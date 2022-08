Citigroup Inc. dijo que los titulares de cuentas minoristas en Estados Unidos ahora pueden usar su primer nombre elegido en las tarjetas de débito, aunque no hayan cambiado legalmente su nombre original, ampliando una política que apoya a los clientes transexuales y no binarios.

El banco lanzó un proyecto similar para las tarjetas de crédito junto con Mastercard Inc. en octubre de 2020, que desde entonces ha sido utilizado por más de 31.000 personas, según un comunicado enviado por correo electrónico.

“Esta es una forma más de ayudar a nuestros clientes a ser más auténticos”, dijo Craig Vallorano, jefe de banca minorista de EE.UU. de Citi. “Estamos entusiasmados de dar otro gran paso adelante en nuestro compromiso de hacer que nuestro banco y nuestras sucursales sean un entorno seguro e inclusivo”.

Los principales bancos están tomando medidas cada vez más públicas para adecuarse a los clientes y al personal transexual. HSBC Holdings Plc planea dejar de recopilar datos sobre el género de sus clientes, mientras que Bank of Montreal se convirtió en la primera institución financiera en Canadá en permitir que las personas no binarias usen sus nombres elegidos en las tarjetas de crédito.

Después del anuncio de Citi “esperamos que más organizaciones sigan su ejemplo”, dijo Matt Cameron, fundador y director general global de LGBT Great, que trabaja con firmas como Citi y BlackRock Inc. El año pasado, el 96% de los líderes LGBT+ en las firmas miembros de la organización dijo que la inclusión de personas transexuales y no binarias debería ser una prioridad en 2022, pero solo el 32% pensaba que su empresa lo estaba haciendo bien al respecto, dijo.