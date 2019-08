Día de la cerveza: Estas son las marcas más consumidas por los peruanos

Este primer viernes de agosto, se celebra el Día Internacional de la Cerveza. En el 2018, el mercado nacional de este producto alcanzó un volumen de producción de 14.162 hectolitros (100 litros).

Sin embargo, dicho segmento no pasa por sus mejores momentos. De acuerdo con el Proyecto Memoria Anual de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en el 2018 se registró un decrecimiento de 0,6% respecto al 2017.

►AJE: "(Ajuste de ISC) afecta nuestra capacidad de subsistencia en cervezas”

►MEF descarta que ajuste al ISC eleve precio de la cerveza



Además de la fuerte crisis política y judicial y la paralización de proyectos de inversión, aparece como factor de esta contracción el aumento a las tasas del Impuestos Selectivo al Consumo (ISC), realizado en mayo del 2018.

MARCAS EN EL PERÚ

Backus posee una notoria presencia en el mercado peruano, la cual incluso aumentó luego de que pasara a formar parte de AB InBev. Si bien no existe un registro oficial, se estima que esta supere el 96% de presencia en el mercado nacional de cervezas.

En el Perú, Cristal es el producto principal de portafolio de Backus. Durante el 2018, esta marca representó el 42% del volumen total de la compañía.

La cerveza Pilsen Callao también posee un espacio considerable dentro del país. Su variación en el volumen aumentó durante el año pasado en 9,3% respecto al 2017.

Bajo la categoría premium, se posiciona la cerveza Cusqueña, también dentro del portafolio de Backus. El año pasado, destacó que la Cusqueña Trigo apunté un aumento de su volumen superior al 22%.

Cristal, Pilsen Callao y Cusqueña conforman el portafolio de Backus. (Foto: Archivo)

La compañía Backus también oferta, en el Perú, marcas Super Premium. Entre estas se encuentran: Corona, Budweiser y Stella Artois.

Estos productos anotaron crecimientos en sus volúmenes mayores al 41%; 365% y 44% frente a los resultados consolidados del 2017.

Entre las marcas regionales, por el lado de la Backus, figuran Pilsen Trujillo, posicionada en Trujillo y Puno; San Juan, con una alta incidencia en Pucallpa, y Arequipeña.

Asimismo, también se tiene la presencia de Tres Cruces, de la empresa peruana AJE.

REGISTROS DEL 2019

Según la información remitida por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), solo en el primer trimestre (enero-marzo), la compañía ha vendido 3.186 millones de hectolitros de cerveza al mercado peruano.

Esto representan un crecimiento de 2,8%, al haberse registrado una producción de 3.098 millones de hectolitros en los tres primeros meses del 2018.

CONSUMO DE CERVEZA

A nivel regional, el Perú se ubica como el cuarto país de mayor consumo de cerveza con 46 litros por persona al año, según Euromonitor International.

Por delante se encuentran Brasil (63,8 litros), Colombia (53,5 litros), Chile (47 litros). Luego del Perú se ubican Argentina (38,3 litros) y Bolivia (35,3), por mencionar los principales casos.

Sin embargo, Europa le saca una amplia ventaja a Sudamérica en lo que respecta al consumo de cervezas.

La Oficina Europea de Estadística, mayormente conocida como Eurostat, indicó que durante el 2018 se produjeron 39.000 millones de litros de cerveza en el viejo continente.

Red Cervecera. En este bar de cervezas artesanales puedes degustarlas y a la vez aprender a hacerlas. (Foto: Red cervecera)

Italia y Hungría fueron los países que registraron mayores crecimientos en volúmen con un 21% y 11%, respectivamente.

Sin embargo, Alemacia es la que lidera este mercado en esta zona con una producción de 8.300 millones de litros, abarcando poco más de la quinta parte del volumen de esta región.

Le siguen Reino Unido, Polonia y España con un 12%; 10% y 9%, respectivamente, de la producción total de Europa.

Pero no necesariamente los que más producen son los que más consumen. Según Brewers of Europe, en República Checa se registran un consumo per capita de 138 litros.

Puestos abajos se encuentran Austria (105 litros), Alemania (101 litros), Polonia (97 litros) y Estonia (82 litros).