Conforme a los criterios de Saber más

Pese a la incertidumbre por la definición de las elecciones presidenciales del 6 de junio, las inversiones destinadas a la transformación digital en las diferentes organizaciones, en general, no se retrasarían, indicó Francisco Escudero, socio de consultoría de EY Perú, en el marco de la presentación de la última encuesta “Impacto de la crisis en la madurez digital de las empresas peruanas”.

Escudero sustentó esta observación en que, pese al contexto de la pandemia, un importante número de las empresas informó para la reciente encuesta que ha incrementado su presupuesto para este fin respecto al del año pasado.

“Según lo que vemos en las noticias, [las empresas] están priorizando estas inversiones. Podemos inferir que si el 55% de las empresas ha decidido aumentar sus presupuesto, aún en un momento de pandemia, estamos hablando de que están comprometidos [con la transformación digital]”, subrayó.

El compromiso con este indicador, dijo el ejecutivo, responde también a no perder terreno respecto a sus competidores.

“[Las empresas] tienen claro que si no invierten en transformación digital están fuera del juego. Por ejemplo, si una empresa pensaba abrir una planta en Arequipa y finalmente decide no hacerlo, solo pierde la oportunidad de vender. Sin embargo, si una empresa deja de brindar a sus clientes un canal digital dentro de su oferta de servicios, su competencia sí lo va a hacer y perderá”, detalló.

Los sectores empresariales que registraron una mayor incidencia de incrementos de presupuesto para la transformación digital son banca y seguros, consumo masivo y retail y educación.

De otro lado, en este contexto de eventuales cambios por la incertidumbre política, Escudero sí consideró que habría preferencias de inversión entre algunos ámbitos en la organización. Así, lo destinado para estrategia e innovación del negocio se mantendría sobre experiencia al cliente y otros.

“De alguna manera van a tener que priorizar. De nada me sirve mejorar la atención al cliente y vender más rápido, si al final no voy a poder entregar el servicio de manera correcta”, enfatizó.

Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, coincidió con lo dicho por Escudero y agregó que en los últimos años la necesidad de que las organizaciones ejecuten sus procesos de transformación digital se ha visibilizado más y resulta, incluso, imposible de evadir.

“Toda transformación es dolorosa porque implica un cambio. Pero hoy es imposible de evadirla cuando, por ejemplo, tenemos muchas personas que se quejan de que un aplicativo no funciona, que no pudieron conectarse a una clase o a un trabajo y una serie de casos más que forman parte de los procesos que las empresas están experimentando. Esto ya es parte de nuestra vida y no es posible no invertir en ello”, refirió.

Huamán también destacó que los recursos destinados a esta transformación no son un gasto, sino una inversión porque tienen un alto ingrediente competitivo, el cual permite adecuarse a los consumidores.

“Disney y su plataforma de streaming es un caso, por ejemplo. La transformación permite mejorar la propuesta de valor. Además, genera ahorros por la automatización que, en este momento de crisis resultan importantes”, sostuvo.

SECTORES

Ante la imposición de una nueva normalidad, las entidades con una estrategia integrada de sus procesos digitales y físicos son las que mejor han podido afrontar la transformación de sus modelos de negocio, se detalla como una de las conclusiones de la encuesta de EY.

Otro de los datos principales que reveló la encuesta es que el promedio del Índice de Madurez Digital (DMI) en el Perú se ubicó este año en 62,63%, un crecimiento de poco más de tres puntos porcentuales que en el 2020 (59,44%).

Esto, a su vez, significó seguir ganando terreno a nivel nacional en la zona de empresas “encaminadas” (DMI 51-80) hacia su transformación digital. Un 73% de las empresas encuestadas se ubica, en la actualidad, en esta fase (en ruta hacia su madurez digital, pero con ciertas oportunidades de mejora). El año pasado la cifra era de 65,9%.

Mientras que solo un 9% figuran en la zona de avanzada (con altos niveles de madurez en su proceso). En el 2020, la cifra fue de 4,5%.

Índice de Madurez Digital. (Fuente: EY Perú)

En tanto, por sectores, Escudero destacó el crecimiento del DMI en promedio de Educación, el cual pasó de 54,22% en el 2020 a 64,66% este año.

En la misma línea, registraron aumentos de manera significativa los rubros de banca y seguros (creció de 62,84% a 73,01%) y consumo masivo y retail (de 61,96% a 67,42%).

Escudero también precisó que una de las principales oportunidades de mejora recae en que aún no se contempla en su totalidad que la transición hacia una madurez digital es un proceso único para cada empresa y debe considerar un avance uniforme en todos los ámbitos.

Mientras que Huamán observó con preocupación la eventual brecha en transformación digital que se pueda generar entre las empresas según su tamaño, siendo las más perjudicadas las micro y pequeñas empresas (mypes).

Para ello, consideró que desde el Gobierno se debe implementar políticas que abarquen otorgar fuentes de financiamiento con capital de riesgo, capacitaciones masivas en la materia para mypes y acceso a la tecnología para la gestión, entre otros.

Cabe precisar que, para concluir la ubicación de las empresas en el camino a la transformación digital, EY Perú consideró variables como estrategia e innovación, experiencia del cliente, operaciones y cadena de suministro, área administrativas (finanzas, legal y HR), información y tecnología, riesgo y seguridad cibernética y cultura y organización.