Gloria cambiará forma de elaborar leche evaporada para Puerto Rico y EE.UU.

Tras incluir a seis productos de leche evaporada de Gloria a la lista roja de importación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la empresa peruana señala que esta medida responde a una mayor rigidez del regulador estadounidense y esperan reincorporar los productos en dos semanas.

De acuerdo a la FDA, la leche evaporada es un comestible que se obtiene mediante la remoción parcial de agua de la leche. Si se le agregan otros ingredientes o llevan a cabo otros procedimientos, no puede ser etiquetada como leche evaporada, como lo venía haciendo Gloria.



El Comercio conversó con el director legal corporativo y relaciones institucionales del Grupo Gloria, Fernando Devoto, sobre la restricción de la importación de dichos productos en Puerto Rico y el impacto que tendrá en sus operaciones.

— ¿Cuál es el entendimiento de Gloria de lo que ha sucedido por la alerta emitida por la FDA?

Nuestro entendimiento es que las autoridades del FDA se han puesto muy rigurosos con la aplicación de sus normas internas. Los productos que exportamos a más de 50 países se elaboran conforme a la norma del Codex Alimentarius, que es la norma internacional para la elaboración de leche evaporada y otros productos. Ahora EE.UU. está exigiendo que para la elaboración de no solo productos de leche evaporada sino de una serie de productos alimentarios, que ya no se rijan con normas internacionales sino por las normas internas aplicables en EE.UU.

Entonces vamos a adecuarnos a una normatividad interna, la calidad e inocuidad de los productos nunca ha estado en discusión.



— ¿Qué acciones han tomado?

Ya estamos produciendo nuestra leche conforme a esta norma. Y en dos semanas esperamos estar vendiendo nuestros productos en el mercado de EEUU y Puerto Rico

— ¿La adecuación sería en el etiquetado o el producto?

En la manera de elaborar el producto.

— ¿Esta alerta del FDA repercute de alguna forma en el Perú?

En el mercado peruano no tiene nada que ver. En el Perú business as usual, acá no pasa nada. Nuestros productos son elaborados conforme a las normas que nosotros estamos obligados. Hacemos nuestros productos de acuerdo a las normas en el Perú y el Codex Alimetarius.

— ¿No han considerado apelar a la medida del FDA?

No, nosotros nos vamos a adecuar, creemos que hay que adaptarse. Somo respetuosos de los mercados a donde entramos. Es más importante adaptarnos que ir a discutirlo y ponerlo como un tema litigioso. No creo que le convenga a nadie.

— ¿Cómo esperan que afecte a las operaciones de Gloria en Puerto Rico?

Tenemos una operación grande en Puerto Rico, pero también elaboramos la leche ahí. Lo de la leche evaporada es solo una de las líneas que también se comercializaba, pero como ya nos estamos adecuando y estamos produciendo el producto de acuerdo a las nuevas disposiciones, calculamos que en dos semanas ya estamos ingresando con el producto a EE.UU. y recuperaremos todo eso.

— ¿No esperan un impacto en las ventas en ese país?

No va a haber ninguna pérdida, vamos a continuar vendiendo y recuperaremos esas ventas que no se producen en estas dos semanas. No estimamos ningún impacto [en las ventas], muy rápidamente vamos a estar exportando nuevamente nuestra leche evaporada tanto a EE.UU. como Puerto Rico.