Interbank, banco que forma parte de Intercorp Financial Services, anunció la colocación de bonos subordinados por US$300 millones en los mercados internacionales.

Los bonos fueron colocados a una tasa fija de 7,625% durante los primeros 5 años. El plazo de la emisión es de 10 años con una opción de rescate (redención) en el año 5, en cumplimiento de las normas estipuladas por la Superintendencia de Banca y Seguros para este tipo de instrumentos de deuda subordinada.

La demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, la cual superó en más de 3.4 veces el tamaño ofrecido de la emisión.

Para ello se organizaron reuniones con cerca de 60 inversionistas locales e internacionales en los días previos a la transacción.

LEE TAMBIÉN | Ministro Contreras sostiene que aumento del sueldo mínimo está condicionado al crecimiento económico

El éxito de la colocación demuestra el interés que existe en los mercados internacionales por el Perú y en particular por Interbank, así como un alto grado de confianza en las perspectivas del banco, señaló la entidad.

Al ser una emisión de bonos subordinados, estos instrumentos permiten ampliar el patrimonio efectivo del banco. Así, los fondos recaudados serán utilizados para financiar la liquidación de la oferta de recompra de los bonos denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029″ emitidos por Interbank, que estará vigente hasta el 11 de enero.

El saldo del monto se utilizará en su totalidad para cumplir con el repago del principal de tales obligaciones, mediante la ejecución de una opción de recompra contractual en marzo de 2024.

Los bonos fueron colocados al amparo de la Rule 144-A / Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una clasificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P. La estructuración estuvo a cargo de Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan.