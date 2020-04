El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Martín Benavides, señaló que si bien no pueden regular el precio de las pensiones sí pueden generar que las instituciones educativas privadas sean transparentes en su plan de trabajo y justifiquen de esta forma las pensiones ante los padres de familia.

“Estamos preparando un decreto legislativo donde que instamos a las instituciones privadas que presenten cuál es su estructura de costos, cómo está compuesto el precio de la pensión, qué costos se tenían en la etapa presencial, en la etapa no presencial, vamos a pedir estados financieros”, manifestó el ministro en RPP.

En esa línea, el titular del sector Educación lamentó que ni los colegios privados ni los padres de familia hayan logrado acuerdos en sus negociaciones.

“Entendemos la situación de los padres de familia. Hemos tratado de instar al diálogo de las partes para que haya una negociación en relación al precio de las pensiones. Nos estamos dando cuenta que eso no está dando resultados por las evidencias, las quejas de los papás, mamás. No está existiendo un diálogo transparente en relación a las razones por las cuales los colegios pueden o no pueden bajar sus pensiones”, dijo Benavides.

El funcionario destacó que el Minedu “obligará a las instituciones” a demostrar por qué las pensiones tienen determinados costos para que así los padres “sepan que no les pueden cobrar por prestaciones que no le están dando”.

