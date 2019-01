Netflix aumenta tarifa hasta en 18% a clientes de América Latina

Netflix sube sus precios en Estados Unidos entre 13% y 18%, su mayor aumento desde que la compañía lanzó su servicio de streaming hace 12 años.

Los usuarios en aproximadamente 40 países latinoamericanos donde Netflix cobra en dólares estadounidenses también se verán afectados, con la excepción de mercados internacionales clave como México y Brasil.

► El 13% de peruanos utiliza Netflix o portales similares



► Netflix planea recaudar US$ 2.000 millones para financiar nuevos contenidos



► Crecimiento de clientes de Netflix supera expectativas, acciones se disparan



Su plan más popular es el que tendrá el mayor aumento al subir de US$ 11 al mes a US$ 13. Esa opción ofrece streaming de alta definición y hasta dos diferentes dispositivos conectados a internet simultáneamente.

Incluso con la tarifa más elevada, el plan sigue por debajo del servicio de streaming de HBO, que cobra US$ 15 al mes.

El ingreso adicional ayudará a Netflix a pagar su enorme inversión en programas y películas originales, y financiar la enorme deuda que ha adquirido para repeler a rivales como Amazon, Disney y AT&T.

Es la cuarta vez que Netflix sube sus precios en Estados Unidos, el más reciente a finales de 2017. Sin embargo, es la primera vez que los precios afectarán a los 58 millones de suscriptores en el país, el número de usuarios que Netflix reportó a finales de septiembre.

Antes Netflix ofrecía un plan básico por US$8 al mes y subía sus tarifas en los planes más completos con mejor calidad de video y opciones para hacer streaming simultáneamente en diferentes dispositivos.

Ahora el precio para el plan más económico subirá a US$9 al mes. Un plan premium que ofrece ultra alta definición, o 4K, pasará de US$14 al mes a US$16.

Los nuevos precios afectarán a todos los nuevos suscriptores y, en los próximos tres meses, se implementarán en los clientes existentes.

El aumento de precios podría alejar a suscriptores y posiblemente provocar una oleada de cancelaciones.

En 2011, Netflix recibió una respuesta negativa cuando separó su servicio de streaming de su más antiguo servicio de entrega de DVD por correo. Esto resultó en un aumento de 60% para quienes querían mantener ambos planes, por lo que perdió 600,000 suscriptores.

La compañía ahora confía en que puede subir sus precios gradualmente motivado por una serie de éxitos durante los últimos cinco años que incluyen las series "House of Cards," “Orange Is The New Black", “Stranger Things”, “The Crown" y, más recientemente, la película “Bird Box”.

Preocupaciones por la intensa competencia y por la capacidad de Netflix de mantener su liderazgo en los servicios de streaming han provocado que las acciones de la compañía caigan 21% de su nivel máximo de US$423.21 en junio pasado.