Universitario: “La idea es que a febrero del 2020 ya se haya pagado todo”

El viernes 31 de mayo se publicó la sentencia de la acción popular interpuesta por Universitario de Deportes contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El fallo declara nulo el impedimento de actualización excepcional de la deuda tributaria y establece que ninguna institución del Estado puede negar su aplicación para reducir la deuda que la U tiene con la Sunat.

Al respecto, conversamos con Carlos Moreno, administrador general de Universitario, quien, además, dio detalles respecto al pago de las deudas del club y los efectos de la medida cautelar que haría que Gremco deje de ser el principal acreedor de la institución.

¿En cuánto podría reducirse la deuda si es que se acata la sentencia?

El crédito de la Sunat era de S/150 millones capital y se debe de haber incrementado a S/180 millones. Nosotros calculamos que [la reducción] debe ser entre S/20 millones y S/30 millones. Lo que se elimina en base a esta sentencia es la capitalización de los intereses. Igual nosotros hemos iniciado otras acciones legales para reducir la deuda. Pero son otros mecanismos.

¿Universitario qué medidas va a tomar para que la Sunat acate este fallo?

Nosotros hemos presentado la solicitud ante la Sunat. Estamos esperando la respuesta y que se cumpla con la sentencia. Si por algún motivo ellos no quisieran cumplir la sentencia, nosotros tenemos la posibilidad de impugnar [la decisión de la Sunat] ante el Tribunal Fiscal y ante el mismo Poder Judicial, y efectuar las denuncias o demandas correspondientes.

¿Calcula un plazo para que se aplique la reducción de la deuda?

Yo calculo que no debería demorar más allá de este año. Este año tendría que concluirse esa reducción de la deuda.

Actualmente, ¿quién es el principal acreedor de la U?

Lo que pasa es que tenemos dos escenarios acá. Tenemos hoy en día un crédito suspendido de Gremco por una medida cautelar dictada por el Poder Judicial. Si consideramos que se han suspendido esos créditos, el acreedor mayoritario sería la Sunat. Pero también hemos efectuado el pedido de reducción de intereses capitalizados a la Sunat [tras la sentencia de acción popular] para poder tener un escenario bastante más claro de quién es el acreedor principal. En estos momentos, se está dilucidando cuál es el crédito real tanto de Gremco como de la Sunat.

Actualmente, ¿cómo están divididas las acreencias?

Gremco, hasta antes de la medida cautelar, tenía más o menos 52% de la torta de acreedores. La Sunat tenía más o menos 48%.

Tras la medida cautelar, ¿la Sunat sería el principal acreedor?

Sí, con la medida cautelar que dictó el 24 juzgado contencioso administrativo del Poder Judicial, el cual suspende los efectos del crédito. Ojo que no le quita el crédito, suspende los efectos de manera provisional.

"Los chicos primero tienen que destacar en el torneo local y luego, ser vistos a nivel internacional y eventualmente en la selección peruana para que puedan ser vistos por clubes del extranjero". (Foto: El Comercio)

Tras la medida cautelar, ¿qué porcentaje tendría Gremco entre los acreedores?

Lo que ha hecho esta medida cautelar es suspender el crédito capital de Gremco que es de US$28 millones. Entonces con eso baja la participación en la mesa de acreedores de Gremco. No tengo los cálculos exactos de cuánto puede bajar. Yo creo que debe estar en 35% con la medida cautelar ejecutándose.

¿A cuánto asciende la deuda concursal?

Asumiendo que Gremco vuelve a recuperar su crédito y que no estamos descontando plata del crédito de la Sunat, al día de hoy debe ser entre US$165 millones y US$170 millones. Los acreedores son la Sunat, Gremco, acreedores laborales y acreedores comerciales.

¿Cuánto es la deuda corriente del club?

Nosotros encontramos una deuda corriente de US$8,5 millones. Hoy en día está en US$4,5 millones aproximadamente.

¿Por qué Alianza sí ha podido ir pagando sus deudas y Universitario no?

Alianza ha ido pagando poco a poco parte de la deuda. La deuda que tiene Alianza frente a sus acreedores debe ser la tercera o cuarta parte de la deuda que tiene la U con sus acreedores. Ellos tienen un plan de reestructuración ya desde hace un buen tiempo que implica que se pague las acreencias con ingresos corrientes del club y así, se ha ido pagando desde hace algunos años.

En el caso de la U, recién se aprobó el plan de reestructuración en febrero del 2017. Y el plan de reestructuración es distinto. Lo que dice es que no vamos a tocar los ingresos corrientes porque eso es para la gestión corriente del club. A diferencia de Alianza, Universitario tiene activos inmobiliarios importantes. La idea es poner en valor esos activos inmobiliarios, concesionarlos para generar flujos de ingresos futuros y luego, estos ingresos de flujo futuros, titulizarlos, colocarlos ante fondos de inversión y tener el dinero para poder pagarle a los acreedores. Para hacer todo eso, hay un plazo de tres años desde que se apruebe el plan. Es decir, el plan concluye en febrero del 2020.

¿Hay un cronograma de pagos?

No hay un plan de pagos. La idea es que a febrero del 2020 ya se haya pagado todo. Esa es la fecha límite que tenemos para pagar. Si es que vamos generando los ingresos en forma paulatina hasta febrero, entonces se van a pagar según orden de prevención. Primero cobran los acreedores laborales. Luego, los acreedores garantizados, seguidos por los acreedores tributarios y al final, los acreedores comerciales.

A febrero del 2020, Moreno prevé que se firmen los contratos de concesión por Campo Mar, el estadio Lolo Fernández y la explanada del Monumental. (Foto: El Comercio)

¿Cuáles son los activos inmobiliarios que se van a concesionar?

La idea es que a febrero del 2020 hayamos firmado contratos de concesión por Campo Mar, el estadio Lolo Fernández y eventualmente la explanada del Monumental porque esto nos da flujos de ingresos futuros. Con eso tendremos la liquidez inmediata y le pagaremos a todos los acreedores de un solo golpe.

Teniendo en cuenta que la Sunat es el acreedor mayoritario ¿qué ocurriría con este plan de reestructuración si es que no está de acuerdo con el mismo?

Me dieron un plazo de dos meses para aprobar un plan de reestructuración. Teníamos un problema ahí, porque si nosotros no lográbamos que se apruebe el plan, automáticamente el club se iba a una liquidación. Teníamos que asegurar que ese plan sea aprobado el día de la junta. Por eso es que mientras se elabora el plan, teníamos que reunirnos con los principales acreedores, como los laborales, Sunat y Gremco. Inclusive, el día previo a la junta sentamos a estos principales acreedores para poder afinar los últimos puntos. Y finalmente, el plan que quedó, es el plan que se aprobó.

Actualmente, ¿cuál es principal ingreso del club?

El principal ingreso es la televisión. Eso debe representar más o menos un 45% de la torta de ingresos.

¿Han adelantado facturas a la televisión?

Hemos encontrado facturas adelantadas [cuando asumimos la administración]. Más o menos eran 11 facturas adelantadas. Nosotros hemos reducido ese número de adelanto a 9. Por las nueve facturas, hemos colocado S/4,5 millones.

¿No es riesgoso adelantar facturas, ya que está usando un dinero que le correspondería recibir en el futuro?

Lo que pasa es que nosotros hemos encontrado problemas, que nos han generado un problema de liquidez al comienzo [de nuestra gestión] sobre todo. Pero estamos trabajando en estructuras que nos permitan recomprar estas facturas y poder recuperar esa liquidez.

¿Qué están haciendo para no depender tanto de los ingresos por derechos de transmisión o de premios por clasificar a torneos internacionales?

Un club de fútbol no solo debería de vivir de la televisión, sino debería generar otros ingresos importantes en otros rubros, como ingresos comerciales. En la parte comercial, que es lo más inmediato, hemos desarrollado de manera agresiva un trabajo, que ha permitido incrementar significativamente los ingresos por esponsoría, licenciamiento y demás. Obviamente, que esto ha implicado un trabajo en los años previos enfocado en recuperar la confianza en el mercado porque lamentablemente cuando hemos llegado al club las marcas no querían apostar por la U, porque veían que la gestión no era buena. Hoy en día tenemos nosotros en cargos gerenciales a gente que viene del sector corporativo y eso demuestra que la gestión se está desarrollando de manera profesional.

La venta de Roberto Siucho les permitió tener un ingreso de alrededor de US$1 millón. ¿Qué tanto ayudó esa venta?

Ha sido un ingreso que nos ha resultado bastante beneficioso para poder cubrir obligaciones corrientes sin tener que adelantar facturas. Hoy en día cualquier ingreso distinto a la facturación de la televisión nos ayuda bastante.

Roberto Siucho fue vendido al Guangzhou Evergrande de la Superliga China, pero fue cedido al Shanghai Shenxin del ascenso de China. (Foto: Archivo)

¿Tienen un jugador que puedan vender por un monto similar en el 2020?

Ojalá. Yo creo que hay chicos que son bastantes buenos, que tienen mucho potencial. Pero claro los chicos primero tienen que destacar en el torneo local y luego, ser vistos a nivel internacional y eventualmente en la selección peruana para que puedan ser vistos por clubes del extranjero y eventualmente ser comprados o prestados.

Hay cierta incertidumbre respecto a si habrá o no un cambio en la administración, ¿qué ocurriría si una posible nueva gestión no está de acuerdo con la reciente contratación del técnico Ángel Comizzo?

Lo que pasa es que este tema de cambio de administración es pura especulación. No podemos tomar decisiones de gestión sobre especulaciones. Tenemos que actuar porque se tienen que tomar decisiones todos los días en el club. Creemos que la contratación de este director técnico es la mejor opción en estos momentos, encaja en nuestro presupuesto. Además, la idea es que el contrato sea por seis meses con opción del club de ampliarlo por un año. Se está respetando también esa posibilidad del cambio de administración cuando haya una junta de acreedores. Entiendo que se está convocando para fines de año o inicios del año siguiente.

¿Se puede dormir tranquilo teniendo una hinchada que es muy crítica con su gestión?

No estoy pendiente de las redes sociales porque sino no podría trabajar tranquilo. Invertiría tiempo en leer tontería y media, y no tiene ningún sentido. Además, está claro que hay socios e hinchas que simplemente dicen o repiten ciertas cosas porque lo que menos les importa es la U, les importa más sus intereses personales. Mejor es invertir la energía que uno puede tener en trabajar. Los hechos finalmente hablarán por uno. El objetivo es ponerse anteojeras, como los caballos de carrera, y trabajar con un objetivo claro que es pagar la deuda concursal y que la gestión del club sea eficiente y profesional.

¿Se ha puesto una fecha límite para dejar la administración general o tiene pensado continuar?

Quiero continuar hasta cumplir el objetivo que es pagar la deuda concursal.