Los precios del oro se encaminaban a una tercera caída semanal consecutiva el viernes, ya que los inversores están preocupados por las perspectivas de subidas agresivas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, aunque una leve caída del dólar ayudaba al metal precioso a subir en el día.

A las 1017 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,881.95 por onza, pero acumulaba un declive del 0.8% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.4%, a US$ 1,883.50.

El índice dólar cedía un 0.4% tras tocar un nuevo máximo de 20 años, abaratando el oro para los tenedores de otras divisas. Sin embargo, el billete verde se encaminaba hacia su quinta ganancia semanal, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense se mantenía cerca del nivel clave del 3%.

“El oro se enfrenta a fuertes vientos en contra, a pesar de la fuerte inflación, debido a que el índice dólar ha alcanzado máximos de varias décadas y a que los bonos a 10 años han vuelto a superar el nivel del 3%”, afirmó el analista independiente Ross Norman.

Las acciones europeas se dirigían a su peor semana en dos meses, ya que los inversores esperan que sean necesarias mayores subidas de tasas para frenar la inflación.

Aunque el oro se percibe como una cobertura contra la inflación, el aumento de tasas en Estados Unidos eleva el coste de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.5%, a US$ 22.39 por onza; el platino bajaba un 2.6%, a US$ 954.94; y el paladio restaba un 2.3%, a US$ 2,137.38.

