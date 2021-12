Conforme a los criterios de Saber más

El balneario de Paracas alcanzaría alrededor de 500,000 turistas al cierre de este año y ubicaría como el segundo destino turístico más importante de nuestro país, según informó el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui.

Además, indicó que el repunte del flujo turístico en el distrito iqueño se inició en julio con las Fiestas Patrias, en la que los turistas locales, en su gran mayoría proveniente de Lima, optó por este balneario debido a la cercanía, su rica gastronomía marina, belleza natural e infraestructura hotelera.

“Paracas se ve con una fuerte cantidad de visitantes de Lima durante los fines de semana (de viernes a domingo) en la que se promedia unos diez mil turistas y un feriado largo, han oscilado entre 30.000 a 50.000 visitantes”, detalló.

En esa línea, Jáuregui indicó que la recuperación del turismo en Paracas continuará con una mayor presencia de visitantes extranjeros y se prevé que, al finalizar el 2022, habrán visitado unos 800.000 turistas.

Sin embargo, el representante de Capatur lamentó que la presencia del Estado en Paracas ha sido “prácticamente nula en los últimos 20 años, a excepción de la gestión del entonces mandatario Ollanta Humala, que se construyó un puerto turístico”, mencionó.

Durante la clausura del XV Congreso Nacional de Turismo que organizó la Cámara Nacional de Turismo, el presidente del gremio destacó que a pesar de una serie de limitaciones, Paracas ha seguido creciendo y atrayendo a una mayor cantidad de turistas.

Jáuregui planteó la posibilidad de crear un programa de turismo juvenil con la participación de los jóvenes y el turismo escolar, así como el turismo de la tercera edad y el turismo laboral.

Construcción de un centro de convenciones

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas pidió al gobierno la construcción de un centro de convenciones.

Estimó que su construcción demandaría una inversión de US$ 30 millones y se utilizaría en gran parte, para los grandes eventos empresariales de índole nacional e internacional.

Cabe recordar que Paracas ha sido exitosamente sede por cinco años consecutivos de la Convención Anual de Ejecutivos (CADE) en la que asistieron más de 10,000 personas, entre hombres de negocios, autoridades gubernamentales y periodistas de Lima.

Aeropuerto

En otro momento, Eduardo Jáuregui se refirió a la inactividad del aeropuerto internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco y recordó que su construcción demandó una inversión de US$ 160 millones.

“Es como si uno construyera una carretera por el mismo monto y no circule ningún vehículo por esa vía. Este aeropuerto no tiene conexión con ningún lugar del Perú y mucho menos, con el extranjero. Es un verdadero elefante blanco”, argumentó.

En cifras, el titular de Capatur manifestó que la inactividad del aeropuerto ha sido perjudicial económicamente para la región Ica y en especial, para la provincia de Pisco.

“Con la puesta en marcha del aeropuerto, significaba la presencia de unos 400,000 turistas anuales, pero no hay ningún vuelo. Sin embargo, su inactividad se traduce en pérdidas económicas ascendentes a US$ 40 millones por año. En los últimos cinco años, el perjuicio económico suma US$ 200 millones”, precisó.

