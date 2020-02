La estabilidad laboral es uno de los objetivos primordiales al momento de iniciar un nuevo empleo o al incursionar en un sector no antes explorado. Por lo que pertenecer a una empresa que brinda oportunidades de crecimiento profesional es importante si se pretende destacar en un ámbito competitivo.

No obstante, con frecuencia no se identifica las fortalezas que impulsan y resaltan nuestro modo de trabajo, así como no se detecta las debilidades que puedan opacar nuestro desempeño.

Por eso, si te preocupan tus logros, tu evolución y tu nivel de empleabilidad, dichas características deben ser analizadas.

Al respecto, Rosario Almenara, vicepresidente de LHH DBM Perú, te sugiere poner especial atención a seis puntos que pueden hacer que tu carrera despegue o adquiera más notoriedad a manera de marketing personal.

Conoce en la galería al inicio de la nota cuáles son esos aspectos y en qué medida pueden ser trabajados para nuestro beneficio.