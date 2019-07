Chinchero: Contraloría recomienda revisar la evaluación a Corea del Sur y España

La Contraloría General de la República emitió un informe de orientación de oficio en el que advierte al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) de situaciones adversas en el proceso de contratación de Estado a Estado para la asistencia técnica en la ejecución del proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

En este proceso participaron cinco países, resultando elegido Corea del Sur. Es importante mencionar que a la fecha aún no se ha firmado el contrato entre dicho país y el Perú.

Estas advertencias recaen sobre la evaluación de las propuestas técnicas presentadas por Corea del Sur y el gobierno de España, así como los criterios empleados por el MTC para calificar la calidad profesional y personal clave.

►Chinchero: Cuatro países presentaron propuestas al MTC para construcción de aeropuerto

►Aeropuerto de Chinchero: Consorcio surcoreano gestionará su construcción

►Canadá, Corea, España, Francia y Turquía son candidatas a construir aeropuerto de Chinchero

En el informe, la Contraloría recomienda al MTC que se adopten acciones preventivas y correctivas, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos del proyecto.

“Se ha advertido una situación adversa [...] que podría modificar la calificación otorgada y resultados del referido proceso”, señala la Contraloría en su informe de Orientación de Oficio.

Según Flavio Ausejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno de la PUCP, el MTC no está obligado a cumplir la recomendación de la Contraloría, ya que la opinión de esta entidad no se considera “vinculante”. A pesar de ello, la Contraloría conforme avance el proceso puede cuestionar por qué no se cumplió con sus sugerencias.

“Lo que se puede afirmar es que estamos frente a una zona gris, la Contraloría se vuelve juez y parte: recomienda una cosa y luego juzga si no la siguen. […] Su rol se vuelve totalmente intrusivo”, concluye Ausejo.



PROPUESTAS TÉCNICAS

El equipo evaluador del MTC estableció que los criterios para la evaluación de las cinco propuestas técnicas serían que estas cuenten con experiencia en la supervisión de terminal de pasajeros, pista de aterrizaje, calle de rodaje, plataforma de aeronaves y terminal de carga.

Al respecto, la Contraloría cuestiona, en primer lugar, que en el subcriterio a.1 en el que se evalúa la “experiencia en servicio PMO (oficinas de gestión de proyectos, por sus siglas en inglés) o construcción de aeropuertos, con presupuesto mayor a US$200 millones”, el MTC haya calificado con cero puntos la experiencia acreditada por Corea del Sur en el “Proyecto de Desarrollo del Sky Park en el aeropuerto de Gimpo”. Según el equipo evaluador del MTC, la calificación se debe a que “no se considera áreas recreativas comerciales” para este criterio.

Sin embargo, señala la Contraloría que el MTC sí consideró esta experiencia en el subcriterio a.2 donde se evalúa si el Estado de Corea tenía “experiencia en servicio PMO de aeropuertos greenfield con presupuesto mayor a US$300 millones”.

"El MTC ha evaluado las observaciones y concluye que estas no afectan el fondo del proceso y lo avanzado hasta la fecha", señaló el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. (Foto: Andina)

Por tanto, la Contraloría considera que el equipo evaluador otorgó un puntaje que no corresponde en la calificación del subcriterio “a.2”.

En segundo lugar, en cuanto a la evaluación realizada a la propuesta técnica del gobierno de España, la Contraloría cuestiona que el MTC haya otorgado puntaje a tres proyectos que este país acreditó como “experiencia en servicio PMO o construcción de aeropuertos (brownfield o greenfield) con presupuesto mayor a US$”, a pesar de que no cumplen con esta condición.

CALIDAD PROFESIONAL

Para evaluar la calidad profesional y personal clave, el MTC estableció que se otorgarían puntajes por los siguientes criterios: “título profesional relacionado al cargo, estudios de especialización y/o certificación relacionadas al cargo, y grado de maestría relacionada al cargo”.

La Contraloría cuestiona que se haya otorgado puntaje a Corea del Sur en el subcriterio relacionado a la formación académica de los "expertos seniors" para este proyecto, cuando este país presentó dos profesionales con maestrías en temas que no estaban relacionados a las funciones de los cargos de "gerente de contratos" y "gerente de pruebas y comisionamiento".

Asimismo, para la elección del director PMO se solicitaba que este cumpla con al menos dos de los tres supuestos establecidos por el MTC. Sin embargo, el equipo evaluador le otorgó 25 puntos a la propuesta de España, pese a reconocer que esta no cumplía al menos con dos criterios.

LA CONTROLARÍA Y LA RESPUESTA DEL MTC

Si bien la opinión de la Contraloría no es vinculante, Luis Alonso Robas, gerente de Control de megaproyectos de esta entidad, explicó a El Comercio que el MTC tiene la potestad de decidir si aplica o no las recomendaciones propuestas por la Contraloría.

Sin embargo, señaló que “si esa situación adversa [observada por la Contraloría] luego se convierte en un perjuicio para el Estado, traducido en sobre costos o dilaciones excesivas que pongan en riesgo la oportuna puesta del funcionamiento del proyecto, nosotros [la Contraloría] habilitaremos e iniciaremos una auditoría de cumplimiento, la cual de ser el caso podría inclusive llegar hasta una identificación de quiénes son los responsables de haber ocasionado un perjuicio al Estado”.

Robas precisa que el MTC tiene diez días hábiles contabilizados a partir del día siguiente desde que recibió la notificación para informar a la Contraloría sobre las medidas a adoptar o las que ya adoptó en ese plazo.

En respuesta, el MTC, mediante un comunicado, informó que tras evaluar las observaciones realizadas por la Contraloría, considera que estas no afectan el fondo del proceso y lo avanzado hasta la fecha.

“Durante la etapa de evaluación de propuestas del referido proceso de contratación de Estado a Estado, el MTC solicitó, a pesar de no estar obligado, la participación activa de la Contraloría General de la República para la realización del servicio de control simultáneo y acompañamiento permanente, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos del proyecto”, señaló el ministerio.