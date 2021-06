Conforme a los criterios de Saber más

Dadas las medidas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, distintos momentos en la vida del consumidor se han trasladado hacia el hogar. Así, se ha observado una canasta de compras más diversificada y productos que, pese al difícil contexto, han logrado mantenerse en la mente del consumidor.

Según la encuesta anual de marcas para la edición de este año, elaborada por Arellano Consultoría para Crecer, Don Vittorio –de Alicorp– se posiciona como la marca más consumida por los peruanos, con un 20%. Por detrás le siguen Primor (12%) y Alacena (11%) –pertenecientes a la misma compañía–.

“La comunicación de nuestras marcas emblemáticas ha buscado reforzar su vínculo con los consumidores, acompañándolos con consejos y contenido relevante, adaptado para la coyuntura”, resalta Patricio Jaramillo, vicepresidente de Consumo Masivo Perú e Innovación de Alicorp.

Efectivamente, el ejecutivo precisa que los hábitos de los consumidores han cambiado tras la pandemia, ya que el mayor consumo registrado en el hogar ha permitido que las familias desarrollen más actividades relacionadas a la cocina y repostería.

“La cocina se convirtió en un espacio para estrechar lazos, donde también se priorizan otros temas como el aporte nutricional de los alimentos y también la practicidad en la preparación”, afirma Jaramillo.

Otro punto a destacar por los consumidores en la encuesta es el aporte que las marcas aportan a la vida de las personas: y en este punto clave, también se resalta el desempeño de Don Vittorio y Primor.

“En la primera etapa de la pandemia, decidimos enfocarnos en las necesidades básicas de nuestros consumidores y priorizamos ese tipo de productos a nivel de abastecimiento, destacando los beneficios funcionales de nuestras marcas”, indica Jaramillo.

En recordación

Gloria es la marca mejor posicionada en recordación del rubro alimentos envasados –que incluye abarrotes como salsas, fideos, arroz, menestras y azúcar–, mientras que el segundo lugar es ocupado por Don Vittorio, de Alicorp.

“Hemos resaltado el sabor de la leche evaporada que prefieren los peruanos, destacando su origen de pura leche de vaca, y las ventajas de tener el producto en un envase de lata que permite su consumo en todo el país”, manifiesta a Día1 Jorge Namisato, director Comercial de Leche Gloria S.A.

Precisamente, las personas entre 25 a 34 años de edad poseen una mayor recordación de esta marca (53%), seguido de aquellos que tienen entre 35 a 44 años (50%).

De cara a los próximos meses, desde la empresa señalan que enfocarán su estrategia en resaltar la incorporación de la proteína en la dieta de las familias peruanas.

“Nuestra estrategia refuerza la importancia de la proteína como pieza clave en una buena alimentación y a ello están enfocados nuestros esfuerzos de lanzamientos.[...] Impulsar la incorporación de la proteína de los lácteos en la dieta de la familia peruana es necesario en estos tiempos de pandemia”, refirió Namisato.

La estrategia

En opinión de Giner Ordóñez, director del área académica de Marketing EPG de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es importante que, dado el contexto, las marcas trabajen en aspectos como su relevancia y diferenciación.

“Creo que muchas marcas han olvidado este elemento en el tiempo. La relevancia, para el consumidor, puede cambiar según los hábitos y circunstancias, que es lo que está pasando [a raíz de la pandemia]”, afirmó.

“Muchas marcas se han olvidado de escuchar al consumidor hoy en día”, agregó.

Al respecto, señaló que actualmente, lo que busca el consumidor son mensajes “de tranquilidad y apoyo”. “[Las personas] están buscando una marca que le diga que las cosas van a mejorar en el futuro”, anotó.

El especialista subrayó que algunas marcas están invirtiendo en publicidad tradicional: trabajar en recordación y en sus ventas; sin embargo, esta no sería la ruta. “Vender no es suficiente, ya que hoy en día uno de los conceptos más importantes es cómo me facilitas [la adopción de] mi nueva realidad”, remarcó.