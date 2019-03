Aniego en SJL: Se gastaron recursos públicos en vez de seguro de Sedapal

(Por Nicolás Castillo Arévalo y Franco Balza Tassara C.) En las calles de la urbanización Los Jardines, en San Juan de Lurigancho (SJL) , que fueron afectadas por el aniego del 13 de enero, la contaminación ya no se debe únicamente al derrame de las aguas servidas, sino también al polvo que hay en el ambiente y al ruido de los taladros, sierras y combas, producto de la remoción de tierras, por los trabajos que se realizan en las pistas y la reconstrucción de las viviendas. Después de 2 meses la situación aún no se ha normalizado.

“Las obras en Tottus tienen, por lo menos, para un mes más”, afirma un trabajador del supermercado afectado por el aniego. Frente a este, una agencia del Banco de Crédito corre la misma suerte. Pese a que ambas empresas pertenecen a grandes grupos empresariales, todavía están inoperativas.

Lo mismo sucede con la mayoría de las pequeñas empresas ubicadas en la zona afectada. En apenas dos cuadras de la avenida Los Tusílagos, hay aproximadamente 21 negocios, de los cuales la mitad no retoma sus operaciones. El resto de locales pudo abrir, pero los dueños dicen que la clientela es 50% menor que la de antes del siniestro.

Debido a estas razones, varios negocios tuvieron que reducir su personal y otros despidieron a todos sus trabajadores. No obstante, algunos de los que han abierto manifiestan que se han beneficiado por el cierre de sus competidores.

“Solo hasta el domingo [hoy] Sedapal nos traerá comida, pero aún no tenemos dónde cocinar”, dice Elena, vecina del pasaje Los Ruibarbos (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

GESTIÓN INADECUADA

Lo que sucedió en SJL es la muestra más precisa sobre la inadecuada gestión de daños en el país. Independientemente de cuál fue la causa del aniego, Sedapal cuenta con un seguro de responsabilidad civil para que, en el caso de un siniestro generado por sus operaciones, cubra los daños ocasionados a terceros. Como titular de la póliza debió, junto a su bróker Marsh Rehder, buscar que la aseguradora resarciera los daños en la misma magnitud que fueron generados.

Pero ello no ocurrió. En primer lugar, los vecinos transaron directamente con la aseguradora Mapfre. Por ejemplo, Zenaida Villanueva, propietaria del centro odontológico Villanueva Dental, comenta que su familia negoció directamente con Mapfre la indemnización y esta les pagó por la pérdida de la maquinaria y el deterioro de la infraestructura. Hay familias que llegaron a un acuerdo por el mantenimiento de sus inmuebles, pero no por la cobertura de gastos en salud. El señor Rubén Torres, quien vive en la calle Los Ruibarbos, afirma que en la negociación con Mapfre no se le reconocieron los bienes perdidos de su vivienda ni los daños estructurales de la tienda que alquila. Agrega que él tiene una infección en el ojo y su esposa ronchas en el cuerpo, producto de la tierra y la contaminación del lugar, y esto no se lo han reconocido.

En segundo lugar, Sedapal ha venido brindando desayuno, almuerzo y cena a los vecinos afectados, incluso a un grupo les paga el hotel, pero a partir de hoy dejará de cubrir estos gastos a pesar de que las viviendas y la zona no están restablecidas. Sedapal y Mapfre se abstuvieron de participar en este artículo.

“Sedapal y su bróker están haciendo que la gente vaya y se trompee con Mapfre. Pero Mapfre es solo un financiador. Sedapal y su bróker deben buscar que la gente quede satisfecha con la atención. Acuérdate que un dólar que paga la compañía de seguros es un dólar menos de utilidad, por ello tiene que haber un equilibrio y quien lo debe de dar es Sedapal, representado por su bróker”, dijo el CEO de un importante bróker local que prefirió el anonimato.

Según el Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros de la SBS, es deber del bróker apoyar al contratante, asegurado o beneficiario en la solicitud de la cobertura del seguro y hacerle seguimiento hasta que sea satisfecho el derecho del asegurado a la indemnización. Lo peor es que, a pesar de que la póliza de responsabilidad civil de Sedapal ampara los daños materiales o personales a terceros por polución o contaminación accidental repentina, incluidos los gastos de limpieza, descontaminación y remediación, el Ejecutivo destinó recursos para estos fines. Por el aniego, los ministerios de Vivienda, Ambiente, Salud, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ejército y la Marina incurrieron en gastos de dinero y horas-hombre.

Zenaida Villanueva, propietaria de Villanueva Dental, comenta que seis personas trabajaban en el centro odontológico pero tras el aniego quedaron desempleadas. (Foto: Rolly Reyna/ El Comercio)

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, aseveró que, por la emergencia, la comuna tuvo que usar los recursos que iban a ser destinados para el financiamiento de la seguridad ciudadana y la administración de parques y jardines. Además, ha brindado un tratamiento especial a los damnificados con el cobro del Impuesto Predial y arbitrios. Así, los gastos efectuados por esas autoridades deben ser pagados por la cobertura del seguro. A más de un mes que este Diario visitó los negocios afectados, la magnitud del daño y del lucro cesante, en particular, ha resultado superior a nuestros estimados iniciales.

LAS CLAVES DEL DESORDEN​

1. Monto de cobertura de responsabilidad civil de Sedapal es el mismo desde hace 10 años

​

Sedapal aumentó el valor de sus activos declarados en su contrato de seguro, de US$851 millones en el 2008 a US$4.214 millones en el 2018, debido al crecimiento de sus operaciones. Sin embargo, la contratación de la cobertura por responsabilidad civil no ha sido consistente con la expansión de Sedapal. En ese lapso, esta se ha mantenido en US$10 millones.



2. Las reclamaciones de los afectados por el aniego tienen como alcance lo que dictamina el Código Civil respecto a daños a terceros y no las limitaciones del seguro de responsabilidad de Sedapal



Lo que no se encuentre en el ámbito de la cobertura de la póliza tendrá que ser asumido por Sedapal.



3. El gasto realizado por el gobierno debió haber sido financiado por el seguro de Sedapal

​

El seguro de responsabilidad civil contratado por Sedapal ampara la indemnización por los daños y perjuicios que la empresa haya ocasionado a las personas y bienes de terceros. Incluye gastos médicos de hasta US$5.000 por persona. El gobierno no debió haber gastado nada.



4. Las familias afectadas por el aniego no debieron haber negociado directamente con Mapfre, sino a través de Marsh Rehder, Corredores de Seguros, que es el bróker de Sedapal

​

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, es rol del corredor de seguros apoyar al contratante, asegurado o beneficiario en la solicitud de la cobertura del seguro y hacerle seguimiento hasta que sea satisfecho el derecho del asegurado a la indemnización.

A poco más de dos meses del aniego, las obras aún continúan en la calle Los Ruibarbos, donde se ubica un colegio que a la fecha se encuentra inoperativo. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

Marsh responde a El ComercioHemos supervisado la labor de Mapfre



Este Diario envió a Marsh Rehder preguntas sobre el monto de la cobertura de responsabilidad civil del seguro de Sedapal, por qué hay daños que Mapfre no está cubriendo y por qué los afectados están negociando directamente con la aseguradora.



La empresa respondió que como consultores de riesgos han supervisado la labor de Mapfre, de modo que se garantice el correcto cumplimiento de la cobertura de la póliza contratada por Sedapal.



Marsh Rehder comentó que los distintos equipos de su empresa estuvieron presentes en la zona afectada, desde el primer día en que ocurrió el siniestro, coordinando con la aseguradora y con Sedapal las diversas acciones que permitan, en primer lugar, evitar que se produjeran daños personales a los vecinos, y en segundo lugar, procurando que los efectos del desastre causen el menor daño posible a los bienes e infraestructura. Dijo que si bien la mayoría de afectados ya ha sido indemnizada, existen todavía algunos casos en evaluación.