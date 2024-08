Oliver Stark, presidente del Directorio de Petroperú , cuestionó la falta decisión del Poder Ejecutivo para aprobar las medidas que permitirán la sostenibilidad de la empresa ante la grave crisis económica que afronta, por lo que advirtió que “ya se llegó al límite” y lo instó “a tomar una decisión”.

“Ya se llegó al límite y tenemos que tomar una decisión, no estamos queriendo forzar nada, no queremos pelearnos con nadie, pero tenemos que tomar una decisión”, expresó el funcionario en el programa “Hora y treinta” de Canal N.

Stark remarcó que actualmente Petroperú está siendo “víctima de una nueva injerencia política”, lo que causa, según dijo, la demora en la toma de decisiones.

“Lo que un poco decepciona es que no se termine por decidir, que no se saque el decreto. Yo he estado meses dando vueltas y pidiendo que, por favor, se defina, siempre había una excusa u otra”, afirmó.

“Estamos ahora con que hay paquete financiero, que es el que se le ha pedido al Gobierno para poder seguir ejecutando lo que ya estamos ejecutando y reestructurar de verdad la empresa, con un futuro sostenible en el tiempo para que nunca más vuelvan a pedir al Gobierno”, agregó.

Stark remarcó que la demora del Poder Ejecutivo en tomar una decisión respecto a Petroperú “tiene un costo” y la situación financiera de la empresa estatal sigue empeorando.

Implementación de medidas

El presidente de Petroperú señaló que en su gestión se han implementado medidas para paliar la crisis de la empresa, como el traslado de la sede a Talara, la evnta de activos a través de Proinversión, reducción de personal y eliminación de gastos por un valor de 150 millones de soles.

“Vamos a pedir que se hagan capitalizaciones, prórrogas de vencimiento de préstamos dados, etc. Es un mix de medidas financieras que, en verdad, varían con el tiempo”, agregó.

Comunicado de advertencia

Horas antes, el Directorio de Petroperú había solicitado al Gobierno a valorar las opciones con respecto a la situación de la petrolera estatal, que son inyectarle capital, declararla en quiebra y/o liquidación o una reestructuración.