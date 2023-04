Se trata de Reposición Antamina (Ancash), que es el más grande de los cuatro proyectos mineros que iniciarán construcción este año, según previsiones del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Básicamente es una inversión para extender la vida útil de Antamina, es decir, que extenderá la vida de la operación en ocho años, pero no hará crecer su producción”, anota Góbitz.

Con esto, indica, Antamina tendrá fuelle hasta el 2036, pues su ‘visibilidad’ alcanza solo hasta el 2028.

Reposición Antamina, explica Góbitz, es uno de los varios proyectos que Antamina viene desarrollando con el objetivo de ampliar la vida útil de Antamina por otros veinte años.

“En este caso, este primer proyecto tiene la virtud de que el 100% de la inversión se desarrollará en la huella ambiental existente, lo cual, esperamos, permitirá acelerar las aprobaciones y la obtención del permiso ambiental”, apunta el ejecutivo.

El desarrollo del proyecto depende de la aprobación de una Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), que Antamina presentó el 12 de abril de 2022 y que actualmente se encuentra en evaluación por parte del Senace y la ANA.

Reposición Antamina ingresó a la cartera de proyectos mineros este año junto con otras siete iniciativas.

Estas son: Ampliación Bayóvar (US$ 450 millones), Ampliación Cuajone (US$ 850 millones), La Arena II (US$ 1364 millones), Ampliación Ilo (US$ 1300 millones), Reposición Raura (US$ 76 millones), Reposición Tantahuatay (US$ 194 millones) y Romina (US$ 150 millones).

En conjunto, la inversión de estos ocho proyectos asciende a US$ 5.989 millones.

La extensión de la vida útil de Antamina y los avances en su desarrollo fueron tratados con detalle hoy (13 de abril) en una reunión en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIM).