A inicios del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno otorgaría un primer bono de S/380 a familias vulnerables, también conocido como Bono Yo Me Quedo en Casa. Tras ello, se anunciaron más subsidios, entre ellos, el Bono Rural, Bono Independiente, y Bono Familiar Universal.

Así, el pago de los bonos de esta primera parte recién culminaría en la quincena de septiembre, según indicó al diario Gestión, Richar Ruiz Moreno, nuevo viceministro de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Para este pago, el presupuesto destinado es de S/6.500 millones.

“Terminar significa llegar a más de 95%, porque hay un porcentaje de usuarios que no cobra porque está muy lejos o porque ha fallecido y no se puede reasignar el bono, estos representan cerca del 5%”, indicó al diario Gestión.

Cabe resaltar que del total de 8,5 millones de peruanos que deben recibir el bono de S/760, cerca de 5,3 millones de ellos dependen del Midis. En estos se incluyen el Bono Yo Me Quedo en Casa, el Bono Rural y la zona rural de Bono Familiar Universal. De este último, existen dos tramos, uno para las familias que no tenían miembros en planilla, y un segundo para los que no fueron incluidos en el padrón de ningún bono y solicitaron su acceso, cuyo pago inició la semana pasada. Adicional a ello, se ha anunciado un segundo Bono Familiar Universal, el cual aún no inicia su pago.

Según el Midis, a la fecha ya han pagado bonos a 4,2 millones de hogares. Quedan pendientes 700 mil del segundo tramo del Bono Familiar Universal y 340 mil de los bonos previos, informó el mismo medio.