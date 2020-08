El año pasado, IBM realizó la adquisición más grande de sus 100 años de historia: selló la compra de la compañía de software Red Hat Inc, con el firme objetivo de apuntalar su área de negocios en la nube. Una movida ambiciosa pero que se dio sin saber que meses después vendría una pandemia que, al mantenernos en casa para evitar el contagio, exigiría que se aceleren todos los procesos de transformación digital de empresas, gobiernos y servicios críticos: financieros, telecomunicaciones y del mismo sector público.

Paul Cornier, CEO y presidente global de Red Hat, ahora parte de la familia de IBM, cuenta a este Diario cómo ha sido la transición hacia formar parte de la gigante tecnológica, los objetivos y los retos que afrontan las organizaciones por el COVID-19. “Puede ser molesto no ver en HD tu película favorita, pero sería desastroso si el mercado de operaciones financieras sufrieran interrupción o si detalles médicos no llegaran a tiempo”, reflexiona ante la clara ausencia de infraestructura crítica.

- ¿Cómo ha sido el proceso final de transición a IBM? Hace un año se concretó la compra pero aún faltaban algunas comprobaciones, por lo que aún no estaban oficialmente en IBM. ¿Cómo ha sido este último paso?

Desde el día en que se cerró la adquisición, dijimos que una de las cosas más importantes que IBM proporciona a Red Hat es la escala. Ya estamos viendo los beneficios allí. Nos estamos expandiendo a más países, industrias y organizaciones que nunca. Espero que nuestro alcance a los clientes continúe aumentando, por lo que estaremos en condiciones de impulsar el código abierto mucho más. En cuanto a IBM, hemos sido socios durante bastante tiempo, pero ahora los clientes existentes de IBM tendrán un acceso aún más directo a las tecnologías de código abierto que son la piedra angular de la innovación de la nube híbrida.

- La preocupación de algunos miembros del personal de Red Hat hace un año era que la esencia cultural que impulsa el enfoque de código abierto se perdería cuando se unieran a IBM. ¿Qué se ha hecho para disipar estas preocupaciones? ¿IBM se está “convirtiendo ahora en Red Hat”?

Seguimos manteniendo nuestra neutralidad en lo que respecta a cómo operamos. Para nosotros sigue siendo el negocio habitual: nos dirigimos a ser el líder de la nube híbrida además del líder empresarial de código abierto, y eso no ha cambiado. De esa manera, aunque ciertamente trabajaremos con el nuevo equipo de liderazgo en la nube de IBM, nuestro trabajo también continúa con nuestros otros socios. Darles a los clientes la máxima variedad y flexibilidad se convierte en un mandato.

- ¿Cuáles son las metas comerciales actuales de Red Hat? ¿Cuáles son sus principales objetivos, asumidos o autoimpuestos, al asumir esta responsabilidad?

Este es un entorno global dinámico. Atraer y retener talento, escalar en la oportunidad que tenemos por delante y esforzarnos constantemente para asegurarnos de que estamos escuchando a los clientes y que estamos entregando lo que necesitan de nosotros para permitir su propia innovación y éxito: esas son todas las cosas que me mantienen despierto por la noche, por así decirlo. La visión de nuestra empresa se ha convertido en la visión de la industria. Eso es cierto, pero también significa que tenemos que seguir renovando.

Esta es el nuevo logo de Red Hat y lo acompañan con un mensaje claro: se mantendrá la misma pasión, ahora que forma parte de IBM.

- ¿Espera que el mercado de colocación de soluciones crezca este año de forma atípica por el COVID-19? ¿Ha habido un pico en la demanda de recursos y tecnologías en la nube durante la pandemia?

El cambio para ofrecer más servicios digitales se ha estado produciendo en todas las industrias durante los últimos años, pero la necesidad de esto ha sido evidente en los últimos meses. En este momento, vemos claramente las brechas en la infraestructura crítica que conecta a las organizaciones con sus pares, sus usuarios finales, sus clientes y sus constituyentes. Si bien puede ser molesto no poder transmitir su película favorita en HD cuando lo desee, es desastroso si un mercado de operaciones financieras sufriera una interrupción o si los detalles de la atención médica no se pudieran compartir de manera oportuna. Entonces, en este momento, nuestra visión debe incluir cómo conectamos estas organizaciones y cómo mejoramos la conectividad, no solo para nuestros clientes, sino para todos.

- ¿Qué desafíos le piden sus clientes que aborde como resultado de esta digitalización acelerada?

Las organizaciones que estaban planeando un enfoque por etapas para la transformación digital ahora se enfrentan a una rápida evolución. Al mismo tiempo, las entidades que antes habían estado limitadas en opciones de teletrabajo, por razones estructurales, organizacionales o regulatorias, ahora están encontrando fuerzas de trabajo completamente distribuidas por necesidad. Cualquier plan o proceso que tuviera la empresa ahora ha quedado en el camino, pero ahí está Red Hat y otros líderes en tecnologías digitales para ayudar a nuestros clientes a abordar estas nuevas dinámicas. Esto podría significar simplemente mantener las operaciones en funcionamiento o podría significar extender los servicios bajo demanda para abordar un mercado nuevo o en evolución. De cualquier forma, la comunidad de TI debe estar preparada para soportar estos cambios rápidos.

Cada organización mantiene un panorama de TI que es único para sus necesidades, por lo que no es exagerado decir que no hay una solución milagrosa frente a este cambio global. En su lugar, necesitamos llegar a nuestros clientes y adaptarnos a sus nuevos requisitos donde sea que estén. Sin embargo, con nuestro compromiso con el código abierto y la nube híbrida abierta estamos en una posición única para hacer precisamente eso, y ya lo hemos estado haciendo durante años.

- ¿Qué tipo de nuevas soluciones demandarán los clientes a finales de este año?

Para las organizaciones que simplemente están tratando de volverse más resilientes frente a nuevos desafíos como fuerzas de trabajo distribuidas o sobredemanda en la infraestructura tradicional, tenemos la plataforma Linux empresarial (RHEL), que es una plataforma poderosa, flexible y escalable para desarrollos empresariales de código abierto, que actúa como una especie de multiplicador de fuerza para los equipos de TI, proporcionando una base más confiable con una seguridad mejorada que puede cumplir con los flujos y reflujos de nuestras condiciones globales actuales.

Además, el crecimiento del teletrabajo y los servicios on demand (bajo demanda) frente a la pandemia también puede acelerar la demanda empresarial de servicios más allá de lo que una organización puede mantener en su propio centro de datos. Los equipos de TI no querrán abandonar las inversiones existentes o las aplicaciones y sistemas tradicionales, por lo que es probable que veamos a los directores de TI y los líderes de TI recurrir a la nube híbrida. Las tecnologías nativas de la nube, como los contenedores de Linux y Kubernetes, son el puente para estos entornos.

Transformación digital. (Foto. GEC)

¿Ha detectado países o regiones donde ha habido un aumento en la adopción de tecnologías en la nube debido a la pandemia?

Según una reciente encuesta que realizamos, The State of Enterprise Open Source Report, encontramos que América Latina está liderando el camino en lo que respecta al crecimiento de la implementación de tecnologías en la nube. Un 85% de los tomadores de decisiones consultados dijeron que esperaban aumentar el uso de software de código compartido en empresas durante los próximos 12 meses.

Creo que la pandemia podría ser un impulsor adicional de las tecnologías en la nube dentro de la región , especialmente a medida que las organizaciones reaccionan a las nuevas dinámicas a través de los servicios digitales. Dicho esto, nuestra encuesta apunta a América Latina en un camino de adopción e implementación constante de tecnologías de fuente abierta, acompañadas del desarrollo de talentos locales y bases de conocimiento. En esa línea, este año abrimos una nueva oficina en Perú, que inauguraremos el próximo mes, con la que creemos que puede ayudar a impulsar la innovación abierta en el país, especialmente en áreas donde las tecnologías en la nube son esenciales para transformar digitalmente servicios críticos, como el sector público, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

- ¿Cómo ha afectado la pandemia a Red Hat tanto a nivel interna como operativo?

En un momento como este, me ha resultado útil recordar nuestros valores y lo que es importante. No hace falta decir que el bienestar es la prioridad número uno, y seguimos tomando medidas para priorizar la salud y el bienestar tanto de los asociados de Red Hat como de las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Ya sea que se trate de continuar con los negocios en un mundo cambiante, adaptarse a un primer plano virtual o ayudarnos a todos a aprender cosas nuevas y mantenernos inspirados, todo mientras se mantiene una apariencia de equilibrio entre el trabajo y la vida.

El negocio de Red Hat se basa en el poder de la comunidad y la colaboración. Tenemos éxito cuando ayudamos a nuestras comunidades y a nuestros clientes a lograr sus objetivos. Hemos ayudado a las organizaciones a navegar por aguas inexploradas del cambio tecnológico durante décadas. Es justo decir que no nos hemos enfrentado a cambios de esta magnitud o velocidad antes, pero podemos superarlo juntos. Las organizaciones están recibiendo un curso intensivo sobre formas de trabajo más abiertas y esas lecciones no van a desaparecer.

