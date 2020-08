Con el incremento del desempleo, la suspensión perfecta de labores y una suspensión temporal en los aportes a las AFP que el Gobierno permitió en el mes de abril, que la cantidad de afiliados con aportes previsionales se haya ubicado en 40% del total de afiliados. No obstante, esta cifra ha disminuido a 32%, en promedio, en el segundo trimestre del año.

Aunque el menor número de aportantes significa un menor crecimiento de la cartera administrada por las AFP, José Larrabure, gerente de Inversiones de AFP Prima, consideró que todavía es un monto que puede ser compensado por los mejores índices de rentabilidad alcanzados en los últimos meses en el sistema.

“El monto que se ha dejado de aportar por las personas que han dejado de cotizar sí se ha compensado, de lejos, con la rentabilidad, lo que no se ha compensado son los retiros por el Decretos de Urgencia No. 034, No. 038, y el retiro del 25%. Es un retiro significativo, entre el 15% y el 20% de los fondos administrados, eso claramente no puede ser revertido con rentabilidad”, precisó.

Comentó que, una menor cotización sí tiene un efecto en la utilidad de las administradoras, pero no impacta a los fondos tanto como los retiros, porque el fondo seguirá administrándose con lo que haya, por mucho o poco que esto sea.

El rebote y las inversiones

Con datos al mes de julio de la Asociación de AFP (AAFP), la rentabilidad anualizada de los fondos de pensiones es de 3.39% para el Fondo 1, 2.69% para el Fondo 2, y -5.09% para el Fondo 3.

De acuerdo con Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat, los mercados han rebotado fuerte y ya no se puede decir que los afiliados hayan tenido pérdidas, sino que se tienen ganancias en varios casos, aunque todavía falta un poco para que se recupere el promedio del Fondo 3.

“Lo que estamos viendo ahora es que los mercados han rebotado porque habían caído demasiado. Los que aportaron en ese periodo también se beneficiaron porque compraron a un valor cuota mucho más bajo. Por ejemplo, si antes el Fondo 2 estaba en -10% y ahora está en +2%, ha crecido como en 12%, eso es más o menos lo que el afiliado que retiró dejó de ganar”, explicó.

Ante las normas de retiros de fondos de AFP, las administradoras hubieran tenido que liquidar sus valores a precios bajos, afectando la orientación de su cartera de inversiones, para Marrero, esto se evitó con la estrategia del Banco Central de Reserva (BCR).

“No hubo un cambio de estrategia porque el Banco Central ayudó con la emisión de los Repos a dar liquidez y justamente, eso evitó que los fondos tuvieran que liquidarse de manera agresiva. La liquidación fue de manera ordenada”, estimó.

