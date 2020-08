Han pasado tres semanas desde que se reanudaron los vuelos y el transporte terrestre para rutas nacionales (en las ciudades sin cuarentena) con la esperanza de que marque el inicio de la reactivación del turismo. No obstante, el despegue de casos de la COVID-19 en algunas regiones como Cusco y Cajamarca, obligaron a que estas ciudades-usualmente muy turísticas- volvieran a una cuarentena, esta vez, focalizada. Y dando lugar a un golpe más para el turismo. Mario Mustafá, gerente general de los hoteles Costa del Sol, quien reconoce que es la crisis más fuerte que le ha tocado vivir como hotelero, cuenta a Día1 cómo se está dando la reactivación de sus operaciones, el impacto del retorno a la cuarentena en algunas ciudades, las medidas que están tomando para paliar los efectos del coronavirus y por qué la reactivación del sector será más lenta de lo pensaban.

Por supuesto, la cadena hotelera de capital peruano-que accedió a créditos de Reactiva Perú- no se ha quedado con los brazos cruzados. En este momento están operando de acuerdo a la demanda y han habilitado habitaciones (con máquinas de gimnasio en todas las sedes y otras como oficinas) para adaptarse a las necesidades de los nuevos huéspedes, entre otras acciones.

- ¿Cómo han sido los meses de cuarentena para Costa del Sol? Durante ese tiempo, ¿cerraron todos sus hoteles?

Así es, lamentablemente fue la primera vez en 25 años que tuvimos que cerrar nuestros hoteles. Luego, tuvimos la oportunidad de recibir algunos repatriados o huéspedes para cuarentena en los hoteles de Lima (Salaverry y Aeropuerto), Arequipa, Cajamarca, Trujillo y Piura. Asimismo, dimos algunos apoyos solidarios alojando a médicos de Essalud en varios de nuestros hoteles.

- Distintos especialistas comentan que esta crisis sanitaria es la más dura que le ha tocado vivir al turismo, ¿coincide?

Estoy totalmente de acuerdo, nunca nos imaginamos que el tamaño de la pandemia afectara de esta forma a todo el mundo Con cierre de fronteras, riesgo de muerte, esta crisis ha implicado cambios en la forma de trabajar y de vivir a nivel mundial, definitivamente, las cosas ahora serán distintas.

- En julio se levantó la cuarentena en Lima y otras regiones del país y, luego en quincena de ese mes, se habilitaron los vuelos y el transporte terrestre, ¿cómo fue esa fase para Costa del Sol?, ¿se vio el inicio de una reactivación?

La apertura de transporte aéreo y terrestre nos ha demostrado que la reactivación será más lenta de lo que pensábamos, la demanda ha aumentado muy poco y solo se ha dado en algunas de nuestras sedes. Definitivamente, esta no depende de la apertura de vuelos o buses, también depende de que el que el público se atreva a viajar y no solo por necesidad (trabajo), sino porque tienen ganas de hacerlo.

- ¿Cuántos de sus hoteles reabrieron desde que se levantó la cuarentena?

Actualmente, contamos con permiso para operar en todos los hoteles, hemos implementado el Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. En este momento, estamos atendiendo en todos nuestros hoteles según demanda, excepto en Trujillo Centro, el cual lo mantendremos cerrado durante todo lo que resta este año.

-La campaña de julio fue prácticamente nula para el turismo, ¿cómo le fue a Costa del Sol?

Sin duda, fue un Julio totalmente distinto, con baja ocupación en todos nuestros hoteles.

De acuerdo a la cadena hotelera, en Cusco la demanda aún no había aumentado cuando se levantó la cuarentena. En cambio, en Cajamarca, al ser ciudad minera, habían mejores expectativas. (Foto: kayak)

- En las últimas semanas se decidió volver a la cuarentena focalizada, ante el repunte de casos de COVID-19, y ahora incorporando ciudades como Cajamarca y Cusco, donde la cadena tiene hoteles, ¿cuál es el impacto que tiene esta medida para ustedes?

Esta medida nos afecta directamente. En el caso de Cusco, la demanda aún no había aumentado; sin embargo, en Cajamarca, al ser ciudad minera, teníamos mejores expectativas.

- ¿Qué hoteles permanecen abiertos? ¿Es rentable o factible mantener hoteles abiertos cuando las rutas de acceso son limitadas?

No es rentable ni factible, es por eso que decidimos operar según la demanda. Ahora mismo tenemos abiertos los hoteles de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo Golf, Cajamarca, Lima Aeropuerto, Lima Salaverry, Arequipa, Cusco y Pucallpa.

- ¿De qué manera impacta en sus proyecciones para este segundo semestre el repunte de casos y las consecuentes medidas de volver a la cuarentena en ciudades donde tienen presencia?¿Habían previsto este retorno como una posibilidad el mes pasado?

Estimamos que, siendo optimistas, bajo las condiciones actuales este segundo semestre cerrará al 28% de lo que previmos inicialmente.

- ¿Cuál es su lectura respecto a la reactivación del sector turismo en este momento?

[La reactivación] Va a depender mucho de las medidas que tome el gobierno. Si no se mejora el sistema de salud y las personas no manejemos seriamente los protocolos de seguridad, la reactivación podría ser más lenta, como lo mencioné anteriormente, más de lo que pensábamos. Necesitamos tomar medidas y el apoyo del gobierno para incentivar el turismo local, pero para esto es importante que los viajeros perciban seguridad al viajar. No solo dentro de los hoteles que ya lo tenemos implementado, sino a nivel general en las ciudades.

- ¿Este año podrá recuperarse algo de lo perdido o las esperanzas están puestas en el 2021?

Si una habitación no se vendió un día, no se podrá vender al día siguiente, por lo que recuperar lo que no vendimos en 5 meses no va a ser posible. Lo que debemos hacer es garantizar la seguridad a los viajeros y así tratar de vender más durante estos meses. Definitivamente, este año cerraremos en pérdida. Tuvimos un buen arranque de año en enero y febrero, pero lamentablemente después todo fue cuesta abajo. Vemos un 2021 recuperándose poco a poco, más de cara a fin de año, pero mucho dependerá de cuando se abren los vuelos internacionales.

El Wyndham Costa del Sol del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es uno de los hoteles de la cadena que permanece abierto. Por el momento, por lo que resta del año, el único hotel que permanecerá cerrado es el de Trujillo Centro. (Foto: USI)

- En el sector vimos que cadenas hoteleras anunciaron reinvenciones (convertir cuartos en oficinas o apartamentos de larga estancia), ¿lo evaluaron?, ¿les parece una alternativa en estos momentos?

Nuestra especialidad es la hotelería, por eso hoy tenemos un Costa del Sol a la carta, dando la seguridad de viaje y comida a nuestros huéspedes. En nuestro caso, sí lanzamos oficinas en algunas sedes como Pucallpa, Piura y Trujillo Golf,y hemos lanzado habitaciones sport (donde incluimos algunas máquinas de gimnasio como elípticas o bicicletas, en vista de que los gimnasios no pueden abrir) en todas nuestras sedes.

- ¿Qué acciones están tomando como cadena para hacer frente a esta pandemia?.

Lo más importante son los protocolos de seguridad , que ya hemos implementado para nuestros colaboradores y huéspedes; mantenernos fuertes y tener la infraestructura lista para el momento de la reactivación.

- ¿Hay alguna expectativa para el turismo este año con alguna campaña pensada en el turismo nacional a fin de año? (si es que para ese momento la pandemia se controla)

Si hay una campaña que salga con fuerza y que brinde la sensación de seguridad creemos que podrá haber expectativa de que el público local se anime a viajar.

- La cadena solicitó créditos de Reactiva Perú, ¿el monto solicitado fue suficiente para sostener a la compañía durante estos meses?

Si, hemos recibido este apoyo muy acertado dado por el gobierno, que nos ayuda con la parte de capital de trabajo. El tema es que los hoteles también tenemos compromisos a mediano plazo. Por lo que es importante que el estado no discrimine a las empresas, que el acceso a bonos no dependa del tamaño de la empresa, ya que esta crisis afecta a todo, a nivel general. Actualmente, estamos optimizando lo recibido para poder cumplir con nuestras responsabilidades.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO

¿Cómo fue el primer día de retorno de viajes interprovinciales y vuelos aéreos?