Sólo dos semanas estuvieron abiertos los aeropuertos de Tacna y Juliaca antes de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispusiera su cierre a partir de hoy, como parte de un nuevo intento por mitigar el contagio de coronavirus en estas y otras 14 regiones en el interior del Perú.

Así, la decisión gubernamental de extender hasta finales de agosto la cuarentena focalizada en buena parte del país, y en el caso concreto de Tacna y Juliaca, de retomarla desde las primeras horas de esta mañana, ha provocado un duro golpe en las operaciones y las finanzas del concesionario Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), que apenas si pudo reiniciar sus actividades en los terminales aéreos de estas dos ciudades. “No podemos seguir parando, de ninguna manera”, refiere a Día1 el gerente general de la empresa, Raúl Díaz.

¿Cómo han tomado la noticia del cierre de estos dos aeropuertos? ¿Han logrado comunicarse con el MTC?

Hemos recibido la noticia con mucha sorpresa. Y hasta ahora no recibimos comunicación oficial del MTC sobre este tema. Sólo el comunicado de prensa.

¿Eso quiere decir que hoy todavía pueden recibir vuelos, dado que aún no hay un comunicado formal para AAP por parte del Gobierno?

No, ya las aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia Tacna y Juliaca. En la práctica, desde hoy ya estamos cerrados .

¿Cómo venían operando estos dos destinos?

Nosotros habíamos reiniciado nuestras actividades en Tacna y Juliaca desde el 16 de julio, y en Ayacucho, desde el 18 de julio. Esos eran los tres aeropuertos que podíamos operar, de los cinco que tenemos en el sur del Perú. Los otros dos, Arequipa y Puerto Maldonado, no los abrimos porque no se había levantado la cuarentena focalizada en esas regiones.

¿Y qué tanto tráfico habían ganado Tacna y Juliaca en esas dos semanas que abrieron?

Poco. Teníamos uno o dos vuelos por aerolínea hacia estos destinos. En julio obtuvimos el 10% del tráfico de un mes ‘normal’ antes del coronavirus. Para agosto pensábamos alcanzar entre el 15% y 18% del tráfico.

Ahora se quedaron sólo con un aeropuerto.

Sí, únicamente mantenemos operando Ayacucho .

El aeropuerto de Arequipa es el más importante de los cinco que tiene a su cargo AAP. No ha sido abierto a vuelos comerciales desde la quincena de marzo, debido a que la región no deja la cuarentena. (Foto: Carlos Zanabria).

EL 2020 ESTÁ PRÁCTICAMENTE PERDIDO

¿Cómo afecta esta medida a las finanzas de AAP?

Estamos muy complicados, como está el país. La compañía ha sido muy golpeada. Ya venimos perdiendo el 70% de los ingresos previstos para este año. Prácticamente estamos perdiendo todo el 2020.

¿Evalúan tomar medidas radicales, por ejemplo, declararse en quiebra? Es algo que ya hemos visto en la industria aerocomercial en estos días.

No vamos a tomar medidas radicales. Nuestros accionistas saben que esta concesión tiene para 15 años más. Hay que seguir trabajando, porque esta es una inversión de largo plazo.

¿Y otras medidas, como postergar las obras de mejora o ampliación en sus aeropuertos?

Vamos a seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos, sea con nuestros colaboradores como con lo indicado en nuestro contrato de concesión, y eso incluye a las obras en nuestros cinco aeropuertos.

¿Qué les han dicho a los accionistas frente a estos nuevos cierres y sobre la situación de operar con sólo un terminal aéreo?

Ayer por la mañana tuvimos una reunión con los accionistas y lo que les he dicho es que vamos a salvar a esta compañía a como de lugar.

¿La pueden salvar con cuatro de sus cinco aeropuertos cerrados? ¿Cuál sería la fórmula?

En estas circunstancias, es muy importante que se mantengan abiertos para los vuelos humanitarios, el transporte de alimentos, materiales de salud y los vuelos de carga, como hemos estado trabajando durante la cuarentena general.

Sobre este aspecto quisiera hacer énfasis en que, mientras hemos operado durante el estado de emergencia nacional, hemos seguido escrupulosamente los protocolos sanitarios y los hemos hecho muy bien, sin contagios. Aquí todos somos conscientes de que lo más importante es la salud de nuestros pasajeros y trabajadores. Los protocolos han sido eficientes.

Raúl Díaz es el actual gerente general de AAP. "Le he dicho a los accionistas que vamos a salvar la compañía a como de lugar", apunta a Día1.

CONVIVIR CON EL VIRUS

Entonces, ¿pueden operar en Tacna y Juliaca, pese a su cierre de fronteras?

Podemos seguir trabajando como hemos venido haciendo antes. Lo que no podemos hacer es seguir parando , de ninguna manera. El contagio no depende de abrir o no los vuelos, sino de la conducta de los ciudadanos. Todos debemos ser responsables y cuidarnos.

Aprender a convivir con el virus, tal cual sugieren entidades como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Cumpliendo todos los protocolos establecidos.

Sin embargo, abrir aeropuertos en destinos con cuarentena o contagios en crecimiento es, por lo menos, controversial. Basta con mirar a los países vecinos.

En Chile, los aeropuertos siguen funcionando. Ecuador también aprobó los vuelos domésticos si los pasajeros llevan su prueba COVID-19 negativa. En México están siendo, también, muy cautelosos para evitar problemas.

¿Se reunirán con el MTC?

Hemos estado reuniéndonos hasta la semana pasada. Seguramente lo volveremos a hacer. De esta crisis sólo podemos salir trabajando juntos todos los actores de la industria.

