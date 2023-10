Cuatro mujeres líderes y que ocupan puestos de dirección en sus organizaciones compartieron sus experiencias y visiones sobre la equidad de género en el Perú durante la mesa “Diversidad en el liderazgo para el cierre de brechas de género”, transmitida por El Comercio. Una de las conclusiones a las que se arribó en este espacio fue la necesidad de que se promueva la equidad en diversos espacios de nuestra sociedad y en las compañías.

Dicha discusión, que se alberga en las redes sociales de este Diario, inició con la experiencia de Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, quien relató el desafío que representó el romper las barreras personales para empezar a conquistar espacios donde tradicionalmente la presencia femenina era limitada.

“El primer reto que tuve que enfrentar fue conmigo misma. A veces las mujeres tenemos ideas limitantes acerca de lo que podemos lograr o desarrollar. Yo me esforzaba mucho más que mis colegas hombres e intentaba que nadie se diera cuenta de que yo era mujer porque sentía que por ese motivo había un trato distinto. Mi desafío fue empoderarme, entender que si yo lo quería podía convertirme en socia en un estudio de alta competencia”, explicó.

En la misma línea, Lieneke Schol, directora independiente, recordó su experiencia profesional en una empresa donde ya existía el trato igualitario entre hombres y mujeres. “Desde que empecé mi carrera, yo iba a ser gerente general. Lo tenía claro. Realmente le pones alma y corazón para lograrlo. En ese momento entré a IBM donde no había diferencia entre hombres y mujeres, pero siempre está eso de que debemos demostrar un poco más y por lo tanto debes dedicarle un poco más de tiempo al trabajo”, comentó.

A su turno, Alejandra Rodriguez Larrain, CEO de Perú Runners y fundadora de FLAMA, compartió cómo desde su inicio profesional decidió aceptar el hecho de la inequidad como un desafío y no como un obstáculo. “Viví siempre con padres que me promovían, que eran los mejores hinchas y crecí con esa visión. Poco a poco recién fui conociendo algo que no había visto antes: los tomadores de decisión eran en su mayoría hombres. Ahí comienzo a darme cuenta de esta realidad. Siempre la vi como un desafío y no como un obstáculo, quizá por mi afinidad por el deporte. Pero no para todas las mujeres es así”, agregó.

Es frente a tales coincidencias de sus antecesoras que Elena Maestre, presidenta CEO de Telefónica del Perú, reiteró la necesidad de que las mujeres que hoy están en puestos de dirección empiecen a abrir las oportunidades a otras mujeres que, por diversas razones, aún no logran avanzar.

“En el caso de Telefónica, tenemos el proyecto Mujeres en Red. Hace unos años, no habían mujeres técnicos que hicieran las instalaciones de cobre y otros. Nosotros planteamos este proyecto y hoy hay más de 400 mujeres que están en esta labor, desde instalaciones complejas de cobre hasta ir a casa a colocar el decodificador”, comentó.

Maestre también tomó la palabra para enviar un mensaje que comprometa tanto a hombres y mujeres a promover la equidad de género. Algo que, tal como comentó, trae beneficios notables. “El mensaje va para los hombres: que nos ayuden a romper esas barreras. El que haya hombres y mujeres juntos trabajando beneficia a las compañías. En mi comité de dirección somos un 40% mujeres y ello enriquece cualquier discusión”. dijo.

Más reflexiones

“Desde hace seis años, Telefónica participa en un proyecto que se llama Niñas CEO. Le di la posta a una niña que se llama Carla para que fuese CEO por un día. Me impresionó las ganas y la energía de la niña pese a las dificultades que tienen todos los días. Estas experiencias son las que tenemos que fomentar. Las que ya hemos llegado a ser líderes, debemos darnos a conocer y abrir la oportunidad para otras mujeres” Elena Maestre, presidenta CEO de Telefónica Perú

“La Alianza del Pacífico está liderada por dos mujeres. La Presidenta de la República del Perú y, desde el sector privado, yo lo personifico. Además, por primera vez, tenemos un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico paritario. Las cifras que se presentan sobre cómo se han desarrollado las compañías donde hay mujeres son un hecho. No hablamos de ser buena gente, las estadísticas nos acompañan” Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

“En la maratón de la vida, ni una niña ni una mujer debe quedarse atrás. Todos somos responsables de encontrar las herramientas para ayudar a las mujeres a descubrir ese potencial que les permitirá llegar a donde ellas quieran” Alejandra Rodriguez Larrain, CEO de Perú Runners y fundadora de FLAMA

“Definitivamente soy una convencida de que nosotras tenemos que creérnosla. Las oportunidades hay que buscarlas, no hay que esperar a que lleguen” Lieneke Schol, directora independiente.

