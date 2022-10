Selina Hospitality PLC (Selina), la compañía de hoteles que también opera en el Perú desde el 2018, comenzó a cotizar en Nasdaq, una de las bolsas de valores electrónicas más grande de Nueva York (Estados Unidos).

De acuerdo a la entidad, se fusionó con BOA Acquisition Corp. antes de iniciar su salida a la Bolsa de Nueva York.

Según indicó, como resultado de esa fusión, BOA se convirtió en una subsidiaria directa y de propiedad absoluta de Selina, y los tenedores de valores de BOA se convirtieron en tenedores de valores de Selina.

La cadena de hoteles, cuenta con ocho locaciones en cinco destinos en el Perú, entre ellos Lima, en Cusco, Arequipa, Huaraz y Macora. Además, han recibido 700,000 huéspedes desde que abrieron en el país y desde la apertura a la actualidad han generado cerca de 600 empleos.

“Hoy marca un hito importante para Selina, ya que completamos nuestro objetivo de convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa y nos embarcamos en nuestro próximo capítulo de crecimiento”, dijo Rafael Museri, cofundador y CEO de Selina.

Además de los posibles ingresos en efectivo en fideicomiso de BOAS, se espera que la combinación de negocios proporcione a Selina US$ 54 millones de capital a través de su financiamiento de colocación privada y US$ 118 millones de suscripciones al monto principal de US$ 147,5 millones de notas convertibles senior no garantizadas al 6% con vencimiento en 2026 anunciado el 25 de abril de 2022, cada uno para financiar las operaciones de Selina y continuar con sus planes para lograr la rentabilidad.

Cabe señalar que la cartera de Selina incluye más de 163 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y seis continentes.

