El Consejo Fiscal consideró que la situación de Petro-Perú S.A. y las medidas adoptadas por el Gobierno para proveerle liquidez incrementan la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

En un comunicado, indicó que el contexto actual donde el país incrementó su endeudamiento en 8 puntos del PBI debido a la emergencia sanitaria, un entorno macroeconómico y financiero internacional menos favorable, y el surgimiento de diversas presiones de gasto, es relevante un “monitoreo constante y transparente” del desempeño de la empresa estatal.

Recordó que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la mala gestión financiera de las empresas públicas es una fuente de riesgos fiscales y que los problemas de liquidez en Petro-Perú se iniciaron en marzo pasado, luego de las rebajas a su calificación crediticia por parte de dos empresas calificadoras de riesgo.

“En ese sentido, el Consejo Fiscal considera relevante remarcar la importancia de que las empresas públicas se manejen bajo criterios de transparencia y buena gobernanza corporativa, para lo cual es indispensable contar con profesionales probos y altamente calificados en todas las instancias de su estructura organizacional”, subrayó.

Asimismo, indicó que tanto el aporte de capital de S/ 4 000 millones como el préstamo por US$ 750 millones aprobado en mayo no generarían un mayor déficit fiscal en el corto plazo, puesto que constituyen transferencias y operaciones de crédito dentro de la cobertura del Sector Público no Financiero (SPNF).

“Sin embargo, el aporte de capital tendría un efecto negativo sobre los activos financieros de Estado al reducir la cantidad de recursos en manos del Tesoro Público para destinarlos a atender las obligaciones financieras de corto plazo de Petro-Perú S.A.”, acotó.

Del mismo modo, refirió que la aprobación de la operación de endeudamiento de corto plazo de hasta US$ 500 millones con garantía del Gobierno representa una presión a mayor endeudamiento bruto para el periodo 2022-2023, no prevista en el recientemente aprobado Marco Macroeconómico Multianual.

También manifestó que el otorgamiento de dicha garantía genera un pasivo contingente explícito pues, en caso de materializarse el incumplimiento por parte de Petro-Perú S.A., sería el Tesoro Público quien tenga la obligación de honrar dicho pasivo.

Finalmente, el Consejo Fiscal advirtió que de continuar los problemas que enfrenta la empresa durante los próximos meses, la probabilidad de materializarse un escenario desfavorable, con una mayor carga sobre las cuentas fiscales, será más elevada.

En ese sentido, urgió a que se tomen las medidas correctivas correspondientes y que estas no queden únicamente en intenciones. Para ello, reiteró la importancia de que las empresas públicas se manejen bajo criterios de transparencia y buena gobernanza corporativa, en línea con las mejores prácticas internacionales, como las establecidas por la OCDE.