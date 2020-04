La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mostró su preocupación por el proyecto de ley que permitiría a los afiliados retirar el 25% de los fondos de pensiones, con un tope de 3 UIT, al considerar que se perjudicaría a 30 millones de peruanos.

“Yo diría que en vez de beneficiar a 6 millones de peruanos estamos perjudicando a 30 millones”, dijo hoy a RPP Socorro Heysen, titular de la SBS.

“Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el Congreso de modificar su propuesta original; sin embargo la propuesta modificada, la última de la que tenemos conocimiento, implica una venta de activos de los fondos de pensiones por S/30.000 millones”, indicó.

Durante la semana se conoció que el Congreso de la República impulsaría un proyecto que permita retirar hasta un 25% de los fondos de pensiones sin ningún límite. Sin embargo, la Junta de Portavoces acordó el miércoles que el retiro no supere los S/12.900.

“Sigue siendo un problema, no resuelve nuestras preocupaciones. En la práctica lo que se está haciendo es inundar el mercado. Las AFP van a tener que salir a vender inversiones, bonos del tesoro, acciones de empresas peruanas, bonos de empresas peruanas”, señaló Heysen.

La reforma de sistema de pensiones

Cuestionada por la demora en la reforma integral del sistema privado de pensiones (SPP) que ahora busca impulsar nuevamente el presidente Martín Vizcarra, la titular de la SBS mencionó que para las instituciones a cargo del tema lo más difícil fue buscar un sistema que se adapte correctamente a los peruanos.

“A nivel internacional todo el mundo sabe qué es lo que se necesita (...) Entrar en los detalles es la parte difícil, cómo definir un modelo que funcione para nuestro país. Eso es lo que nos ha detenido”, explicó.

Por otro lado, la representante de la SBS pidió al parlamento buscar una solución que sea “absorbible” por el sistema de pensiones y por la economía peruana.

“Las medidas con respecto al sistema privado de pensiones deberían concentrarse en aquellas personas que no han estado aportando, que no tienen un empleo y que son las que más necesitan los recursos en este momento”, acotó.

En otro momento, la superintendenta deslizó la posibilidad de que los trabajadores independientes que hayan dejado de aportar por varios años a las AFP puedan retirar su dinero. El tema sería discutido durante la reforma integral del sistema, al finalizar la emergencia sanitaria y la crisis por el coronavirus (COVID-19).

“Es una posibilidad. Sin embargo, es necesario hacerlo de manera gradual. A mí personalmente no me parece oportuno hacer una venta de activos en este momento. Este tipo de decisiones se toman en un contexto de reforma integral y no de emergencia”, puntualizó.

