Congreso debatirá retiro del 25% de fondos AFP: ¿Qué consecuencias traería para la economía?

La propuesta por un retiro del 25% de los fondos de pensiones para los afiliados a las AFP sigue avanzando en el Congreso promovida por las bancadas parlamentarias; pese a los impactos que ésta generaría al país.

Y uno de esos efectos está directamente vinculado a la economía. Como se recuerda, el dinero de todos los afiliados se destina a instrumentos de inversión en busca de las mejores rentabilidades.

Los fondos de pensiones actualmente ascienden a más de S/150.000 millones. Y de dicho monto, cerca de S/80.000 millones se encuentran invertidos en el Perú; según comentó el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini.

“Se encuentran en bonos del gobierno, mercado de capitales y el sistema financiero. Si se liquidan repentinamente 25% de estas inversiones se descapitalizaría al Estado, los bancos y las empresas que dan empleo a millones de peruanos”, advirtió.

Por el contrario, para Ferrrini, la medida ya dictada por el Gobierno genera menor impacto. El decreto que publicará el Ejecutivo busca el beneficio de una población más acotada. Aquellos que no están en planilla hace 12 meses, podrán disponer de hasta S/2.000; los cuales se retirarán en dos partes.

“La medida respeta la gradualidad para evitar esa descapitalización. Además, bajo esas condiciones, hablamos de una salida de cerca de S/5.000 millones de un total de S/150.000 millones. Casi un 3% que no es un monto menor, pero es manejable”, agregó.

Venta de activos

La estimación del gerente general de Prima AFP, Renzo Ricci, es que el retiro del 25% que propone el Legislativo “supondría la venta de activos por S/38 mil millones en un momento que las inversiones han perdido valor por la crisis del Coronavirus”. Asimismo, al venderlas “afectarían al afiliado porque no tendrían la oportunidad de esperar la recuperación del mercado que se ha dado en todas las crisis anteriores”.

“No nos estamos dando cuenta que los fondos de pensiones son el principal ahorro del pais y es un factor clave para el desarrollo del Perú porque invertimos en infrasestructura, bonos del gobierno, corporativos, entre otros”, remarcó. “El retiro de parte de los fondos de la economía peruana solo haría más difícil el camino de recuperación”.

Desde las AFP estamos abiertos a debatir ideas de manera técnica y responsable para lograr una reforma bien estructurada que considere mejoras que realmente necesitamos como país, tales como garantizar una pensión mínima y ampliar la cobertura.

Posibles escenarios

¿Qué sucedería al liquidar dichos activos? El gerente de inversiones de Prima AFP, Gonzalo Llosa, explicó que el sistema privado de pensiones, al verse en la necesidad por liquidar tal magnitud de los fondos, traería otras presiones sobre la economía local.

“Podría generar una caída en la Bolsa [de Valores de Lima] y en el precio de los bonos. Esto genera un potencial ajuste financiero para las empresas financieras cuando más lo necesitan. Y con ello, los inversionistas en el exterior podrían vender sus posiciones”, agregó.

Si se decide por activos del exterior, también existen efectos. “En ese escenario, el dinero vendría del exterior. Sería una repatriación de capitales y hablamos de bastantes millones de dólares que regresan al Perú y pueden generar presiones en el tipo de cambio. Y eso no queremos que ocurran porque con una apreciación del tipo de cambio, ese dinero llegaría con un valor en soles mucho menor”, acotó.

Afiliados no se ven afectados

Para Profuturo AFP, la medida del Gobierno es más consecuente con el momento de crisis que vive el país. “Lo importante es que las propuestas se hagan con un análisis técnico que tome en cuenta la necesidad urgente de corto plazo, sin descuidar la solidez económica del país en el mediano y largo plazo. Esta medida proporciona un buen balance entre ambos aspectos”, dijo el gerente general de la referida AFP, Ignacio Aramburú.

Recalcó que aquellos afiliados que no califiquen para el retiro de fondos, no se verán afectados. “La medida, al ser enfocada en quienes más lo necesitan, no impactará en el valor de los fondos de manera relevante”, acotó.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva recalcó en conferencia del pasado lunes que el retiro beneficiará a 2,6 millones de peruanos; de los cuales al menos 1.2 millones , al aplicar al retiro, van a acceder al 100% de su fondo.

