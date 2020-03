En el último debate que sostuvo la Junta de Portavoces del Congreso de la República este 31 de marzo, estuvo presente la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, para brindar un sustento técnico en contra de una medida multipartidaria que busca permitir el retiro de hasta un 25% de los fondos de pensiones que son administrados por las AFP. Este proyecto surgió, al igual que otras iniciativas congresales de similar corte, frente a la necesidad de dar liquidez a las personas afectadas por la cuarentena a raíz del coronavirus COVID-19.

Según reportó este Diario, en la sesión seis bancadas del Congreso mostraron posiciones a favor de exonerar de trámite de comisión el proyecto mencionado, con el objetivo de que pueda ser debatido en el Pleno tan pronto como este jueves 2 de abril.

En una conferencia convocada por Zoom, la titular del MEF brindó detalles sobre lo presentado ante la Junta de Portavoces. “Se me pidió explicar el impacto económico en términos macro, pero hice énfasis en el impacto de las personas. Estos retiros masivos de casi 5% del PBI, si fuera el caso del 25% [del retiro de las AFP], podría afectar el valor de los fondos de las personas que se quedan [en el sistema]. No quisiéramos una medida que al final afecta a los fondos de todos los afiliados”, explicó Alva.

La ministra también hizo referencia a la medida aprobada por el Gobierno para dar una opción de retiro único de hasta S/2.000 a quienes no aportan al sistema privado hace 12 meses. “Se ha podido calibrar un escenario para que las personas de mayor vulnerabilidad como las que no están aportando los últimos 12 meses puedan acceder a 1.000 soles durante dos meses (abril y mayo). Esta medida está calibrada de tal manera de que no se den retiros abruptos de fondos, porque creemos que estos sí podrían no solo hacer real la pérdida de los afiliados, sino que va a requerir que se vendan algunos activos en un contexto de recesión”, puntualizó.

A su vez, Oscar Graham, director General de Mercados Financiero y Previsional Privado del MEF, explicó que en la actualidad el fondo administrado por las AFP que está invertido en diversos activos tiene alrededor de S/160 mil millones. “Un retiro del 25% equivaldría al retiro de más de S/40 mil millones”, añadió.

“Nuestro mercado local es un mercado ilíquido y las AFP son principales dueños de varias empresas que cotizan en él [la Bolsa de Valores de Lima]”, explicó Graham en referencia a algunos de los activos en los que invierten las administradoras. En la bolsa local, de hecho, está invertido alrededor de un 50% de los fondos que las AFP administran.

Graham acotó que si se implementa la norma del retiro de 25% de las AFP, el sistema privado de pensiones no cuenta con recursos líquidos disponibles como para afrontar la magnitud de lo que podría retirarse. “Los fondos líquidos que tienen las AFP actualmente están en en alrededor de S/5 mil millones de soles”, indicó, tras enfatizar que retirar S/40 mil millones de manera abrupta afectaría al resto de fondos manejados.

SIN CONSENSO

Según Graham, el MEF no pudo llegar a un consenso con el Congreso sobre el impacto negativo que traería aprobar la propuesta del retiro del 25% de las AFP. En ese sentido, aseveró que se explicó a los congresistas presentes en la reunión que dicha medida tendría un impacto seguro sobre el precio de otros activos “porque vamos a tener que liquidar [a millones] y va a tener una pérdida de valor más acentuada que la que está teniendo [el sistema hasta el momento]”.

“Si se va por insistencia [del proyecto] vamos a tener que evaluar, porque el impacto [de su aprobación] sería muy negativo. Mucho dicen que parece la defensa de un sector empresarial. No es a una empresa en particular la defensa, tenemos que fijarnos en el afiliado y el perjuicio por este tipo de medidas", remarcó el funcionario.

Del mismo modo, agregó que una insistencia a la aprobación de este proyecto tendría que llevar al Ejecutivo a evaluar cuáles son las acciones que tomaría bajo un análisis constitucional de los impactos de la medida.

“EL GRAN PELIGRO NO ES PARA LAS AFP”

Por otro lado, Graham mencionó que un retiro masivo no termina afectando de forma significativa el negocio de las AFP debido a que estas se encargan de cobrar a través de las remuneraciones de las personas, y luego a administrar dichos montos en cuentas individuales. “El gran peligro no es para las AFP, [aunque] se va a reducir definitivamente el fondo administrado, el gran peligro es para los afiliados y la realización de la pérdida. Vamos a tener la pérdida real en caso saquemos un monto de esa magnitud”, comentó.

Las AFP han alertado que un retiro masivo del 25% de los fondos previsionales se descapitalizaría al Estado, los bancos y las empresas que dan empleo a millones de peruanos.

