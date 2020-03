El mercado de hidrocarburos transita por la peor crisis de su historia: con precios del petróleo que bordean US$20 el barril (los más baratos de las últimas dos décadas), pero con pocas personas dispuestas a adquirirlo debido a las medidas de cuarentena adoptadas por los gobiernos para evitar la expansión del Covid-19.

“No importa cuán asequible sea el petróleo, si la gente no conduce autos, no viaja en avión ni consume algo, no hay forma de que su demanda aumente”, apunta Oil Price.

Se estima que el aislamiento social contraerá la demanda global de crudo en hasta 25%, de 100 millones a 75 millones de barriles diarios, en las próximas semanas.

En este contexto, los analistas del mercado de hidrocarburos advierten que el precio del petróleo (derrumbado de antemano por la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita) podría caer a nuevos abismos: US$10 el barril, a decir de S&P.

Frente a ello, las grandes petroleras han reaccionado anunciando recortes de inversión y personal, empezando por las de EE.UU., cuyo costo de producción supera muchas veces los US$30 el barril.

¿Y en Perú, como impacta esta crisis?

MENOR PRODUCCIÓN

En su mensaje a la nación, el pasado 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció medidas extremas de confinamiento social y paralización de las actividades económicas para frenar la expansión del Covid-19.

Sin embargo, exceptuó de esta medida a las industrias indispensables para el abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, como la producción de combustibles.

Las petroleras de Europa y EE.UU. han anunciado fuertes recortes de gastos e inversión para afrontar el desplome en la demanda de petróleo por la expansión del Covid-19 (Foto: AFP/Archivo).

En cumplimiento de ello, los productores de hidrocarburos procedieron a desmovilizar a su personal, dejando solo el necesario para mantener producción.

Esta, sin embargo, ha descendido. Según Perú-Petro, la producción de petróleo se contrajo 20% entre febrero y marzo, de 61,2 mil a 48,5 mil barriles por día (bpd).

Del mismo modo, la producción de gas natural cayó 13,5%, debido a “la menor demanda del sector eléctrico e industrial” y la ausencia de transporte, de acuerdo a Macroconsult.

La consultora rescata, sin embargo, la resiliencia del sector petrolero, debido a “la mayor producción del lote 95 de Petrotal (Loreto)”.

SALVAVIDAS PETROLERO

En efecto, el productor de petróleo asegura que seguirá produciendo a niveles de 10 mil bpd, siempre y cuando sus trabajadores y contratistas colaboren adecuándose a “los nuevos niveles de precios”.

“Estamos revisando recortes con el apoyo de los proveedores”, explica Ronald Egusquiza, CEO de Petrotal.

Petrotal asegura que puede mantener producción en el lote 95, pero con ayuda del gobierno (Foto: Petrotal).

Acota, sin embargo, que este esquema solo tendrá éxito con el apoyo del gobierno, al que los petroleros han pedido la suspensión de “algunas obligaciones”.

Es el caso de la suspensión del pago de regalías por un periodo mínimo de 90 días y la postergación o fraccionamiento del pago de impuestos anuales y mensuales, hasta julio del 2020.

El pedido fue efectuado al gobierno por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) con el objetivo de “impedir la quiebra de la industria nacional de hidrocarburos”. ¿Qué está en juego?

FACTURA ELEVADA

Según los especialistas en hidrocarburos, con precios inferiores a US$30 por barril, muchos campos petroleros no cubrirán sus costos de producción, sobre todo, aquellos pequeños y con regalías elevadas, como varios de Talara, que pagan más de 40%.

Petrotal, con regalías de 5% (lote 95), tendría – en ese sentido - más margen de maniobra para capear la crisis.

Otros, en cambio, deberán cerrar pozos, como estaría ocurriendo, en estos momentos, en Talara y la selva norte, según señalan fuentes del sector.

Es el caso del lote 192 (Loreto), de Frontera Energy, que ha detenido por completo su producción, según estadísticas de Perú-Petro al 27 de marzo.

Frontera Energy ha detenido producción en el lote 192 (Loreto). Las empresas petroleras piden la suspensión de regalías e impuestos por tres meses. (Foto: Gestión).

Del mismo modo, Geopark, operador del lote 64 (en joint Venture con Petro-Perú) ha anunciado que recortará sus inversiones para este año en 60%.

En este contexto, Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, advierte que si el gobierno no toma medidas con carácter de urgencia, no sólo “se perderán reservas sin producirlas”, sino que también descenderá la producción, se perderán puestos de trabajo, caerán los impuestos y regalías, y las regiones cobrarán menos canon.

“La factura que se tendrá que pagar por inacción es demasiado alta”, señala.

ECOS DE LA SOLICITUD

Este diagnóstico es compartido por Epifanio Baca, consultor del grupo Propuesta Ciudadana, aunque con un reparo.

A su entender, la suspensión de regalías e impuestos solicitada por la SPH se justifica, dada la situación de emergencia en el sector, pero sólo si es empleada como medida temporal.

“Si se convierte en algo permanente, como ya ha pasado otras veces en el país, entonces no estaría de acuerdo”, señala.

Trascendió, no obstante, que el Minem no estaría dispuesto a apoyar la propuesta de la SPH, sea porque la considera inoportuna o, como señalan algunos, porque teme ver reducido su presupuesto operativo, pues toma el 0.75% de las regalías para ese fin.

