La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) llevará a cabo el evento denominado “Emprendedores: la agenda pendiente del MEF en un contexto de recesión”, en el cual se abordará la situación de los emprendedores (bodegueros, pymes y restaurantes) bajo el actual contexto de recesión económica anunciado hace unos meses por el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

En la mesa técnica estarán presentes José Silva Martinot, representante del gremio de restaurantes peruanos; Daniel Hermoza, presidente de la Asociación Mypes Unidas del Perú; y Mercedes Quiñones, representante del gremio de mujeres bodegueras del Perú.

Este evento será transmitido en las redes sociales de El Comercio.

Perú en recesión

El pasado 20 de octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció que la economía peruana se encuentra en recesión. Esas declaraciones las dio a la prensa cuando ingresaba al Hall de Pasos Perdidos del Congreso de la República.

“En ningún momento hemos subestimado la situación, era básicamente una discusión muy academicista, que reconocimos en su momento innecesaria, pero la situación es completamente difícil. [...] Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda, y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario”, expresó el titular del MEF en aquella oportunidad.

No obstante, a inicios de agosto, el ministro Contreras mostró una postura distinta, negando esta situación. “La economía no está en recesión y no ha entrado en una. [...] Cuando se habla de recesión, se habla de episodios prolongados”, sostuvo entonces.