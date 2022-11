Las redes sociales se han convertido en un escenario viable para mostrar productos, servicios y contenidos de valor. A través del uso correcto de las plataformas se puede llegar a más audiencia de manera eficiente y generar gran rentabilidad, ya sea como emprendedor o como creador de contenidos.

Para conocer más sobre este tema, conversamos con la periodista y experta en marketing digital, Adriana Seminario, quien menciona que las redes sociales es la herramienta más eficaz para que un emprendedor pueda desenvolverse y mostrarse.

“Para los emprendedores, las redes sociales es la herramienta más poderosa, eficiente y que puede tener mejor retorno de inversión para dar resultados a corto, mediano e incluso a largo plazo”, señaló la mentora del canal de YouTube “Misias pero viajeras”.

Asimismo, la especialista indicó que no se necesita una inversión inicial grande para incursionar en redes, pero que se debe tener en cuenta otros aspectos para lograr un buen resultado.

“Cada vez hay más contenidos, más formatos y estrategias, entonces, la situación se puede complejizar un poco. Por ello es completamente normal que los emprendedores busquen asesorías y consultorías para saber cuál es la mejor estrategia que en el menor tiempo posible pueda otorgarles los mejores resultados”, dijo.

¿Cuáles son los errores al usar redes sociales para rentabilizar?

La experta indicó que un error muy común es que muchos emprendedores desean abarcar y tener presencia en todas las plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

En ese sentido, comentó que no es necesario estar en todas las redes sociales, sino identificar las plataformas correctas que vayan con la identidad de la marca.

“Cada emprendimiento, empresa y marca tienen una identidad distinta, productos o servicios diferentes, entonces (es recomendable) concentrar los esfuerzos, en este caso los contenidos y las estrategias en las plataformas que sean más ventajosas y que realmente tengan la audiencia que el emprendedor está buscando, esto es sumamente importante”, añadió.

De igual forma, señaló que contar con la participación de influencers es bueno, pero que el error radica cuando no se identifica de manera correcta el perfil de la persona que promocionará el negocio.

“Los influencers son una herramienta de marketing muy poderosa el día de hoy, pero no todos promocionan para todas las marcas, y eso es algo muy importante a tener en cuenta”, afirmó.

¿Cómo empezar a incursionar con un emprendimiento en redes sociales?

Sin duda alguna, las redes sociales es una gran iniciativa para que los emprendedores puedan llegar a más clientes, por ello es importante identificar puntos claves para lograr el alcance que se desea y evitar frustraciones.

“Para un emprendimiento, lo más importante es entender primero cuál es su público objetivo, esta palabra es clave para poder empezar a construir una estrategia y tener resultados, aseveró la periodista.

Por otro lado, Seminario manifestó que cuando un negocio no logra la rentabilidad que se desea a través de las plataformas digitales muchas emprendedores se frustran.

“No es que las redes sociales no funcionen, solo hay que tener en cuenta todas las aristas del emprendimiento para poder entender cual es la mejor estrategia”, agregó.

¿Cuánto debe ser la inversión en redes sociales?

En cuanto a la inversión que se debe realizar para poder impulsar un negocio en las plataformas digitales, Seminario consideró que es importante realizarlo de acorde al tamaño de la marca.

“Suponiendo que la marca solo vende en Perú (Lima y regiones) y desea comenzar en Instagram, yo recomendaría mínimo una inversión entre US$ 300 o US$ 400 por un lapso de tres meses para comenzar a crear Ads especializados y con un target bastante firme. Esto sería en cuanto un emprendimiento pequeño, con una cantidad de producción no masiva”, aseguró.

Además, enfatizó que es de suma importancia crear contenido de valor para lograr llegar a la audiencia. “El valor de contenido propuesto por los influencers y creadores de contenido es clave en el tema de monetización y de estructura de negocio”, anotó.

Asimismo, mencionó que los creadores de contenido necesitan un guía que los pueda orientar y ayudar con la estructura dentro de las redes sociales. Puso como ejemplo la vez que asesoró a las influencers del canal de YouTube “Misias pero viajeras”.

“Hace unos días Fátima y Daniela, de “Misias pero viajeras”, sacaron su video de un millón de suscriptores y mencionaron que hace unos años les di esta especie de asesoría para poder estructurar el negocio porque se tocaba marcas con contratos, cláusulas de exclusividad y con muchos requerimientos, entonces sí se necesita una guía para el creador contenido”, apuntó.

Por último, aconsejó a las personas que se dedican a las redes sociales a tener en claro el contenido del que desean hablar y ser constantes.