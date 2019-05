Gasoducto del sur: ¿Es viable continuar con la construcción de la obra?

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, señaló que el primer tramo del antes llamado gasoducto sur peruano (GSP), ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT-Gas), estaría listo en el 2022. Esta etapa llegaría hasta la ciudad de Anta, en el Cusco.

“En un principio se había planteado que [estaría terminado] hacia el 2025. […] Estamos previendo ahora que el año en el cual esto podría estar concluido sería en el 2022”, dijo Ísmodes. Respecto al segundo tramo, que llegaría hasta Ilo, indicó que aún no tienen definida la fecha en la que estará listo.

Pese a que aún no está listo el estudio de la consultora Mott MacDonald, el MEM planea llevar a cabo la ejecución del primer tramo, lo que implicaría que el segundo sea desde Anta hasta Ilo, como se planteó en un inicio.

Para Álvaro Ríos, director de Gas Energy, y Luis Espinoza, ex viceministro de Energía del Perú, la meta de terminar el primer tramo al 2022 es posible, dependiendo de cuándo se licite y se entregue en concesión. Ambos expertos mencionan que ya existe en parte infraestructura que quedó del otrora GSP. Sin embargo, Ríos acota que no se podría lanzar al primer tramo si no se tiene un indicativo que el gasoducto va a llegar hasta el sur.

En contraste, el economista Manuel Romero Caro advierte que con el SIT-Gas se están cometiendo los mismos errores del pasado. “Los errores son empezar un proyecto sin tener los estudios de pre inversión completos, como el estudio de mercado, ya que no se sabe cómo se va a desarrollar. El segundo error es empezar un proyecto cuando no se tiene cerrado el financiamiento y tercero, que no sería óptimo usar los activos del ex GSP, ya que estos activos están sobredimensionados.

Al respecto, Romero critica y califica de “poco serio” que se estén dando estos anuncios, pese a que el propio viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara, haya admitido que “siempre está la incógnita de cómo se va a desarrollar una mayor demanda por ese combustible (gas)”.

RETRASO

Según el titular del MEM, el retraso en la ejecución del proyecto se debe a que la consultora Mott MacDonald aún no ha terminado la elaboración del estudio, que Pro Inversión le encargó, para definir los alcances del nuevo proyecto del gasoducto. Se tenía previsto que este estuviera listo en marzo de este año, pero ahora lo espera a mediados del 2019.

A pesar de ello, -y como hemos mencionado líneas arriba- el MEM ya estima una fecha para concluir el primer tramo sin tener el estudio completo y sin tener la certeza de que si el segundo tramo se hará desde Anta hasta Ilo.

Ante este escenario, Luis Espinoza considera que se ha contratado a Mott MacDonald para que precise qué otras opciones viables hay para llevar el gas al sur del país. Pero si se cambia de ruta sería agregarle tres años más al proyecto. “Entonces, no es razonable hacer eso si hoy todos te dicen que en el sur vas a tener un problema si es que no se acelera el gasoducto. Yo creo que en base a ello, el 2022 es una buena señal”, agrega.

A su turno, Álvaro Ríos indica que el Gobierno “ha agarrado una bomba [el GSP] en sus manos y lo que han hecho es que a través de una consultora independiente poder entenderla y que les dé un punto de vista bueno”. Así como, ver qué otras alternativas existían para llevar gas al sur del Perú.

Ríos intuye que la consultora le ha informado al MEM que el GSP cumple con varias prerrogativas como la masificación del gas, seguridad energética, industrializar el sur del Perú y que más adelante se podrá exportar dicho combustible. “Yo creo que esto debe estar en el informe de MacDonald y por eso es que el gobierno ha decidido”, subraya.

A diferencia de Ríos y Espinoza, Manuel Romero opina que lo que el Ejecutivo está buscando es postergar la licitación del GSP hasta el siguiente gobierno, mediante la ampliación del plazo de la fecha de entrega del estudio de Mott MacDonald, que se viene realizando desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“[A la consultora] le han pedido que estudien la demanda de un proyecto que hace cuatro años habían firmado un contrato por un monto mucho mayor. Entonces estamos comprobando que en la práctica se había hecho un gasoducto sin un estudio de demanda. Si es así, no empecemos ninguna etapa”, concluye Romero.