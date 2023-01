Tras dos años de pandemia, vuelve a la presencialidad la International Week de ESAN Graduate School of Business. El evento académico congregará nuevamente a académicos y estudiantes de prestigiosas universidades de Europa y América del Norte y Sur, quienes se relacionarán con los alumnos de las distintas maestrías y el MBA de ESAN a través de cursos, conferencias y actividades de networking del 16 al 21 de enero.

“Tras 22 años de su primera edición, la International Week ya es una tradición arraigada en ESAN Graduate School of Business. Este año resulta especial porque significa el retorno a la presencialidad. En ese sentido, si bien el modelo remoto nos ofrece grandes oportunidades, sobre todo para no perder la posibilidad de escuchar a aquellos maestros del extranjero que no pueden viajar; poder relacionarnos de forma física con nuestros invitados internacionales fortalece aún más el vínculo emocional y puede abrir puertas para nuestros alumnos de cara a su futuro profesional”, comenta Jorge Merzthal Toranzo, director del MBA de ESAN.

International Week de Esan reunirá a académicos y universitarios de América Latina. (Foto: Difusión)

En las distintas ponencias, se abordarán asuntos relacionados a la gestión estratégica de los negocios, tecnología, marketing, finanzas, administración, entre otros.

A su turno, Peter Yamakawa, decano de ESAN Graduate School of Business, señala que la International Week será una experiencia de conocimiento, reflexión y networking académico para todos los presentes:

“Buscamos que el evento sea principalmente un ambiente donde nuestros estudiantes puedan trabajar en equipo con el alumnado de otros países y así generar oportunidades de cara al futuro, las cuales se puedan traducir tarde o temprano en colaboraciones con industrias y negocios del extranjero”, precisa.