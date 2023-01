—La relación de Adidas con el fútbol viene de larga data. E, inclusive, vistieron a la selección peruana en el Mundial España ‘82, ¿qué significa para la marca hoy ser la auspiciadora de la camiseta de la selección?

Nos llena de muchísimo orgullo. Para nosotros auspiciar a la selección peruana implica una representación nacional, que hemos tenido en el pasado. Lo lindo de retomarlo es que ha quedado en la mente colectiva del consumidor peruano un pasado bonito: era una selección exitosa, que participaba en los mundiales, una selección competitiva, por lo que las camisetas y productos que en ese momento tenía Adidas son muy recordadas. Incluso las generaciones que no lo han visto en vivo, tienen una referencia positiva de esa relación que había entre Adidas y la selección nacional. Para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad, porque hay que mantener y cumplir esa expectativa del consumidor peruano, de la audiencia, sobre lo que va a ser esta nueva relación con la marca.

—¿En qué consiste este auspicio?

El contrato consiste en ser la marca oficial de toda la indumentaria de la selecciones peruanas, que no solamente es la selección mayor de fútbol, también a la selección de menores, la femenina, la selección de futsal, de fútbol playa y de e-sports. Además somos los auspiciadoras de las pelotas de las ligas profesionales que organiza la FPF. Es un campo importante, donde tenemos mucho expertise. Estamos muy felices de participar.

—El primer paso será el lanzamiento de la nueva camiseta este martes 17 de enero, ¿qué vendrá después?

Nosotros tenemos un ‘roll out’ de todos los productos que compone la colección para el Perú, una colección especial para la selección nacional. El 17 vamos a empezar con la camiseta de local y visitante con las que jugarán las selecciones nacionales. Y, después, durante varias fechas, que coinciden con el calendario deportivo de la FPF, vamos a ir soltando el resto de lo que tenemos para la selección. No te puedo comentar en detalle todo lo que va a venir porque hay cosas confidenciales, y que tenemos que manejar como lanzamientos. A lo largo del año vamos a ir viendo novedades para la selección y así cada año vamos a tener un nuevo ‘roll out’, con nuevas camisetas, con nuevos productos para el consumidor peruano.

—Cuando se hizo oficial el auspicio, comentó que este era un deseo que se hizo realidad y que hace mucho tiempo lo buscaban, esperando el mejor momento. ¿desde cuándo estuvieron en las pujas para vestir a la selección?, ¿qué cambió esta vez para que finalmente sea así?

Nosotros siempre estamos atentos a las oportunidades que existan en el mercado que nos ayuden a transmitir los mensajes de marca. Y la selección es uno de los vehículos más importantes del medio para la industria deportiva. Especialmente, en el Perú, donde la selección nacional tiene un privilegio importantísimo para el consumidor peruano, que quizá en otros países no es tanto así. En nuestro país, la selección nacional es un fenómeno que nos une, eso hace que el ‘engagement’ del consumidor con la selección sea fortísima. Siempre estuvo en nuestro radar, por eso cada vez que podíamos participar de estas licitaciones hemos participado. Y esta vez presentamos un caso [propuesta] bastante interesante, tanto para la FPF como para Adidas, y creo que además, tuvimos una buena planificación para poder ganar el derecho de ser los auspiciadores de la selección.

Adidas cuenta con varias tiendas en el país, en ellas también estará disponible la nueva piel de la selección peruana, que se presentará mañana 17 de enero. (Foto: GEC)

—¿Jugó también el momento deportivo de la selección peruana?

Sí, yo creo que el momento deportivo le dio un poco más de relevancia dentro de la audiencia. Igual los resultados hay que conseguirlos, nunca están garantizados, pero sabemos que el hincha peruano está dispuesto a acompañar a la selección más allá de los resultados. El hincha peruano sabe perder y sabe volver a renovar su fe con la selección peruana. Es un hincha comprometido.

—Hace unos años, Adidas Perú mencionó que la selección peruana no merecía menos que una marca como Adidas, ¿qué tendrá de distinto frente a sus predecesoras?

Todas las marcas tienen sus ventajas, su propio posicionamiento y sus fortalezas para poder aportarle a una entidad, en este caso, a la selección peruana. Desde nuestro lado, al ser una marca con mucho ‘expertise’ y que, además auspicia a bastantes selecciones nacionales, creo que podemos aportar mucho ‘know how’ de cómo representar o ayudar a que la selección alcance sus logros deportivos, desde el tema de productos, de servicios, de acompañamiento de estructura local. Creo que Adidas Perú está preparada para ser un buen ‘partner’ para la selección peruana.

—La marca cuenta con muchas categorías y líneas, ¿veremos más y nuevas categorías que antes, dentro de los lanzamientos que vendrán para la selección peruana?

Nosotros tenemos un rango global y homogéneo para las selecciones nacionales. En el caso de las selección peruana, tendremos más de 100 productos, dentro de los cuales serán deportivos, más casuales y de vestir. Y una buena parte de ellos también se comercializarán. Ahora tenemos tres grandes franquicias en Adidas: una de Alta Performance, Original (ropa más de vestir, de moda enfocada en el deporte) y ‘Sportwear’ (ropa casual, cómoda, como buzos). La FPF va a tener estas tres a su disposición , y las vamos a tener en el mercado, en ese ‘roll out’ que tendremos en el año.

—Cuando Perú clasificó a Rusia 2018, Adidas sacó una colección de España 82, que apelaba de alguna forma a la nostalgia, ¿esos productos que podrían volver?

Sí, sin duda, es una posibilidad. No la tenemos confirmada, pero podríamos retomar esos SKU (artículos) que teníamos en el pasado para que el consumidor los use ya más como productos no tanto para hacer deportes sino para vestir o acompañar en el estadio. Son SKU de Adidas que se crearon hace tiempo y están en los archivos de la compañía.

—¿Esta tendencia de usar cada vez más productos deportivos o inspirados en el deporte en el día a día ha crecido más en este tiempo en el Perú?

Hay como dos fenómenos que han pasado medio en paralelo. Uno es ese crecimiento de la ropa más casual, del uso del día a día, que es ropa que se usaba en ocasiones más casuales o para vestir, que en momento de hacer deporte. Los cambios que vinieron con la pandemia influyeron en que la gente se sienta cómoda y pueda usarlos para otras ocasiones. Por ejemplo, al trabajar casa se buscaba estar cómodos y no se necesitaba usar ropa más formal como para ir a trabajar. Ese segmento creció bastante.

Además, hay muchas personas que usan ropa deportiva, sus camisetas, no solo para ir al estadio o un ambiente deportivo, sino uno más casual. Son dos tendencias que tenemos identificadas, las henos capturado y las vamos a utilizar no solo para [los productos de] la selección sino también para las otras líneas que tenemos.

—Dentro de este ‘roll out’ que han preparado, tanto para este año, como con miras al Mundial 2026, ¿habrá momentos en los que hay mayor incidencia de lanzamientos, quizá más cerca al mundial?

Nosotros miramos mucho el calendario deportivo en el que participa y va a participar la selección peruana. Claramente, tenemos colecciones armadas para esos momentos deportivos y aprovechar el interés de la audiencia en ese momento del tiempo.

—¿Cuánto aporta la selección peruana a Adidas y la marca a la selección peruana?

La selección nacional a Adidas le aporta muchísimo en términos de referencia y cercanía con el consumidor peruano. La marca que viste a tu selección no solamente afianza su nivel de ‘awareness’, también algunos atributos importantes que las marcas quieren construir y también a que sea una marca un poco más querida y gane credibilidad dentro del ambiente deportivo. Son muchos indicadores que las selecciones nacionales les aportan a las marcas. Y, viceversa, porque esta es una relación win-win entre los dos ‘partners’: Adidas aporta el ‘expertise’ y la experiencia de manejar selecciones a nivel internacional, de las más competitivas que existen en el mundo.

—¿En cuánto se incrementará la venta y el portafolio al auspiciar a la selección?

Nosotros tenemos claramente una expectativa de venta que no la puedo mencionar. Pero, claramente, la idea es cumplirlas, por eso estamos haciendo este plan de largo aliento, un ‘roll out’ paulatino durante el año y lanzar novedades al mercado. Y eso también debería ayudar, no solamente con el negocio de la federación, que es incremental y nuevo para Adidas, sino también a traer más tráfico a las tiendas, al e-commerce y eso debería ayudar también a los otros productos. Tal vez generar también algunas sinergias de negocios que no tengan que ver directamente con la federación.

Adidas vestirá a la selección peruana desde este 2023. Foto: @tufpf

—¿Cómo se maneja la venta de productos deportivos en un mercado en el que también hay mucha piratería?

Adidas colabora con varias instituciones y organizaciones para tratar de limitar esta oferta de productos falsificados y de contrabando para tratar de proteger su negocio. No somos el único país con piratería, hay muchas experiencias en otros países y hay varias implementaciones y acciones legales que se pueden tomar para limitar este impacto en el negocio. Lamentablemente, no se va a reducir, lo hemos visto con otros auspiciadores y lo vemos ahora con nuestros propios productos. Pero pertenecer a una organización global y tener una estructura importante en el Perú, nos ayuda a limitarlo al máximo posible.

—¿Hay acciones comerciales que se puedan realizar como, por ejemplo, tener productos en versiones más económicas de la indumentaria deportiva? Algunas veces se ha visto eso en el caso de las selecciones.

Este año no lo vamos a tener. Vamos a tener una versión de la camiseta local y visitante, que para los consumidores va a ser exactamente la misma camiseta de alta tecnología que usan los jugadores. Queremos probar y ver el mercado porque no hemos tenido esta experiencia antes, no sabemos lo que puede pasar. Confiamos en el consumidor peruano y en que hay muchísima expectativa por esta camiseta. Creemos que el valor de la marca es importante, comprarla en una tienda original, que la gente la quiera, la proteja. Eso es lo que nosotros esperamos del mercado.

—¿La nueva camiseta estará disponible en todos los canales de venta desde el mismo martes 17?

Este primer lanzamiento va a tener un ‘roll out’ especifico en términos de canales. La camiseta va a estar abierta primero en nuestro e-commerce, para nuestros clientes de Adiclub, que es nuestro programa de fidelización, y en una segunda instancia, totalmente disponible en todas las tiendas a nivel nacional, propias y de nuestros clientes.

—¿Cuál es la expectativa general para Adidas este año? Se marca una nueva etapa para la marca este 2023 con este auspicio.

Esperamos tener un buen año, claramente la relación la selección peruana es un negocio incremental . Por varios años, históricamente, hemos tenido crecimientos, una tendencia positiva y este año no esperamos que sea de otra manera. Proyectamos crecer y consolidarnos como una marca importantísima en el país.