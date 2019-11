Ayer culminó la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019. La lucha contra la corrupción y la importancia de la institucionalidad fueron los temas que resaltaron durante la jornada de tres días realizada en Paracas.

Además, los asistentes debatieron sobre los avances y retos pendientes en competitividad, dejando sus percepciones sobre esta y otras temáticas en la encuesta CADE Ejecutivos, realizada por Ipsos Perú.

En ella, resaltó el deterioro de las expectativas en torno al progreso de nuestro país. Hasta el año pasado, el 26% de los asistentes señalaba que el Perú estaba progresando. Sin embargo, la cifra cayó a 15% este año. Asimismo, el porcentaje de quienes piensan que estamos retrocediendo pasó de 28% a 36% y el de los que opinan que estamos igual subió de 45% a 48%.

“Durante muchos años la sensación de progreso era muy amplia. En el gobierno de Humala cayó, pero se recuperó cuando se eligió a PPK [...]. Lo que hay hoy día es una sensación mayoritaria de estancamiento. La gente dice ‘estamos igual que el año pasado’”, detalló el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, a este Diario.

Existe una sensación de pesimismo que está en el ambiente y que responde, principalmente, a las trabas que enfrenta la inversión y a la paralización de la inversión pública.

“La cantidad de normas para sacar un proyecto de inversión adelante son cada vez mayores y los empresarios sienten que todo se ha vuelto más complicado para invertir y crecer”, agrega.

CRECIMIENTO PERDIDO

En cuanto a las proyecciones de crecimiento para el 2020, Torres explicó que los empresarios esperan un avance de 2,8% en promedio. La mayoría de estos cree, además, que las empresas crecerán por encima del PBI el próximo año. No obstante, advierte, el avance de la producción nacional se ubicará por debajo de lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años.

Para el 62% de asistentes, además, el Congreso de la República es el principal responsable de que el PBI no haya crecido un par de puntos más este año. Al Parlamento le siguen el Poder Ejecutivo (54%), los gobernadores y alcaldes (45%) y el presidente de la República (42%).

De acuerdo con Torres, la percepción de los empresarios es que el Congreso le puso muchas trabas al gobierno durante tres años y no hubo esfuerzo alguno por apoyarlo sino más bien por obstaculizar su gestión.

“La segunda responsabilidad sin duda está en el Ejecutivo. Ahora que no hay Congreso no se ve un compromiso real por sacar al país adelante. Se ven actitudes tímidas, en la dirección correcta pero muy poco agresivas y lo que necesitamos es un shock de confianza y una inversión pública y privada mucho mayor”, aseveró.





INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN

El equipo especial Lava Jato es considerado el de mayor aprobación entre los asistentes a CADE 2019 debido a su desempeño en la lucha contra la corrupción. El 66% lo aprueba, mientras el 31% lo desaprueba. No obstante, Torres aclaró que la encuesta se realizó el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, y no se consideró el allanamiento a la Confiep que ocurrió ayer en la mañana.

“No sé si el resultado se habría mantenido igual porque eso [el allanamiento] no se ha visto bien acá en CADE. Se ha visto como un acto inoportuno [...]. Pero lo que sí es cierto es que, con todos sus excesos, el equipo Lava Jato es el que más ha avanzado en la lucha anticorrupción y si no fuera por ellos, no estaríamos donde estamos”, finalizó.