El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, disertó en el segundo día de CADE Ejecutivos 2022 y remarcó que, la solución ante la situación de país requiere de participación política. No obstante, para ello se requiere de partidos consolidados.

“Hay que convencer de estos resultados. Menciono a los partidos, pero no sé si podrán reconstituirse. Una vez que desaparecen, es difícil levantarlos nuevamente. Ha pasado en todo el mundo. Sin embargo, sin participación política, no hay solución”, dijo tras recordar algunas de las brechas que aún no son atendidas.

“Si los servicios básicos más esperados no se les proporciona a la población, no es de sorprender que esté descontenta. Finalmente, tenemos los ingresos para estar brindando mejores servicios. Muchas veces, los cuellos son institucionales. Y no necesariamente son del sector público. Pueden ser sindicatos de sector. Hay que recordar que más importante son los alumnos que los sindicatos o los enfermos que los sindicatos. Sí es una tarea urgente”, aseveró.

Por otro lado, el presidente del BCR recordó que la última proyección de crecimiento para la economía peruana es de 3%. La misma que no tiene un sesgo ni a la baja ni al alza y que, además, implica un crecimiento por encima del potencial.

“El crecimiento no desaparece bruscamente, va ralentizándose en el tiempo. Es un proceso largo. Lo han comentado ya: un servicio público más eficiente, mejora en la gestión pública, inversión en infraestructura, promover innovación. Están todos los factores mencionados, el problema es cómo se concretan. El tema es que es fácil decirlo que hacerlo”, agregó.