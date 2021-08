Conforme a los criterios de Saber más

Durante su mensaje para obtener el voto de confianza del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció una serie de iniciativas relacionadas a los rubros de infraestructura, vivienda y agroexportaciones.

“Nuestros objetivos inmediatos son derrotar la pandemia producida por la COVID-19 y reactivar nuestra economía. Para ello, nuestro gobierno tendrá que realizar denodados esfuerzos para aprovechar con eficiencia nuestro exiguo presupuesto. Esto se complementará con un conjunto de medidas orientadas a tener un Estado mejor financiado que dé comienzo a la sutura progresiva de brechas estructurales”, señaló la mañana del jueves 26 de agosto.

Infraestructura

Bellido señaló que una de las prioridades de su gobierno será la integración física de la población, lo cual podrá concretarse con la “provisión de infraestructura vial nacional en óptimos niveles de servicio, basado en el enfoque logístico como elemento articulador”.

Para ello, por ejemplo, anunció que se implementará la pavimentación de casi 4.000 kilómetros hasta el 2026; la construcción de una autopista de 136 km que irá desde Huaycán en dirección al oriente y que contemplará una inversión de S/11.841 millones; y la ampliación de la línea férrea de La Convención.

Al respecto, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, recordó -en primer lugar- que el anuncio sobre la nueva carretera no es otro que el informado a fines de marzo por el expresidente Francisco Sagasti y que se ejecutará mediante un convenio gobierno a gobierno. Sin embargo, destacó el interés en el proyecto.

“El anuncio termina siendo positivo porque muestra interés en este tipo de iniciativas (gobierno a gobierno) y nos dice que lo respetará. El gobierno está ratificando que esta iniciativa funciona para obras de gran envergadura”, mencionó.

Sobre la ampliación de la línea férrea de La Convención, Carrillo refirió que hubiera sido mejor un anuncio distinto: que el tren Matarani-Arequipa-Cusco-Puno funciona también para pasajeros y no solo para el transporte de minerales.

“Es increíble que, a la fecha, ello no se haya planificado y que tres principales ciudades no estén conectadas por esta vía para el transporte público”, comentó.

A esto, Carrillo consideró que el anuncio sobre la promoción de un tren entre el nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona “no está aterrizado como sí lo está el proyecto de la carretera Central”.

Vivienda y saneamiento

En otro momento, Bellido indicó que se apoyará “a las familias del ámbito urbano que no cuentan con vivienda o viven en condiciones precarias”. El primer ministro recordó que, solo en el ámbito urbano, “el déficit de vivienda supera los 1.2 millones de unidades”.

Por ello, planteó que “se hará énfasis en orientar los programas y subsidios otorgados a través del Fondo Mivivienda y Techo Propio hacia las familias más vulnerables”. “La propuesta tiene como meta la atención de más de 300 mil familias entre las más vulnerables en todo el país hasta el 2026”, agregó.

Milton von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló que lo anunciado “carece de detalles”, por lo que debe haber predictibilidad sobre las vías para cerrar esta brecha.

“En la actualidad, los recursos del Fondo Mivivienda se han terminado. En lo que va del año se han otorgado alrededor de 6.000 créditos. Para llegar a la cifra plateada se debe ser más eficientes que los gobiernos anteriores. El promedio a cumplir es de 60.000 viviendas por año, que serían 10.000 por Fondo Mivienda y 50.000 por Techo Propio. Es factible, pero se requiere de un buen equipo profesional y la asignación de presupuesto”, anotó.

Bellido también indicó que, a partir de que se agilicen los procesos de contratación y ejecución de obras de Sedapal, se logrará aproximadamente 142.000 nuevas conexiones de agua y 100.000 nuevas conexiones de alcantarillado, en beneficio de 570.000 habitantes de las zonas más pobres, en los próximos años.

Von Hesse indicó que, pese al avance en el cierre de esta brecha en los últimos años, en Lima Metropolitana, alrededor de 700.000 personas (equivalentes a 150.000 hogares) aún no cuenta con estos servicios. Precisamente, el exministro señaló que la atención a este segmento de la población debe ser evaluada de manera importante por la conveniencia de la estrategia a aplicar.

“El segmento por cubrir es más difícil porque están absolutamente dispersos. Una conexión adicional en los cerros aislados cuesta como S/140.000, que es como tres o cuatro veces un subsidio para una vivienda nueva. Entonces, más eficiente parece reubicarlos y hacer programas de viviendas planificadas”, comentó.

De otro lado, el exministro se refirió sobre el anuncio de que se facilitará “la titulación de predios urbanos para promover su formalización” e indicó que “se debe tener cuidado” con flexibilizar los requisitos normativos, pues los efectos podrían ser perjudiciales para las metas de promover viviendas seguras.

“Sobre la titulación de predios no se ha dicho en qué va a consistir. Eso es preocupante porque, en los últimos años, hubo muchas invasiones promovidas por traficantes y la solución no es rebajar el marco de formalización. No se debe premiar al invasor porque, finalmente, los problemas son para el Estado”, añadió.

Agroexportaciones

También en su discurso, Bellido mencionó, de manera acotada, que se “priorizará el destrabe de los proyectos Chavimochic III (Palo redondo), Majes Sihuas, Puyango-Tumbes, Chinecas para mejorar nuestra vocación agroexportadora y empleo digno”.

Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), saludó que el gobierno esté focalizado en el avance de estos proyectos, pero indicó que debe venir acompañado de la promoción de señales de inversión.

“Finalmente, de nada sirve tener las plantas de irrigación si no se dan las condiciones para las atraer las inversiones en estos proyectos. Ningún cultivo permanente comienza a dar frutos en menos de dos años, considerando el plazo más corto, sino que demora entre cuatro y cinco. La estabilidad en el ámbito jurídico va a ser relevante para poner en valor estos proyectos”, dijo.

