El secreto cálculo de muchos congresistas, de algunos de los que votaron a favor de la confianza a Guido Bellido (y su Gabinete) y de varios de los que votaron en contra de aquel esperando perder; es que era mejor darle la investidura, pues, al fin y al cabo, el propio presidente Pedro Castillo debía arreglar el entuerto. O sea, mejor era ahorrarse el costo de pecar de obstruccionistas.

Bellido no tuvo el mismo razonamiento y no se portó como el ganador precario que en realidad era. Apenas un par de horas luego de investido, envalentonado, respondió el teléfono a RPP y dijo que si el Congreso empezaba a interpelar a más ministros y no los dejaban trabajar, “haremos cuestión de confianza”. Como si hubiera sido aclamado por Congreso y pueblo. Tres días después, el lunes, ocurrió un episodio bastante más serio.

A las 3pm, el primer ministro lanzó un tuit críptico, agradeciendo al ministro de Trabajo, Íber Maraví, por su ‘grandeza’. La sospecha de que aludía a su renuncia se confirmó, minutos después, cuando le respondió el teléfono a Sudaca y les dijo, “sí, ya le he pedido [su renuncia], hace un rato nomás”. Por si no quedó claro, Vladimir Cerrón tuiteó a las 7:21pm: “Decisión del primer Guido Bellido fortalece su liderazgo. Lo que no pudieron con la fuerza algunas bancadas, el premier lo hizo tras la confianza democráticamente elegida. Anunció además, cambios en otros ministerios cuestionados”. Según me contaron dos fuentes palaciegas, esto produjo tal malestar en Pedro Castillo, que lo hizo evidente ante otros ministros.

Te vas, pero no así

Que Maraví es insostenible en su cartera de Trabajo, es asumido por él, por el ala dura de Cerrón y, a regañadientes, por el presidente, como lo hizo notar en su discurso en Mazamari, Junín: “Quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados, a los que se han coludido con sus empresas, a los que se han coludido con los que han corrompido el país (…). Ojalá que el próximo ministro o los próximos ministros salgan de esta comunidad”. Castillo estima mucho a Maraví porque fue el motor de su campaña en Ayacucho.

Ese impromptu presidencial ocurrió el martes. Pero volvamos a la noche del lunes, tras los tuits de Bellido y de Cerrón (según una de las fuentes, fue el último el que lo contrarió más). Castillo llamó a Maraví a Palacio. Le pidió al ministro su versión, delante de los ministros Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos) y de Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social). Este contó su reunión con Bellido y también dijo que había hablado con Cerrón. Eso fue, según me cuentan, demasiado para Castillo y decidió desmentir al premier apresurado y al socio metiche. Según mis dos fuentes, en la reunión se habló de la salida de Maraví y también de la de Bellido. Tanto Boluarte como Torres fueron explícitos al mencionar la conveniencia de que salgan ambos.

Guido Bellido difundió esta foto, dando a entender que Íber Maraví era un comprensivo renunciante. Fue desmentido. (Foto: Twitter de Guido Bellido).

Luego de la reunión, Castillo pidió a Bellido que viera cómo se retractaba de su versión. Por su parte, Maraví iba a decir que no había renunciado sino que había puesto su cargo a disposición e iba a difundir la carta en que lo hacía. De ahí que la noche del lunes vimos este comedido tuit del primer ministro, tragándose varios sapos: “Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que haya renunciado”.

Pregunto a mi fuente si este episodio sumado al de hace dos fines de semana atrás, cuando trascendió que Francisco Eguiguren podía entrar a la PCM, vuelve a poner en juego la cabeza de Bellido. “Eso depende del presidente”, me responden. Es muy difícil, hasta para sus entornos radicales o moderados, predecir la ruptura o la vigencia de su sociedad con Vladimir Cerrón y Perú Libre.

Juntos por siempre

Existe, por supuesto, la posibilidad de que supere la nueva crisis, y siga la convivencia de alas, como las hay en tantos lares. Podría darse con Bellido, hasta que vuelva a ser jaqueado o, sin Bellido; con un reemplazo consensuado entre el presidente y Cerrón. Conversé brevemente con una fuente ligada a Perú Libre y me dijo que Róger Nájar fue siempre la primera opción del partido para el premierato y, al menos para un grupo de cerronistas, no ha dejado de serlo.

Hoy jueves, el presidente difundió este mensaje de armonía con Bellido, como para dar a entender que la pelea matrimonial acabó, hasta nuevo aviso.

Nájar, según contamos en una crónica pasada (“Mi gobierno por un sombrero” del 6/8/21), fue el candidato a la PCM hasta horas antes de la designación de Bellido. Si no juró fue porque hubo tremenda presión política y mediática, recordando que demoró en reconocer a la hija que tuvo con una adolescente. La hija declaró que, para ella, el caso estaba superado; pero hecho no lo estaba para varias congresistas que firmaron el primer reclamo multipartidario a Castillo pidiendo que no nombre a Nájar.

Hacer jurar a Nájar podría mantener la alianza con Cerrón vigente y a los aliados de izquierda en paz, pues el ex congresista por Ucayali, labró buenas relaciones con ellos en la segunda vuelta; pero despertaría nuevamente la comprensible grita de las mujeres políticas que hoy están a la vanguardia de la oposición a Castillo. En el balance, es imprevisible lo que decida Castillo sobre la vigencia de Bellido y de su alianza con Cerrón. Si lo reemplaza con otro cuadro del partido, con la propia Dina Boluarte que también podría mantener la alianza o con una figura del perfil del frustrado Eguiguren o de Manuel Rodríguez Cuadros, otro candidato descartado y hoy renuente. Como me dijo una fuente moderada, es posible que esto se convierta en un ‘matrimonio a la sueca’, con platos rotos, autonomías e infidelidades, pero matrimonio al fin.

