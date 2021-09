Conforme a los criterios de Saber más

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, denunció la mañana del martes que fue agredida verbalmente por Guido Bellido, cuando el también parlamentario de Perú Libre aún no asumía la presidencia del Consejo de Ministros. “Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, expresó.

La denuncia de la legisladora y también tercera vicepresidenta del Congreso generó un inmediato rechazó de distintos sectores, así como pedidos de investigación. ¿Guido Bellido cometió una falta, una infracción o un delito? Abogados penalistas analizan la situación en el siguiente informe.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

¿Qué delitos o infracciones habría cometido Bellido?

La abogada Cynthia Silva declaró a El Comercio que en este caso sí existe un “hecho de violencia psicológica en la modalidad de acoso político”.

“La violencia psicológica se puede calificar como agresiones psicológicas contra la mujer en el marco de su ejercicio político y puede ocurrir un acoso político”, remarcó. “Puede darse una investigación de competencia del Congreso, penal y de oficio”, puntualizó.

Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro consideró que Bellido habría infringido la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en la vida política.

“La ley 31155 prohíbe el acoso de mujeres y entre las autoridades de elección popular, todo tipo de conducta de discriminación, agravio. (...) Esas expresiones que habría utilizado el señor Bellido implican desde mi punto de vista, acoso. En otra legislación como la penal el acoso implica algo permanente y constante, en esta ley basta que lo haga una sola vez. La ley 31155 no exige que haya reiteración en actos de acoso para que la infracción esté dada ”, indicó.

Desde el punto de vista penal, Caro señaló que podría existir “un delito al honor” y Patricia Chirinos podría presentar una denuncia, pero “en el ejercicio de acción privada, porque no es de oficio ”.

Indicó que también se puede aplicar el artículo 323 del Código Penal, que sanciona el delito de discriminación.

“Hay estos escenarios. Una investigación a nivel de ética del Congreso por infracción a la ley 31155, luego podría haber también una investigación penal si la señora Chirinos denuncia por difamación agravada de acorde al artículo 131 del Código penal y de oficio podría la Fiscalía iniciar una investigación por discriminación”

Carlos Caro, abogado penalista

“Desde mi punto de vista es especialmente grave no solo porque hay infracción a la ley sino hay una cuestión ética, de idoneidad, porque no solo es un congresista, sino el presidente del Consejo de Ministros ”, sentenció.

Artículo 323 del Código Penal (Foto: Captura)

Además, puntualizó que el Congreso podría investigar a nivel ético al también parlamentario e imponerle una sanción.

“Infracción ética que podría generar una sanción”

El profesor de derecho penal de la Universidad del Pacífico, Daniel Huamán, indicó que “a priori” debe evaluarse el supuesto de “responsabilidad administrativa entre los miembros del Parlamento”, donde corresponde a la Comisión de Ética ver el caso. Según relató Chirinos, la agresión ocurrió cuando Guido Bellido aún ocupaba solamente el rol de congresista.

“ Desde mi perspectiva, el punto más importante es una infracción ética que podría generar una sanción en su contra (...). La investigación penal dependerá mucho de la existencia de un daño psicológico en la congresista”, argumentó.

“La indignación no puede ser solo un día”

En tanto, la abogada penalista Liliana Calderón opinó que “en la actualidad no existe un marco normativo tan sólido, que prevé el delito o figura ilícita en materia penal para sancionar estas expresiones” y “es importante reforzar la importancia de la educación con enfoque de género de igualdad de derecho”.

“Digo lamentablemente porque no hay un macro normativo tan solido en el país que permita accionar o generar un espacio de protección para las víctimas y es algo en lo que se debe trabajar . Por ejemplo la figura del acoso judicial como forma de violencia de género es algo que no existe y que ha sido advertido por la Defensoría del Pueblo en donde reconoce el acoso judicial como una forma de violencia de género en que te empapelan los abogados de manera reiterada solo para enfrascarte en más problemas”, exclamó.

“La indignación no puede ser solo un día, tiene que convertirse en políticas concretas . Que exista un verdadero marco normativo está en manos del Congreso, así como aprobar La ley de Identidad de Género en beneficio de los derechos sociales de la comunidad trans y LGBT. Además de regular el acoso judicial”,sentenció.

Se requiere compromiso para erradicar “estas conductas de acoso”

Diana Miloslavich Tupac, coordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, argumentó que estas situaciones no pueden quedarse solo en la opinión mediática y deben actuar en concreto con medidas políticas contra la violencia de género.

Enfatizó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe priorizar la Reglamentación de la Ley 31155 para “erradicar el acoso político y las malas prácticas en las discusiones y diálogos dentro de la política”.

“Yo creo que necesitamos una disculpa inmediata de parte del premier (...) Necesitamos un compromiso de parte del Gobierno y las instituciones en erradicar estas conductas de acoso y de machismo en nuestro país. Hay un sector de mujeres políticas y no se pueden naturalizar este tipo de expresiones en ningún diálogo, ni siquiera en lo político”, enfatizó.

En esa línea coincidió Jessenia Casani, socióloga e integrante del Consejo Directivo de Demus, sobre el accionar de “ciertas autoridades que tengan esas expresiones cargadas de prejuicios”.

“Necesitamos estrategias de prevención para que no se revierta esta práctica y reproducción de actitudes machistas que se van reproduciendo y que las escuchamos de autoridades. (...) No hemos logrado erradicarlo , seguimos reproduciéndolo tanto de las instancias del Estado como en la sociedad. Que se haga toda una labor de prevención ”, criticó.

En redes sociales, también se pronunciaron las organizaciones Manuela Ramos y Flora Tristán, en solidaridad con la parlamentaria y que se aplique la ley 31155.

Los institutos Manuela Ramos y Flora Tristán piden investigar denuncia contra Guido Bellido.

Guido Bellido niega acusación

La denuncia de la congresista Patricia Chirinos, ha sido rechazada por Guido Bellido, quien dijo que se trata de una acusación falsa en su contra que busca afectar las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“Suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, señaló el primer ministro en redes sociales.

Horas más tarde, lanzó un nuevo tuit donde “condena cualquier acto de violencia contra la mujer y población vulnerables”.

“Condenamos cualquier acto de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, pero tampoco podemos tolerar que esta sea usada como estrategia política con propósito de socavar al gobierno y a quienes venimos desde las comunidades campesinas”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

