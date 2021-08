Conforme a los criterios de Saber más

El ministro Iber Maraví fue señalado como integrante de Sendero Luminoso en Ayacucho, a inicios de la década de 1980, por el presunto senderista Víctor Reyes Cconislla, quien incluso lo implicó en atentados terroristas al local de Acción Popular —entonces partido de gobierno— y las instalaciones de Electro Perú en Huamanga, según documentos policiales de la época a los que accedió El Comercio.

“Posteriormente, me invitan a una reunión [...] habiendo tomado la palabra Iber Maraví Olarte, Cléber Cuba Delgadillo, Orestes Urriola [...]; en dicha reunión se hizo un balance de todo lo actuado y acordándose proseguir con las escuelas populares y movilizaciones...”, dijo en su manifestación Reyes Cconislla el 25 de mayo de 1981, cuando fue detenido por su participación en actos de terrorismo contra entidades públicas y privadas.

El subversivo refirió que, como parte de sus acciones, el 21 de junio de 1980 lanzaron bolsas, botellas y focos llenos de gasolina al local partidario de Acción Popular y le prendieron fuego. “Luego [...] nos concentramos en el Puente Nuevo procediendo a apedrear Electro Perú”, añadió. Entre las personas que estuvieron presentes en estos hechos mencionó a Maraví.

Manifestación de senderista Víctor Reyes Cconislla en 1981. (Imagen: Facsímil de documento policial)

Por su parte, el exsenderista Juan Alarcón Gutiérrez, quien estaba a cargo de la “zona oeste” de la organización terrorista en Ayacucho entre febrero de 1980 y julio de 1981, afirmó ante la Policía que Iber Maraví era “responsable” de la “zona norte” de Sendero Luminoso en aquella región del país.

“[En relación al asalto e incendio del local de agua potable] después de proceder con el incendio nos retiramos en fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ (obrero) sufrió la quemadura en los pies debido a que Iber [Maraví] prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera en el interior de la oficina y que se había mojado el pie”, declaró Alarcón el 21 de julio de 1981.

Los testimonios de estas personas aparecen consignados en atestados elaborados entre 1981 y 1982 por el Departamento de Seguridad de la Policía, documentos que vincularon al ministro Maraví con atentados senderistas y cuya existencia fue revelada por El Comercio el lunes 23 último.

En interrogatorio, subversivo Juan Alarcón reveló supuesta función de Iber Maraví en la agrupación senderista a inicios de 1980. (Imagen: Facsímil del atestado)

En la carta que presentó ayer al presidente Pedro Castillo para poner su cargo a disposición, Iber Maraví volvió a negar su presunta relación con organizaciones subversivas y calificó como “falsas y tendenciosas” las acusaciones en su contra.

“Como he reiterado en diversas oportunidades, condeno al terrorismo venga de donde venga, y lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañen mi responsabilidad [...]. No tengo ningún asunto pendiente con la justicia”, se lee en el documento que difundió en su cuenta personal de Twitter.

Acabo de poner a disposición del señor presidente, @PedroCastilloTe, mi cargo como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. No permitiré que los irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el gobierno del pueblo. pic.twitter.com/tSLhuDKHzn — Iber Maraví (@iber_maravi) August 31, 2021

