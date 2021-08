Conforme a los criterios de Saber más

Cuando el pasado 26 de agosto Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) inclinaron la balanza a favor de otorgar la confianza al Gabinete Bellido, Gladys Echaíz y Roberto Chiabra fueron los únicos parlamentarios apepistas que votaron en rojo. Pese a ello, el general en retiro duda de que su bancada se convierta en aliada del oficialismo.

—El voto de APP, junto al de AP, inclinó la balanza a favor de la confianza. El argumento oficial del partido fue que se optó por la gobernabilidad. ¿Por qué usted no estuvo de acuerdo?

Yo valoro dos cosas: la calidad de las personas que forman el Gabinete y el programa político que presentan. Salvo el canciller, ningún integrante del Gabinete tiene experiencia de gestión. Y, salvo cuatro ministros, ninguno conoce el sector. Por otro lado, lo que se quería escuchar eran las medidas inmediatas del Gobierno que nos permitirán superar la crisis. Yo, en lo personal, no podía aceptar [votar a favor de la confianza].

—¿No comparte el argumento de que no dar el voto de confianza al Gabinete hubiera afectado la gobernabilidad?

Sí, claro. Pero ¿quién es el culpable? Desde que se conoció el Gabinete, se le dijo al presidente [Castillo] que reflexionara y que, para beneficio de su gestión y de todos los peruanos, él mismo fuera el que sacara a los ministros cuestionados. Eso es lo que debió suceder, no que el Congreso tenga que hacer la tarea del presidente. Yo no soy partidario de censurar ministros. Esa es una tarea del presidente. Porque sino volvemos a lo mismo de siempre: a echarle la culpa al Congreso de la incompetencia del Ejecutivo.

—¿No está de acuerdo con el plan de censurar ministro por ministro, como ha anunciado que hará Renovación Popular?

No. Soy partidario de que sea el presidente quien lo haga.

—Entonces, ¿usted no votaría a favor de interpelar o censurar a algún ministro?

No, eso es diferente. Si el presidente no toma la iniciativa [votaría a favor]. Lo que pasa es que eso de censurar ministro por ministro, ante la población que tiene necesidades, se ve como que el Congreso no deja trabajar [al Gobierno]. Entonces, ese no es el camino. La idea es que el presidente se dé cuenta de que hay ministros cuya presencia en el Gabinete es insostenible.

—¿Tiene esperanza en que el presidente Castillo haga cambios en el Gabinete luego de la obtención del voto de confianza?

Yo espero que el presidente demuestre que él es quien gobierna.

—Bellido ha dicho que, si el Congreso empieza a interpelar ministros, hará cuestión de confianza.

Con eso, el primer ministro quiere decir que el Congreso no los deja trabajar, pero los que no están trabajando son ellos.

—Uno de los miembros del Gabinete con más cuestionamientos es Iber Maraví, titular de Trabajo. Si bien usted cree que es el presidente quien debiera hacer los cambios por voluntad propia, ¿usted también exige la remoción de este ministro? [Hasta el cierre de esta entrevista, el Ejecutivo no confirmaba de manera oficial si Maraví continuaba en el cargo]

Su presencia es insostenible en el Gabinete.

—Volvamos al voto de confianza. Votar por la gobernabilidad usualmente significa que ha habido algún tipo de negociación política. ¿No hubo un ofrecimiento del gobierno hacia APP?

Ninguna. Lo que hubo fue un debate en la bancada. Se escucharon todas las opiniones y se dijo que había la libertad de votar [a consciencia]

—¿No ha habido conflicto dentro de la bancada de APP por su voto disidente y el de la congresista Echaíz?

Ninguno, porque no es la primera vez que la doctora y yo votamos diferente. Nosotros exponemos. Ellos me escuchan, digo mis argumentos, luego ellos dicen los suyos. Votamos en bloque cuando es simple y, cuando la votación es compleja, vota cada uno en función de sus principios. Yo no he sorprendido a nadie en mi bancada. La sorpresa se daría si todos quedamos en algo y luego uno vota diferente. Todos sabían cómo iba a votar yo desde un inicio.

—¿Usted conversó sobre su posición con el señor César Acuña?

Yo tengo siempre la oportunidad de conversar personalmente con él. Él sabe cuál es mi posición y respeta mi posición.

—En una entrevista con El Comercio, el politólogo Gonzalo Banda ha llamado “efecto Vizcarra” a la motivación del Congreso de no querer parecer obstruccionista. ¿Cree que el voto de confianza a un gabinete con graves cuestionamientos tuvo que ver con esto?

Efectivamente. Es la aplicación inteligente de la fuerza, que son los votos. No se podía ser tan inocente de caer en el juego de ellos [el Gobierno] ¿Cuál es el juego? Cerrar el Congreso y tener la libertad de convocar una asamblea constituyente. Además, lo de ahora no significa que quienes votaron a favor de la confianza se hayan pasado al lado del oficialismo. Es un voto que significa que hay congresistas, especialmente de Acción Popular y APP, que han priorizado la gobernabilidad. En segundo lugar, cuando los congresistas van a sus regiones han visto lo que les señala la gente, que es que no se deja trabajar al Gobierno. Es una realidad que [los legisladores regionales] tienen que llevar obras a sus regiones. Cada uno asume la responsabilidad de su voto.

—¿Ese incentivo que tienen los congresistas de regiones de llevar la fiesta en paz con el Gobierno no podría, eventualmente, convertir a APP en aliada del oficialismo?

Yo creo que no. Algo que mostrará qué apoyo tiene realmente el oficialismo será el eventual caso en que se busque censurar al ministro Maraví. Los votos van a reflejarlo.

—Superado el pedido de confianza, entonces, ¿veremos a APP plegarse al bloque opositor?

No se puede decir que siempre se va a votar de una manera u otra. Yo creo que se vota en función del tema. Eso es importante. No es que seamos furgones de cola de ninguno de los dos [oficialismo y oposición]. Eso diría muy poco de los que conformamos la bancada.

