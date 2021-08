Guido Bellido, presidente del consejo de Ministros, rechazó y negó la acusación que hizo esta mañana la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien dijo que el también legislador de Perú Libre la agredió verbalmente al comentarle “ahora solo falta que te violen”.

A través de redes sociales, el primer ministro dijo que esta denuncia no contribuye al diálogo entre el Gobierno y el Parlamento.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, escribió.

Guido Bellido rechazó haber agredido a Patricia Chirinos.

“Por ello suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, añadió Bellido Ugarte.

Esta mañana, la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró.

Patricia Chirinos dijo que no pretendía seguir hablando de este incidente, pero señaló que su colega de bancada, Norma Yarrow, se encontraba recogiendo firmas para presentar este caso ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

