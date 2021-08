Conforme a los criterios de Saber más

Cinco semanas después de jurar como presidente de la República, Pedro Castillo no ha brindado una sola entrevista a los medios de comunicación (incluyendo a TV Perú, el canal del Estado). Solo ha dado un mensaje a la Nación (el de 28 de julio, al que estaba obligado por ley) y ha guardado silencio en los momentos de crisis, como cuando se produjo la salida de Héctor Béjar de la cancillería.

El mandatario ha optado por darse a escuchar en las plazas (como cuando era candidato), en tuits y eventualmente en cortas e improvisadas ruedas de prensa.

Para María Beatriz Arce, experta en comunicación política, este panorama refleja una “gran debilidad” en el Ejecutivo, de manera particular en la gestión comunicativa. Advirtió que cuando hay un vació en la información, este se puede ser llenado por “la especulación y la desinformación”, lo cual provoca caos, “que es lo que está sucediendo”.

“El presidente Castillo está contribuyendo a que se den estos espacios de vacío, donde se vuelve más proclive a la proclive la debilidad de su administración, él refuerza esa debilidad lejos de tratar de superarla. Estamos frente a un problema muy grave”, manifestó a El Comercio.

null null





Arce puso como ejemplo el caso de la continuidad o salida del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien está en la mira de la oposición en el Congreso por sus presuntos nexos con el terrorismo, se han dado tres reacciones muy fuertes. Mencionó, primero los comentarios del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuando respalda al premier; la segunda del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, con una “actitud dubitativa” (sin zanjar la salida del cuestionado funcionario), y la última, la de Castillo, como un “presidente silente” (que aún no se pronuncia).

Aclaro, que si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de trabajo, eso no significa que él haya renunciado. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 31, 2021





Con las atribuciones que nos dió el Parlamento, mediante el voto de confianza, procederemos a cumplir nuestros compromisos, evaluando el desempeño de los ministerios más cuestionados. pic.twitter.com/Oi5Cts5Owa — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 30, 2021





También cuestionó que hasta la fecha no se haya nombrado a un secretario de prensa en la Presidencia de la República. La última persona en ocupar ese cargo fue la comunicadora Sara Alcántara, quien renunció el mismo día que Francisco Sagasti dejó Palacio de Gobierno.

“No creo que estén subestimando el tema comunicación, yo creo que no sabe cómo manejarlo. Para manejarlo de manera oficial, necesita tener cuestiones que informar de manera sistemática, y que el mensaje este bien formulado. El objetivo de la comunicación en el gobierno hoy no está claro. No solo es elegir un canal, sino qué comunicamos. Es un problema de gestión de la comunicación, que de manera integral está fallando mucho”, subrayó.

Arce afirmó que el presidente Castillo debe dar la talla y ser un hombre de Estado, al referir que tiene que dirigirse a la ciudadanía con mensajes claros.

“Puede dar un mensaje a la Nación en el canal del Estado, ni siquiera tiene que someterse a un panel de periodistas, él puede elegir cómo comunicarse. Pero no puede tomar como excusa, ‘no, no doy entrevistas, porque pienso que me van a emboscar’, hacer eso es reconocer una falta de capacidad de gestión en la comunicación, lo cual es sumamente grave”, sentenció.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está ocupando el vacío comunicacional que está dejando el presidente Castillo, advierten expertos. (Foto: Archivo El Comercio)

Una marca negativa

La politóloga Kathy Zegarra consideró que el silencio de Castillo ante los medios de comunicación se ha convertido en “una marca” del presidente, que comenzó en la campaña de segunda vuelta. “Esto es negativo, porque es importante que el mandatario hablé con los ciudadanos y eso se hace a través de la prensa, este silencio es negativo para su gobierno”, añadió.

Zegarra explicó que, si él no clarifica la ruta de su administración, otros lo harán, y estos pueden ser portavoces oficiales del Ejecutivo, como Bellido, pero también otros que no lo son, como Cerrón, sentenciado exgobernador regional de Junín.

“Desde hace algunos meses se ha cuestionado el liderazgo de Castillo y el hecho de que el presidente permita que otros hablen por él aumenta esta imagen de que no estaría conduciendo el país, lo cual yo dudo. Si no habla, otro lo harán por él, es importante que el gobierno maneje una misma línea argumental”, remarcó.

Añadió que las idas y vueltas sobre Maraví, producidas en las últimas horas, son una muestra de la “desorganización” dentro del gobierno.

“No se está priorizando la comunicación, lo cual es fundamental en un escenario donde existe una pandemia. Se da la oportunidad de que se esparzan noticias falsas, es un deber del presidente rendir cuentas a la ciudadanía”, finalizó.

Fernando Huamán, profesor de Opinión Pública en la Universidad de Piura, dijo que detrás del silencio del presidente Castillo hay un objetivo: cuidar su capital político.

Explicó que el jefe de Estado no tiene claro cuál será el camino de su gobierno, si acogerá el ideario de Perú Libre o si se modera hacia la centro izquierda.

“Es muy difícil que se muestre ante la prensa, cuando no tiene claro el rumbo. En ese escenario, si se expone a los medios de comunicación puede mostrar contradicciones entre lo que él pueda decir, entre la posición de sus ministros y lo que defiende Perú Libre. No decir nada le permite mantener su capital, estar bien con ambos lados [la izquierda radical y la moderada], pero a largo plazo puede traer consecuencias, en el sentido, de que puede parece que otros son los que mandan”, expresó a este Diario.

Huamán recordó que en el Perú ha causado mayor revuelo las declaraciones que brindó Cerrón en las dos últimas semanas, mientras el mandatario no dice nada.

TE PUEDE INTERESAR