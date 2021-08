Los “likes” del presidente Pedro Castillo a tuits que cuestionan a la Marina

Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió hoy por poco más de 40 minutos con el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, en Palacio de Gobierno. Y si bien el jefe de Estado aún no se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones del canciller sobre la Marina, sí ha dado dos “likes” que pueden avizorar cuál sería su posición al respecto.

Béjar- durante un foro virtual en noviembre del año pasado, donde abordó las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino- afirmó que la Marina “inició” el terrorismo en el Perú y que ello que “se puede demostrar históricamente”, porque “han sido entrenados para eso por la CIA”. Estas expresiones no solo generaron el rechazo de la institución castrense, sino que han abierto en el Parlamento el escenario de una eventual solicitud de censura.

(Video: El Comercio)

Castillo Terrones le puso “me gusta” a dos publicaciones hechas por la cuenta Gran Combo Club (@grancomboclub) en Twitter. En la primera se califica de “provocador e inaceptable” el comunicado de la Marina.

“El comunicado de la Marina es provocador e inaceptable. Es una reacción a un programa periodístico de ayer por declaraciones del canciller de febrero de 2020 por hecho de 1970. La Marina no es deliberante. Ese comunicado juega en pared abierta con la derecha para socavar a un ministro”, tuiteó Gran Combo Club, una cuenta que el jefe de Estado sigue.

El segundo “like” fue a un tuit de la referida cuenta, a través del cual se indicó que la institución militar “en vez de sacar comunicados políticos”, debería “desclasificar” sus archivos y contar la verdad histórica sobre la década de 1970.

(Foto: El Comercio)

Los “me gusta” del presidente se dieron a aproximadamente las 3:40 de la tarde. Minutos después fueron retirados.

Béjar, de acuerdo al portal de Transparencia de la Presidencia, dejó Palacio de Gobierno a las 3:47 de la tarde. El ministro evitó responder preguntas de la prensa.

El Comercio se comunicó con Palacio de Gobierno, a fin de que expliquen los “likes” de Castillo, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos una respuesta.

(Foto: El Comercio)

La Marina, a través de un comunicado, consideró que las palabras de Bejar constituyen “una afrenta” contra los hombres y mujeres que lucharon contra la delincuencia terrorista, y contra las viudas, huérfanos y deudos de las víctimas de “esta execrable acción”.

También señaló que las expresiones del canciller “pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional”.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que en las próximas horas su bancada presentará una moción de censura en contra de Béjar.

“Vamos a presentar una moción de censura. Una persona como esta no puede ser ministro del Perú. Este señor obedece a las órdenes de Cuba. Es un comunista redomado. Tiene años en ese plan y no va a cambiar. Es algo vergonzoso lo que le está pasando al país. El comunismo nos está tomando y no vamos a permitir que siga avanzando. Vamos a emplear las instituciones democráticas para vencerlo”, subrayó en RPP Noticias.

Desde las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, y Podemos Perú, hay voces que están a favor de esta medida.

Te puede interesar