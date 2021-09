Conforme a los criterios de Saber más

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, fue una de las parlamentarias que suscribió el comunicado multipartidario rechazando la agresión verbal del premier Guido Bellido, denunciada por la congresista Patricia Chirinos. La legisladora negó que el Congreso planee maniobras de vacancia y consideró que los miembros del Ejecutivo “se están desestabilizando solos”.

—La denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el premier Guido Bellido ha generado una nueva crisis en el Ejecutivo. Usted ha firmado el comunicado rechazando los hechos denunciados.

Nosotros hemos firmado un comunicado como bancada rechazando las afirmaciones de Guido Bellido contra Patricia Chirinos. No es la primera vez que Bellido da muestras de su misoginia, además de su homofobia. Creemos que es necesario que Guido Bellido dé un paso al costado y pida disculpas públicas a la congresista Patricia Chirinos.

—¿Y qué pasa si no da un paso al costado? ¿Contemplan censurarlo?

Ya se ha anunciado que se le va a denunciar ante la comisión de ética del Congreso. Eso como primer paso. Si es que vamos a censurarlo o no, todavía no lo hemos discutido. Pero, en todo caso, es importante entender que la responsabilidad acá es de Pedro Castillo. Estamos viendo cómo hay tantos personajes cuestionados dentro del gabinete y, ante eso, la opinión pública voltea a mirar al Congreso y le pregunta qué va a hacer, cuando, en realidad, la responsabilidad es 100% de Castillo. Que el presidente no considere que siquiera es necesario un llamado de atención a Bellido habla muy mal de cuáles son las prioridades del gobierno, que está más enfocado en su proyecto ideológico que en gobernar.

—La congresista Elizabeth Medina (Perú Libre), presidenta de la comisión de la mujer, ha puesto en duda la denuncia de Chirinos.

Me parecen vergonzosas esas declaraciones, francamente. Peor aún, viniendo de la presidenta de la comisión de la mujer. Creo que es un argumento bastante burdo pretender descalificar el testimonio de una persona en función a sus familiares o al pasado de sus familiares.

—También ha cuestionado la oportunidad de la denuncia, igual que el premier Bellido.

Patricia Chirinos lo denunció en su intervención en el pleno durante el debate del voto de investidura. Y, en una entrevista con RPP, señaló que antes de hacer esto publico conversó con Pedro Castillo y que este le dijo que iba a solucionar el problema y le iba a llamar la atención a Bellido. Sin embargo, no hubo acción del presidente y ahí es que Patricia Chirinos denunció.

—¿Se planea tomar alguna acción contra Medina por sus declaraciones?

No lo hemos discutido aún.

—Guido Bellido asegura que la denuncia obedece a una maniobra vacadora.

No creo que sea una maniobra más para vacar. Simplemente es un reflejo de que el gabinete que él lidera es inaceptable. Él no puede pretender decir una cosa así y que todo el mundo se quede callado. Creo que ellos se están desestabilizando solos. En lugar de enfocarse en sacarnos de la crisis, están priorizando su proyecto ideológico.

—¿Vamos a ver la misma reacción enérgica si, en un futuro, el denunciado es un miembro de la oposición?

Creo que la violencia contra la mujer tiene que ser condenada venga de donde venga, ya sea del oficialismo o de la oposición. Siempre hay que tener una postura firme y no podemos relativizarla en función de quién que la comete.

—¿Se ha contemplado citar al premier al Congreso por esta denuncia?

Nuevamente, no lo hemos discutido, pero no es una posibilidad que podamos descartar. Además, dado que Guido Bellido es congresista, tenemos como mecanismo de control la comisión de ética.

Tensión por permanencia de Maraví

—Avanza País ha secundado la moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví, presentada por Renovación Popular. ¿Secundarán también una eventual censura si el presidente Castillo no lo retira del gabinete?

Personalmente, considero que sí correspondería una censura en el caso de Maraví, porque las acusaciones que pesan contra él son bastante graves. Hay atestados policiales que lo vinculan directamente con atentados terroristas y eso es algo que es simplemente inaceptable. Creo que sí tenemos que interpelarlo y tenemos que censurarlo. Esto, obviamente, ante la evidente negativa de Pedro Castillo de hacerse responsable por su gabinete.

—Bellido ha dicho que planteará cuestión de confianza si el Congreso empieza a interpelar o censurar ministros.

Bueno, si es que ellos hicieran cuestión de confianza respecto a Maraví sería algo sumamente grave. Porque, en el fondo, no solo estarían no solo respaldando incondicionalmente a Maraví a pesar de las acusaciones en su contra, sino que estarían haciendo cuestión de confianza cuando no hay ni siquiera una política general de gobierno o iniciativa particular que estén defendiendo. Simplemente estarían defendiendo a la persona, y eso es muy grave.

—Se supo que congresistas de regiones de Acción Popular y Alianza Para el Progreso votaron a favor de la confianza de Bellido porque era la demanda de sus votantes en el interior del país. ¿No le preocupa que el Congreso sea percibido como obstruccionista?

No, porque considero que el Congreso, al representar al pueblo, tiene que defender los intereses de la ciudadanía y, en ese sentido, creo que tenemos un gabinete que no está respondiendo a las necesidades que tenemos todos los ciudadanos. Creo que el obstruccionismo estaría viniendo del Ejecutivo, porque ha armado un gabinete que es incapaz de tomar las riendas del país y que no tiene la idoneidad ética o moral para asumir los ministerios y sacarnos de la crisis en la que estamos.

—A comienzos de agosto dijo que la vacancia de Pedro Castillo por incapacidad moral era una posibilidad. ¿Se ratifica?

En términos de si es que existen los votos para una vacancia, creo que estamos en el mismo escenario que hace 30 días. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, creo que sí hay una evidente incapacidad moral y la posibilidad no debe ser descartada, dado que el Ejecutivo tiene un plan explícito que apunta a cerrar el Congreso, instaurar la asamblea constituyente y perpetrarse en el poder.

