Aclaración: Este informe fue publicado el 29 de julio cuando Guido Bellido juró al cargo y se republica tras la denuncia de la congresista Patricia Chirinos





La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, denunció este martes 31 de agosto que el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente antes de asumir el cargo. “Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, narró en RPP. “Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

El 29 de julio, El Comercio publicó una nota que muestra el historial de mensajes cargados de misoginia, machismo y violencia del ahora primer ministro:

Investigado por la fiscalía por presunta apología al terrorismo, protagonista de un audio del caso los Dinámicos del Centro, hombre cercano a Vladimir Cerrón, Guido Bellido es el flamante presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo.

El también congresista de Perú Libre -quien resaltó públicamente la figura de una terrorista- es activo en sus redes sociales, cuyos mensajes y comentarios están cargados de misoginia, homofobia, radicalismo y la defensa de Vladimir Cerrón, condenado por corrupción.

Aquí algunos ejemplos:

(Facebook de Guido Bellido)









Hay muchos mas post de Facebook de Guido Bellido, nuevo primer ministro del gobierno de #PedroCastillo. pic.twitter.com/odaerlUFL5 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) July 29, 2021









Mensaje de Guido Bellido

Durante la campaña electoral, el actual primer ministro compartió publicaciones vinculadas al partido político del que es militante, y promocionaba entrevistas que ofrecía a diferentes medios de comunicación.

Pasada la campaña, Bellido aprovechaba para dejar en claro su posición sobre el rumbo que debería tomar la gestión del presidente Castillo.

El jefe del Gabinete escribió en junio pasado sobre el papel de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva (BCR), y señaló que “el pueblo votó por un cambio real y profundo no para administrar la crisis neoliberal”.

“Nosotros no renunciaremos, vamos a luchar como siempre y nos mantendremos consecuentes”, dijo.





En otro momento se refirió al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la condena que pesa sobre él por corrupción.

“Es inocente pese a que los amigos quieran demostrar lo contrario, la justicia tarda pero siempre llega”, expresó.





Antes de la campaña electoral, en el 2020, Bellido u tilizó sus redes sociales para publicar información sobre el COVID-19 y Corea del Norte.





En junio de 2017, Bellido manifestó su admiración a Edith Lagos, terrorista de Sendero Luminoso, con un mensaje que indica: “Nuestro mejor homenaje a ti”.

Guido Bellido afronta una investigación preliminar por el presunto delito de apología al terrorismo, abierta por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo del fiscal Luis Valdivia Calderón.

También es uno de los protagonistas de un audio junto a Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización nacional de Perú Libre y persona de confianza de Vladimir Cerrón, investigado por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

En las conversaciones, ambos coordinan para designar a una persona para que, ante los militantes de Perú Libre, solicite un aporte a fin de recolectar dinero para pagar la reparación civil de S/850 mil de Vladimir Cerrón.