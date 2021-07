Conforme a los criterios de Saber más

El pleno del Congreso eligió a su primera Mesa Directiva 2021-2022, y la oposición volverá a tener el control legislativo. La lista ganadora fue la de la Maricarmen Alva (Acción Popular), en la presidencia, y de Lady Camones (Alianza para el Progreso), Enrique Wong (Podemos) y Patricia Chirinos (Avanza País), en las vicepresidencias. De este equipo, solo dos cuentan con algún tipo de experiencia en el manejo parlamentario.

La elección de la Mesa Directiva es la primera decisión clave que toma el Congreso tras la juramentación de sus miembros. Para el período 2021-2022 postularon tres listas: una oficialista y dos opositoras. La ganadora fue la lista opositora número 2, presidida por la legisladora Maricarmen Alva de Acción Popular.

Este equipo tendrá a cargo la conducción del Parlamento, empezando por la ceremonia de toma de mando, donde el presidente electo Pedro Castillo se presentará en el hemiciclo para brindar su primer discurso.

¿Pero quiénes son los congresistas que tendrá el control legislativo durante el primer año de este quinquenio?

Mesa Directiva 2021-2022 Maricarmen Alva (Acción Popular) Lady Camones (Alianza para el Progreso) Enrique Wong (Podemos) Patricia Chirinos (Avanza País) Cargo Presidenta Primera vicepresidenta Segundo vicepresidente Tercera vicepresidenta Región Lima Áncash Callao Callao Afiliado(a) al partido que representa desde... 25/01/2004 24/09/2020 17/04/2017 30/09/2020 Profesión Abogada Abogada Médico Bachiller en Periodismo Experiencia legislativa Asesora de bancada No registra Diputado (1985-1990), Congresista (2011-2016) No registra Experiencia en altos cargos públicos Teniente alcaldesa de Santa María del Mar, Lima (2010-2014) No registra Jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano del Congreso (2020) Alcaldesa de La Perla, Callao (2014-2018)

Maricarmen Alva (Lima), presidenta del Congreso

Acción Popular tenía claro que quería regresar a la presidencia del Parlamento. A inicios de junio, el entonces legislador acciopopulista Ricardo Burga dijo a El Comercio que existía la posibilidad para que la nueva bancada de la lampa vuelva a presidir la Mesa Directiva. “Se tiene que llegar a un acuerdo con Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Con los votos fujimoristas, se puede llegar a la presidencia. Los de Perú Libre, con Juntos por el Perú, los morados y Somos Perú, no tienen los votos”, dijo.

Los cálculos de los aliados no están muy lejanos a las listas finales. Burga también se animó a decir que Maricarmen Alva era la más capacitada para ser la representante acciopopulista para la Mesa Directiva. “Esta nueva bancada está más cruda que la que tenemos. La mayoría no tiene experiencia ni siquiera dirigencial. Recién están entrando a política, no están cuajados. La única que tendría experiencia es Maricarmen Alva”, sostuvo. Razón no le faltaba. Solo cinco de los 16 parlamentarios tiene experiencia en cargos de elección popular: 1 exalcalde y 4 exregidores.

Maricarmen Alva tiene experiencia en los dos ámbitos: en el ámbito legislativo y en el ámbito de gestión subnacional. Ha sido asesora de la bancada acciopopulista entre el 2012 y 2016, y ha sido teniente alcaldesa del distrito de Santa María del Mar (Lima) entre el 2010 y 2014. También ha trabajado como asesora legal en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y como asesora legal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En el partido de la lampa, su militancia viene de familia: es sobrina del líder histórico Javier Alva Orlandini. Dentro del partido, Alva forma parte del ala conservadora, y en las elecciones 2021 formó parte de la lista de precandidatos a la plancha presidencial de Alfredo Barnechea, que finalmente no logró a inscribirse para las internas de la lampa.

La postura política de Alva también es identificada por sus declaraciones en dos entrevistas brindadas a este Diario. En una brindada en febrero, defendió la gestión de Manuel Merino en la presidencia legislativa 2020 asegurando que “fue constitucional”, mientras que en la segunda, dada en abril, aseguró que “Lescano no fue convocante, se aisló de varios dirigentes y eso no fue lo acertado”.

Estas posturas han ayudado a Maricarmen Alva a posicionarse como cabeza de la lista de la oposición, pero representa también un riesgo al interior de su bancada. Si bien contó con el voto en bloque de su grupo, varios de sus colegas tienen una postura opuesta, y esto quedó evidenciado en la elección interna donde Alva fue nombrada representante para la Mesa Directiva. Alva se enfrentó a Ilich López y la votación quedó 8-8, por lo cual tuvieron que pasar a la segunda vuelta. En la segunda ronda, Alva ganó 8-7, porque uno de los legisladores que había votado por López, decidió abstenerse.

Lady Camones (Áncash), primera vicepresidenta

Alianza para el Progreso tuvo que cambiar de representante a último momento. En su elección interna, la bancada de César Acuña había designado a Roberto Chiabra como su representante para buscar la presidencia del Congreso. Chiabra se impuso en la interna a su colega Gladys Echaíz.

Pero el viernes pasado, APP tuvo que cambiar de estrategia pues terminó cediendo la presidencia a Acción Popular, y Chiabra decidió dar un paso al costado. Ante ese escenario, la bancada designó a Lady Camones, vocera alterna, como su representante. El gran articulador de esta lista para la Mesa Directiva fue Richard Acuña, excongresista e hijo del líder del partido, César Acuña. Durante su discurso tras la victoria, Maricarmen Alva reconoció el trabajo de APP y agradeció por haber cedido sus pretensiones a la presidencia.

Lady Camones es una abogada que, en los últimos 11 años, se ha desempeñado como jefa regional de Chimbote en la Gerencia de Operaciones Registrales de la Reniec. Cuenta con estudios de maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, de propiedad de la familia Acuña.

En APP, Camones recién se afilió el 24 de setiembre del 2020, apenas seis días antes del vencimiento de plazo para poder postular en las elecciones 2021. Hace tres años, Camones postuló al Gobierno Regional de Áncash con Fuerza Popular, pero sin éxito.

De esta manera, la bancada de APP vuelve a la primera vicepresidencia, pues en el periodo 2020 ocuparon dicho cargo a través del legislador Luis Valdez. Esta vicepresidencia tiene la función de derivar los proyectos de ley a las comisiones correspondientes para su debido estudio. Esta función resulta clave para la priorización de las iniciativas de ley.

Enrique Wong (Callao), segundo vicepresidente

Podemos es un partido fundado en el 2017 y este es el segundo período legislativo donde participar. En ambas ocasiones han logrado posicionarse en la Mesa Directiva. En el período 2020 su legisladora María Teresa Cabrera fue tercera vicepresidenta, y en el período 2021-2022 su legislador Enrique Wong será segundo vicepresidente.

Enrique Wong es secretario general de Podemos y hombre de confianza del líder y fundador del partido, José Luna. Durante el 2020, trabajó en el Congreso como Jefe de la Oficina de Enlace Ciudadano, una instancia adscrita a la tercera vicepresidencia, entonces liderada por Podemos.

Pero Wong tiene un largo historial de cambios de camiseta. Su carrera política empezó en el Apra y este será su tercer período parlamentario.

Proceso electoral Cargo al que postuló Organización política Elegido 1980 Regidor provincial Apra Sí 1985 Diputado Apra Sí 1993 Alcalde distrital Apra No 2006 Congresista Partido Justicia Nacional No 2011 Congresista Alianza para el Gran Cambio Sí 2016 Congresista Solidaridad Nacional No 2020 Congresista Podemos No 2021 Congresista Podemos Sí

Son cuatro partidos políticos con los que ha postulado Wong a lo largo de su carrera política. Pero su historial también cuenta con movimientos regionales. Por ejemplo, en el 2002 postuló como consejero regional del movimiento Chim Pum Callao de Alex Kouri, el exalcalde chalaco que acaba de salir de prisión.

En el ámbito profesional, Enrique Wong es médico. Junto a sus hermanos, Wong tenía la Clínica San Vicente. Sin embargo, una de las hermanas denunció ante la Fiscalía malos manejos financieros, donde incluía a Enrique Wong.

Patricia Chirinos (Callao), tercera vicepresidenta

Enrique Wong no es el único que ha estado ligado a Chim Pum Callao. Patricia Chirinos también formó parte de las filas del movimiento de Alex Kouri y Felix Moreno, ambos exautoridades chalacas condenadas por delitos de corrupción.

Antes de llegar a Avanza País, toda la carrera política de Patricia Chirinos se había circunscrito a la región chalaca. Fue regidora provincial con el MAR Callao en el 2006, y luego pasó a las filas de Chim Pum Callao: en el 2010 fue reelegida como consejera regional y en el 2014 fue elegida alcaldesa de La Perla.

Durante su gestión, la empresa Odebrecht donó S/. 37.776,17 a la comuna de La Perla.

Los donativos se dieron un año después de que Odebrecht se adjudicara la construcción de la Costa Verde-tramo Callao, en licitación convocada por el Gobierno Regional del Callao, presidido entonces por Félix Moreno. Asimismo, el 2014 también ya se había destapado en Brasil el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que el 2015 se ramificó teniendo como protagonista a la constructora brasileña, involucrada en pagos de sobornos en gran parte de Latinoamérica.

Chirinos, en su defensa, alegó que el aporte fue legal. La solicitud de donación, según los documentos, fue realizada por la alcaldesa previo requerimiento de las gerencias de Seguridad y Servicios Comunales. Según argumentaron, la solicitud respondió a una queja de vecinos del distrito, dada a conocer a inicios de abril del 2015 refiriéndose a la acumulación de basura en la vía pública por las obras de la Costa Verde-Callao.

Patricia Chirinos es hija del excongresista Enrique Chirinos Soto, y se hace llamar “La Woman del Callao”. En el 2018 había intentado unirse a Acción Popular para postular al gobierno regional, pero no tuvo éxito. Tres años después, participa en una lista presidida por el partido de la lampa. En el 2019 fundó la asociación “Chalacos de Corazón”, junto a otras tres personas que también han estado vinculadas a Chim Pum Callao.

