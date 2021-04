Conforme a los criterios de Saber más

María del Carmen Alva, virtual congresista por Acción Popular, considera que su partido debe respaldar a una de las dos candidaturas que están en la segunda vuelta, luego de que Yonhy Lescano haya llamado al voto nulo. Adelantó que la agrupación de la lampa en el Parlamento será de “oposición constructiva” al nuevo gobierno.

— Yonhy Lescano, quien fue el candidato de Acción Popular a la Presidencia, ha llamado a realizar un “voto de protesta” en la segunda vuelta. Es decir, nulo, y no respaldar ni a Pedro Castillo ni a Keiko Fujimori. ¿Usted comparte esta posición?

No, esa es una posición personal de Yonhy Lescano. El 2 de mayo el partido realizará un plenario, en el que se reunirá el Comité Político. Y ahí se va a tomar una decisión sobre a quién se va a respaldar o si se deja en libertad a los militantes para que elijan al candidato que ellos consideren. Personalmente, nunca voto en blanco ni en nulo, no va con mi personalidad. Siempre en segunda vuelta he optado por alguno de los candidatos y ninguno de mi partido está [en el balotaje] desde hace mucho tiempo .

— ¿Y a quién apoyaría usted?

Votaré por alguno de los dos, de acuerdo a lo que diga mi partido, yo soy mujer de partido. Eso se verá más adelante, recién está empezando la segunda vuelta, que es una nueva elección. Vamos a revisar los planes de gobierno, qué nos ofrecen [los dos candidatos] para combatir la pandemia, generar empleo y reforzar la educación. Acción Popular es un partido que defiende la institucionalidad, la democracia, la libertad de expresión y de prensa, la iniciativa privada y la economía social de mercado, esos son nuestros principios.

— En el 2016, Alfredo Barnechea decidió no respaldar ni a PPK ni Fujimori. ¿Es responsable de parte de Acción Popular mantenerse neutrales en esta elección?

No, Barnechea dijo que él no iba a salir a apoyar públicamente a alguno de los dos. El acuerdo, en ese momento, fue dejar en libertad [a los militantes], y esa es otra opción. Tenemos que esperar al 2 de mayo, ese día se tomará una decisión en el plenario. Personalmente, considero que hay que optar por alguno de los dos [candidatos] por el bien del Perú.

— ¿Cuáles son las dudas que le genera Keiko Fujimori? ¿Cree que ella debe firmar una hoja de ruta?

Sería bueno que firme un compromiso de respeto a la democracia, a la institucionalidad y de combate a la corrupción. El fujimorismo tiene que demostrar que no se repetirá la historia de los 90′. También [deben respetar] la libertad de expresión y de prensa, ya todos sabemos los que pasó [en el gobierno de Alberto Fujimori al respecto].

— ¿Y Pedro Castillo? ¿Dentro de Acción Popular hay un sector que lo respalda?

Del señor Castillo me preocupa que haya dicho que va a eliminar el Tribunal Constitucional y me preocupa que su [candidata al Congreso Zaira Arias] haya dicho que, si el Congreso no apoya al Ejecutivo, en ese caso, ellos sean gobierno, lo van a cerrar. Todavía no han ganado nada y ya están amenazando con cerrar el tribunal y el Congreso, eso no es un buen gesto democrático. Acción Popular defiende las instituciones, que son el pilar de la democracia, que nos ha costado conservar y defender. No podemos atacar a instituciones tan importantes como el tribunal y el Parlamento.

— ¿Lescano se ha reunido con los virtuales congresistas de Acción Popular para fijar una agenda legislativa? ¿Cuáles son los ejes de esta?

Vamos a tener una reunión amigable seguro para evaluar los errores [de la campaña] y también para saludarnos. Pero la agenda legislativa es la agenda de Acción Popular, somos los congresistas los que nos vamos a reunir, puede haber una reunión de coordinación con el Comité Político [del partido], pero no es que nos pongan la agenda. Y la agenda debe ser una en común dentro del Congreso para combatir la pandemia, ver los temas de salud, educación y empleo. Esa es la agenda que debe llevar Acción Popular, debe ser una agenda común para los 130 congresistas.

— ¿Acción Popular será oposición, independientemente, del resultado del balotaje?

Cuando tú no estás en el Ejecutivo, eres una bancada de oposición constructiva, una bancada que aporte con proyectos de ley viables y técnico y que a la vez fiscalice. Ese es el rol de una bancada del Parlamento, cuando no es parte del Ejecutivo.

— Zaira Arias, candidata de Perú Libre al Congreso, ha referido que Castillo, de llegar a ser elegido presidente, llamará a una asamblea constituyente, que automáticamente disuelve el Congreso. ¿Le preocupa que se dé un nuevo quiebre del orden constitucional?

Sí, por supuesto. Y, además, que eso no es viable, no está contemplado en la actual Constitución, eso es inviable.

— ¿Cree que el partido que gane la segunda vuelta debe conducir la Mesa Directiva? ¿O debería ser otro, más allá de Perú Libre y Fuerza Popular?

Sí, debería ser otro partido, no es ideal que tanto el Ejecutivo y el Congreso esté [conducido] por el mismo partido, para que haya equilibrio de poderes.

— ¿Usted, por ejemplo, aspira a presidir el Congreso?

Bueno, no es un tema que se haya conversado, pero en Acción Popular se discutirá si es que se ve el tema, si es que hay consensos para ello.

— Perú Libre será la primera minoría del Congreso con aproximadamente 37 escaños. ¿Con qué partido pueden tener acercamientos?

Efectivamente, el nuevo Congreso será fragmentado, se necesita buscar consensos, y creo que todos tenemos que dejar la ideología al costado y buscar una agenda común. Que se priorice la crisis que estamos pasando, la crisis sanitaria, del empleo, y de educación. Eso es lo principal, estamos viviendo una coyuntura muy difícil, no salimos de la pandemia y no se ve una luz al final del túnel. Tenemos que ver [la compra de] vacunas, las camas UCI y el oxígeno, hemos avanzado muy poco. Sobre la pregunta, [se conversará] con todos los partidos democráticos, que busquen el bien común, que respeten la libertad de expresión y de prensa.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primero prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

Creo que nadie quiere repetir lo que hemos vivido en estos últimos cinco años, estoy segura de que los nuevos congresistas querrán trabajar en consenso, en la búsqueda del diálogo y de la articulación. Eso es lo principal. La población ya no quiere ver estos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, le hace mucho daño a la estabilidad del país. Y si hay estabilidad política, hay estabilidad jurídica económica, y eso es lo que necesitamos para que la gente venga a invertir.

— ¿Por qué cree que Lescano no pasó a segunda vuelta?

Eso lo vamos a analizar, evaluar el por qué. Yo creo que hubo mucha guerra sucia, definitivamente, porque Yonhy Lescano estuvo casi un mes y medio en el primer lugar. Y, tal vez, no hubo la comunicación necesaria para explicar los temas, de los cuales era objeto de ataque. Y creo que al final [Lescano] se enfocó mucho en las regiones y no tanto en Lima y por eso bajamos mucho en Lima, ese fue un error de quienes dirigieron la campaña.

— ¿Fue soberbio al no convocar a los otros líderes de Acción Popular, como Raúl Diez Canseco?

Él [Lescano] no fue convocante y se aisló de varios dirigentes y eso no fue lo acertado, y ese fue uno de los errores.

