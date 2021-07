Conforme a los criterios de Saber más

El 7 de junio pasado, mientras la mayoría de peruanos seguía con expectativa el conteo oficial de los votos de la segunda vuelta electoral que ganó Pedro Castillo (Perú Libre), llegó a Palacio de Gobierno un oficio que aseguraba que “la forma actual de la banda presidencial no se ajusta a ley”.

El documento fue remitido al Ministerio de Defensa, que encargó a una de sus direcciones la elaboración de un informe técnico para determinar “las características de la banda”.

¿Usaron bandas presidenciales “inadecuadas” el presidente Francisco Sagasti y sus antecesores Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García, entre otros?

La iniciativa ciudadana que puso el caso sobre la mesa, denominada “Proyecto Símbolos Patrios”, defendía que la banda no debía ostentar el escudo de armas, sino el escudo nacional. El caso ha llevado a que se confeccione una banda distinta para el presidente electo Pedro Castillo.

La banda presidencial que luce Sagasti lleva el escudo de armas. (Foto: difusión)

“Nosotros hicimos una investigación legal y nos dimos cuenta que no había una normativa sobre la forma de la banda presidencial. [...] Los presidentes han usado una banda con el escudo de armas, [...] pero descubrimos que el artículo primero del Decreto Ley N°11323, de 1950, prohíbe el uso del escudo de armas con una sola excepción: que integre el Pabellón Nacional”, contó a El Comercio Carlos Tenicela, experto en protocolo e integrante de “Proyecto Símbolos Patrios”.

Tenicela narró que remitió un oficio al presidente Sagasti con la información que obtuvieron. “No era una simple carta, sino un proceso de derecho de petición, y era una obligación del Estado responder”, dijo.

El expresidente Martín Vizcarra también lució una banda con el escudo de armas. (Foto: Andina)

El caso fue derivado a varios despachos hasta que llegó a manos de la Dirección de Gestión de Doctrina del Ministerio de Defensa. Esta elaboró un informe técnico que concluyó que, efectivamente, el escudo de armas “tiene prohibición expresa de uso, [...] solo con la excepción de integrar el Pabellón Nacional”.

El documento agrega que la banda presidencial debe ostentar el escudo nacional. Pero precisa que la competencia sobre ese dispositivo la tiene el Congreso de la República.

Por ello, sugirió que el caso se remita al Congreso. Además, recomendó: “Cuando se establezca si la banda presidencial deba ostentar un escudo, este deberá ser el escudo nacional”.

El confeccionista de la banda presidencial, Dante Grados, estuvo al tanto del caso y el martes acudió a la vivienda que ocupa el presidente electo Pedro Castillo en Breña, ya con una banda con el escudo nacional.

La banda presidencial que lucirá Pedro Castillo cuenta con el escudo nacional. (Foto: Hugo Curotto)

“El escudo de armas, que es el de palmas y laurel, se cambia por el escudo de pabellones. [...] No es una idea o un pedido del presidente Castillo. Es un pedido de las asociaciones civiles, que piden que se respete el reglamento”, explicó Grados a la prensa.

El congresista electo y general EP en retiro José Williams Zapata (Avanza País) opinó: “En la asunción de un presidente hay un protocolo importante. Para cambiarlo, tiene que haberse revisado y aprobado. Los protocolos son parte de la cultura y las costumbres y deben mantenerse. A mí me sorprende esta noticia. No he analizado el tema, pero puedo decir que los protocolos son establecidos para asuntos de carácter cívico y no se cambian porque se le ocurre a alguien”.

