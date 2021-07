Conforme a los criterios de Saber más

El discurso de Vladimir Cerrón en el primer congreso nacional de Perú Libre evidencia que está buscando poder en el gobierno de Pedro Castillo, coincidieron en señalar el analista político Pedro Tenorio y el politólogo Mauricio Zavaleta.

Cerrón dijo el sábado pasado, ante la bancada electa y los dirigentes regionales de Perú Libre, que “si el gobierno se desvía, es el partido [el] que tiene que rectificar la vía”. Añadió que habrá un “Parlamento oficial” y un “Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo [...]”, y reiteró la propuesta de buscar la instalación de una asamblea constituyente.

“Cerrón sabe perfectamente que el gobierno no lo maneja él, y necesita que el partido y la bancada sirvan como palanca para tener una mayor presencia. Él quiere mayor presencia y poder en el gobierno. La gran incógnita es si Pedro Castillo tiene una línea de pensamiento diferente a la de Cerrón o se amolda a él”, dijo Tenorio.

Agregó que, con ese escenario, serán claves la designación del Gabinete Ministerial y las prioridades del gobierno que anunciaría Castillo en el mensaje de 28 de julio. “Allí veremos qué tanto espacio tiene Cerrón. Los próximos tres días son fundamentales para saber si [Cerrón y Castillo] continúan como dupla o encuentran un factor de distanciamiento. El problema para Castillo es quién lo sostendría si rechaza o deja de lado parte de lo que piden Cerrón y Perú Libre”, indicó.

Zavaleta añadió que “Cerrón y el partido evidentemente lo que van a buscar es presionar a Castillo”. “Eso de que el partido rectificará la vía es una constante en los partidos marxistas”, agregó.

Sin talante democrático

Zavaleta destacó que cuando Cerrón habla de dos congresos (uno oficial y otro extraoficial) muestra “claramente un rechazo a la democracia representativa”.

“Piensa que el Congreso, que es la representación nacional, no tiene legitimidad. Que la legitimidad solo será interpretada por el partido que él lidera. Eso está reñido claramente con la idea de democracia representativa”, señaló.

El vocero de la bancada electa de Perú Libre, Álex Paredes, dijo ayer en Canal N: “Son opiniones de Vladimir Cerrón y él responderá por sus palabras. Desde mi primera declaración he dicho que no estoy para interpretar [o] calificar las declaraciones del señor Cerrón y otros personajes del partido”.

Para el portavoz de la bancada electa de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, “Castillo tendrá que zanjar con Cerrón o seguiremos viviendo etapas de inestabilidad”. “En su discurso ante el JNE, Castillo dijo que no es marxista, mientras que Cerrón se reivindica marxista tradicional. Si Castillo no deslinda y no procesan bien sus diferencias, su presencia será un factor de permanente inestabilidad”, acotó.

