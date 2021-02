Conforme a los criterios de Saber más

La abogada María del Carmen Alva, quien postula por tercera vez al Congreso (antes lo hizo en el 2006 y 2020 sin éxito), afirma que Acción Popular no es un partido antiminero. Agrega que el capítulo económico de la Constitución no se modificará, tras la propuesta de Yonhy Lescano, candidato presidencial acciopopulista, para elaborar una nueva Carta Magna.

— Usted fue parte de la fórmula de Alfredo Barnechea, quien finalmente se termina retirando de las internas de Acción Popular. ¿Se siente cómoda con Yonhy Lescano como candidato presidencial de su partido?

Sí, es cierto que yo iba en la plancha de Alfredo Barnechea, fui invitada. Soy acciopopulista y tengo más de 35 años de militancia, soy una mujer del partido. Al final, por temas personales, él [Barnechea] decidió retirarse. Pero ya pasaron las internas y en estas el partido eligió a Yonhy Lescano y nosotros [los postulantes al Congreso], como acciopopulistas que somos apoyamos su candidatura. Y yo he trabajado como asesora de la bancada de Acción Popular entre el 2012 y 2016, así que conozco muy bien a Yonhy, tengo una buena relación con él.

— Y con Barnechea fuera de las elecciones internas, ¿usted votó por Lescano?

Había tres candidatos…el voto es secreto, tuve la posibilidad de votar por uno de ellos. En ese momento, no fue Lescano.

— El señor Lescano propone una nueva Constitución. ¿Usted está de acuerdo? ¿Comparte esta postura?

Este tema debe debatirse, debe madurar esa propuesta y hay que ver si vamos a tener el consenso en la bancada parlamentaria que se conforme en el próximo Congreso. Y sí, hay tema que se tienen que modificar, pero el capítulo económico, ya lo ha dicho Lescano, no se va a modificar. Nosotros queremos una reforma política, Acción Popular está a favor de la bicameralidad, del voto voluntarios y de la renovación por tercios del Parlamento. Y también quiero decir que nosotros estamos de acuerdo con la economía social de mercado, esto no se va a modificar, lo que se tienen que hacer es que llegue a la ciudadanía. Y el rol subsidiario del Estado, tampoco.

— En el plan de gobierno de Acción Popular se señala que el Banco Central de Reserva tiene que regular la tasa de interés de los bancos y que se pondrán estándares para regular los precios de los medicamentos. ¿Apoyarán políticas de control del mercado?

No, Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera. Sabemos que eso es de acuerdo a la oferta y a la demanda. Lo que se ha propuesto y lo que se ha visto, a raíz de la pandemia, han sido precios exorbitantes de las medicinas, toda la población se ha visto afectada por esto. El tema no es un control de precios, sino que así como existe Osinergmin y Osiptel, que son reguladores, ver la posibilidad de crear un regulador autónomo del Minsa, porque la Digemid no funciona, que vea la calidad de las medicinas que se compran y que los precios no se disparen.

— Lescano también propone que las empresas extractivas solo sean operadores, pero que el Estado sea el dueño del mineral. ¿Esto no puede desalentar la inversión en ese sector?

Esta es una idea debatible, y se verá en el próximo Congreso si tiene consenso. Acción Popular está a favor de la inversión minera, sabemos que es una de las principales fuentes de empleo. Nosotros queremos una minería responsable, una minería que actúe con responsabilidad social y que la población cercana a la mina reciba los beneficios [del proyecto]. Acción Popular no va a presentar ninguna norma que desaliente la inversión privada, de ninguna manera. Y reitero, somos un partido que cree en la inversión minera.

— Pero Lescano ha dicho que el Estado debe ser el dueño del mineral, que las empresas solo serán operadoras…

Bueno, esa una idea del candidato […] Acción Popular es un partido de centro, que cree en la inversión privada y extranjera, y también en la minería siempre que sea responsable en los temas ambientales y sociales, eso vamos a defender, no somos un partido antiminero.

— Acción Popular es un partido dividido. ¿Por qué deberíamos confiar en que la próxima bancada de su partido responda a un eventual gobierno de Lescano y no a las facciones que el candidato no representa?

Acción Popular no es un partido dividido, que haya como en cualquier agrupación distintos líderes, es otra cosa. Las elecciones internas ya pasaron, tenemos un solo candidato. Y todos trabajamos con el que ganó las internas, que es Yonhy Lescano. Todos en la lista de Acción Popular somos militantes, y seguimos la doctrina de Fernando Belaunde Terry, ese es nuestro compromiso y carta de presentación. Tenemos 64 años de una historia limpia y democrática.

— ¿Existe algún tipo de coordinación con el candidato presidencial? El señor Lescano dijo que no conocía al cabeza de lista en Lima…

Sí, por supuesto que hay coordinaciones, cómo no, hemos tenido varias reuniones en Zoom y no solo con el candidato, también con su jefe de campaña y con el jefe de plan de gobierno. Y para los que postulamos al Congreso, uno de los requisitos era tener un año de militancia, el número 1 en Lima [José Arriola] tiene un año de afiliado, por eso es que Yonhy puede ser que no lo conozca, pero todos los demás tenemos muchos años en el partido.

— ¿Y existe una agenda legislativa que haya sido establecida con Lescano?

Ummm…No, lo que se ha presentado es el plan de gobierno, de ahí saldrá la agenda, evidentemente. Acción Popular siempre ha tenido una representación en el Congreso, Lescano fue parlamentario 19 años, todos los que trabajamos con él, sabemos la agenda del partido. Nuestra agenda siempre será la de defender a los consumidores y la reforma política.

— ¿Cuál es la responsabilidad de Acción Popular en la crisis política y social de noviembre último?

Bueno, yo considero que no era el momento para hacer una vacancia, atravesamos por una crisis sanitaria y económica, y el ciudadano en general ya no quería más cambios y más crisis. Pero fueron 105 votos, de 105 congresistas que aprobaron la vacancia [de Martín Vizcarra], de Acción Popular solo fueron 18 votos, 18 de 24 [del total de la bancada]…

— Pero sin esos 18 votos no había vacancia…

No, si Acción Popular no votaba [a favor], igual había vacancia, sin esos 18 votos, igual había vacancia. Merino asumió la responsabilidad por ser presidente del Congreso. Ya el Comité Político y los dirigentes de Acción Popular se expresaron en su momento y dijeron que no estaban de acuerdo con que se hubiera dado la vacancia. Acción Popular no estuvo de acuerdo.

— Hubo dos pronunciamientos, uno a favor, firmada por Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila; y otro en contra, suscrita por Lescano y Mesías Guevara…

No, no, no, eran lo mismo, decían lo mismo, pero con diferentes firmas, que no estábamos de acuerdo y siempre se dijo eso, no estuvimos de acuerdo con la vacancia. Ellos como congresistas, que no tienen mandato imperativo, son responsables individualmente por los votos que dieron, estos 18 son responsables, la historia los juzgará. Pero Acción Popular no estuvo de acuerdo con esa vacancia.

[Nota de redacción: Raúl Diez Canseco, Víctor Andrés García Belaunde y los Del Águila respaldaron la asunción de Merino, mientras que Lescano y Guevara, no. Este último, se negó a reconocer al tumbesino como mandatario].

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario?

No, no, no, para nada, el gobierno de Merino fue constitucional, siguió el proceso que corresponde a la Constitución y al reglamento [del Congreso]. Con el mismo proceso se nombró a Sagasti, sino Sagasti también sería inconstitucional.

— ¿Usted apoyaría una eventual denuncia constitucional contra los congresistas que impulsaron la vacancia?

No, no cabe, eso no cabe legalmente, no está de acuerdo a la ley, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y no son responsables por sus votos. Nadie le puede decir a un congresista que vote de esta o tal manera.

“Acción Popular no va a plantear control de precios de ninguna manera”, afirma Alva. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— ¿Está de acuerdo con una eventual censura a Mirtha Vásquez de la Presidencia del Congreso? ¿Acción Popular debe recuperar la conducción de la Mesa Directiva?

No, no, no estos de acuerdo con ninguna censura a la Mesa Directiva en estos momentos, no creo que nadie lo esté planteando o lo esté buscando. Acción Popular no está buscando eso, nadie quiere más inestabilidad política en el país, ya hemos tenido bastante en estos últimos cinco años, ya falta poco para que se termine este Congreso, debe seguir la Mesa Directiva, tratando de hacer el mejor trabajo posible para llegar a 28 de julio y entregar la posta.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primer prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

Lamentablemente, este quinquenio fue uno de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los únicos perjudicados hemos sido todos los peruanos. El próximo Congreso debe ser uno que dialogue con el Ejecutivo, que sea concertador y articulador para poder cambiar la imagen del Parlamento como institución. Hay que tener en cuenta de que estamos en una coyuntura muy difícil, tenemos una crisis económica, sanitaria y política, así que el próximo gobierno y Congreso tienen la alta responsabilidad de trabajar juntos y de la mano. Deben lograr la estabilidad política que tanto necesitamos.

— ¿Qué garantiza que Acción Popular, en el Congreso o en un eventual gobierno, no se sumerja en el populismo?

Acción Popular es un partido responsable, que tiene 64 años de historia, somos el partido de Belaunde y de Paniagua. Si ingreso al Congreso, voy a presentar proyectos técnicos y viables, de ninguna manera populistas. He trabajado muchos años en el sector público, conozco cómo se deben presentar los proyectos de ley.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

Soy abogada, especializada en derecho laboral, y tengo un master en seguridad social. Por ello, voy a presentar un proyecto que reduzca los 20 años de aportes que actualmente exigen para percibir una pensión de jubilación en la ONP, que se reduzca a 10 años. La jubilación será proporcional a los años aportados. Otro proyecto buscará establecer una pensión mínima en las AFP, hay pensionistas de las AFP que ganan menos de S/500, en la ONP es de S/500 la pensión mínima.

— ¿Y cuál es el tercer proyecto que priorizará?

Es una propuesta para otorgar incentivos tributarios a las empresas- sean grandes, medianas o pequeñas- para que contraten como primer empleo digno y formal a los jóvenes, que hoy en día son los más afectados con la pandemia. Tres de cada diez jóvenes han sido despedidos el año pasado, alrededor de 700 mil jóvenes. Hoy en día salen 250 mil jóvenes al año de los institutos y de las universidades y se encuentran con la realidad de que las empresas no los contratan.

— ¿El expresidente Martín Vizcarra debe ser inhabilitado por el vacunagate?

Por supuesto, es una vergüenza lo que estamos viendo, es una decepción. Nunca imaginé una situación así, que un presidente se vacune a escondidas y que encima, con el agravante de que no compró las vacunas para todos los peruanos. Pero él sí se vacunó. ¿Dónde está la transparencia de la que hablaba? ¿La lucha anticorrupción que tanto defendía? Todo fue una farsa.

— El señor José Arriola, en un debate organizado por El Comercio, dijo que la homosexualidad se debe a “alteraciones hormonales”. ¿Está de acuerdo con él? ¿Usted está a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo?

Estamos de acuerdo [con la unión civil], hace tres Congresos, durante el gobierno de Humala, se abordó este tema, pero lamentablemente no tuvo consenso entre las bancadas parlamentarias. Yo creo que ya es momento. Ojalá haya consenso en el próximo Parlamento. Y bueno, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Arriola ni con lo que piensa.

— ¿Está a favor de que Keiko Fujimori, si llega al gobierno, indulte a su padre, el expresidente Alberto Fujimori?

Tengo entendido de que ya se ha visto este tema y que no es posible. Esto le corresponde al Ejecutivo, es una gracia presidencial. Sinceramente, entiendo que legalmente no se puede. Para mí, un indulto [procede] si es que la persona está moribunda, pero no es un tema que dependa del Congreso.